Johan Derksen niet gecharmeerd van Rob Jetten: ‘Mark Rutte 100 keer beter dan deze slapzak’
Johan Derksen heeft in talkshow Vandaag Inside gisteravond uitgehaald naar Rob Jetten. Hij noemt de huidige premier „een slappe zak” en noemt zijn voorganger vele malen beter.
Die voorganger is natuurlijk Mark Rutte, die vanavond op tv te zien is (zie kader). Bij Vandaag Inside werd de politiek gisteravond besproken en de moeizaam tot stand gekomen belastingplannen van kabinet-Jetten in het bijzonder.
Dat duurde en duurde maar en daarom kijkt Johan Derksen kritisch naar de rol van premier Rob Jetten. Kritisch op zijn welbekende manier dan.
‘Rob Jetten vindt het buitenland blijkbaar interessanter’
Derksen over de premier: „Hij is geen leider. Een leider die zit er, als de boel in brand staat, bovenop. Maar om de haverklap zit hij in het buitenland. Dat vindt hij blijkbaar interessanter. Handen schudden en lachen op de foto.”
De afslag naar de voorganger van Rob Jetten volgt op een voorzetje van opiniemaker Wierd Duk. „Dit was Mark Rutte niet overkomen.”
Mark Rutte volgens Johan Derksen 100 keer beter dan Rob Jetten
Johan Derksen vindt inderdaad dat Mark Rutte ‘het gedoe’ niet was overkomen. „Nee, natuurlijk niet. Hoe langer hij weg is en je gaat het vergelijken, dan was Rutte honderd keer beter dan deze slapzak.”
Henri Bontenbal gaf deze week aan „het zelf te gaan doen”, als het om de belastingplannen gaat. Derksen: „Als Bontenbal al op de barricaden staat… Die is altijd zo serieus en genuanceerd en dan nu solo?” Wierd Duk: „Waar eindigt dit, joh. Dit kan toch zo niet voortgaan?” Johan Derksen blikt alvast vooruit: „Ik denk dat Jesse Klaver er heel goed voor staat, als er nu verkiezingen komen.”
Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.
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