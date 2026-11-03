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Mediajournalist vindt nieuwe vorm van Expeditie Robinson de doodsteek: ‘Wie bedenkt dit?’

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson is zondag op tv losgebarsten en dat levert bij kijkers niet alleen maar een hosannastemming op. We noemen mediajournalist Mark Koster in het bijzonder. Hij meldde gisteren in een Telegraaf-podcast dat hij de nieuwe vorm van het programma helemaal niks vindt.

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De belangrijkste verandering in ‘overlevingsserie’ Expeditie Robinson: BN’ers strijden samen met BV’ers (bekende Vlamingen) maximaal 34 dagen op een eiland in Maleisië. De Nederlandse inbreng bestaat uit een paar behoorlijk bekende gezichten. Denk aan olympisch shorttrackkampion Sjinkie Knegt, Goldband-zanger Boaz Kok en Maxime Meiland (die we volgend jaar ook als boerin kunnen zien).

Wie zijn al die Belgen in Expeditie Robinson?

Het probleem volgens de Nederlandse kijkers is echter: wie zíjn al die bekende, maar voor ons dus onbekende Vlamingen? Songfestivalfans herkennen Seppe Herreman misschien, die met zijn knalrode haardos als Red Sebastian voor België aan het liedjesfestijn deelnam. We nemen het je echter niet kwalijk als je Omar Souidi (een advocaat die opviel tijdens de Vlaamse Verraders) of Olympisch turnkampioen Luka van den Keybus niet kent.

Een kanttekening: Expeditie Robinson begon de eerste seizoenen ook met Nederlandse en Belgische kandidaten. Het waren toen echter geen BN’ers en BV’ers, maar onbekenden.

Voorspelling: het kijkcijfer van bijna 1 miljoen stort in

In Telegraaf-podcast De Mediaweek bespreken onder meer tv-deskundige Tina Nijkamp en mediajournalist Mark Koster de nieuwe invulling van Expeditie Robinson. Nijkamp vindt het nog wel te pruimen en noemt de bijna 1 miljoen kijkers (zonder Videoland) een prima score. Koster gaat echter los, want hij wist niet wat hij zag.

In de video hierboven hoor je hem tekeergaan en voorspellen dat het kijkcijfer van het realityprogramma komende zondag instort. Koster: „Het was verschríkkelijk slecht. Dat je met een stelletje B-figuren naar een eiland gaat, mensen die allemaal denken dat ze Rambo zijn, het is niet om aan te zien.” Koster noemt Meiland en Knegt de enige bekende Nederlanders. „En dan kom je met een stel Vlaamse contentcreators. Dat is de dood in de pot. Je kent die mensen niet, je weet niet wie het zijn. Dan heb ik nog liever onbekende Nederlanders met character. Bijvoorbeeld een buschauffeur uit Wormerveer die elke dag rare liedjes zingt. Wie heeft dit bedacht, joh…”

De nieuwe vorm van Expeditie Robinson met Nederlanders en Vlamingen is niet leuk. Kies een optie Eens, die Belgen kennen we niet en dan is er niets aan. Oneens, je leert alle deelnemers snel kennen. Ik vind het niet slechter, maar ook niet leuker. Stem Eens, die Belgen kennen we niet en dan is er niets aan. Gestemd 30% Oneens, je leert alle deelnemers snel kennen. Gestemd 53% Ik vind het niet slechter, maar ook niet leuker. Gestemd 18%

Expeditie Robinson wordt op zondagavond uitgezonden op RTL 4. Terugkijken kan via Videoland.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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