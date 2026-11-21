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Fascinerende reis van een donorhart op tv: race tegen de klok voor een hartslag van een ander

Opeens is hij beschikbaar: een donorhart dat jou kan redden en een nieuw leven kan geven. Maar wat gebeurt er vanaf dat moment allemaal? Heel veel, kun je zien in de documentaire met de prachtige titel Hartslag van een ander. Let op: de foto verderop in dit artikel kan als triggerend worden ervaren.

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De fascinerende race tegen de klok wordt vanavond laat door HUMAN uitgezonden. Metro bekeek Hartslag van een ander alvast voor de televisierubriek Blik op de Buis. De jonge Olivia Mos studeerde met dit zeer interessante werk af aan de Nederlandse Filmacademie en werd gelijk bekroond (zie kader).

Mos heeft de spannende reis van een donorhart op een bijzondere manier weten te vangen, zul je als kijker zien. Van de operatiekamer waar het wordt uitgenomen tot het moment waarop het in het lichaam van de ontvanger opnieuw begint te kloppen: het is alsof je overal zelf bij bent.

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Donorhart maakt een reis over de weg en door de lucht

Zodra een donorhart beschikbaar komt, komt een groot team van artsen, chirurgen en transplantatiespecialisten in beweging. In verschillende ziekenhuizen worden voorbereidingen getroffen en begint de genoemde race tegen de klok. Te zien is hoe het hart een weg aflegt via ambulances, auto’s en zelfs een vliegtuig naar de ontvanger.

💓 Hartslag van een ander wint meteen een prijs Hartslag van een ander won tijdens het Nederlands Film Festival een EY Talent Award. De jury prees onder meer de manier waarop regisseur Olivia Mos en haar team de spanning, verantwoordelijkheid en emoties van de betrokkenen weten over te brengen. Juist omdat het verloop van een harttransplantatie en de reis van een donorhart zich niet laat regisseren, vraagt het filmen om grote flexibiliteit en anticipatie. De jury omschrijft het werk als een film die voelt als een hartoperatie op zichzelf.

Het mooie donorhart ‘klopt als een donder’

Deze Metro-kijker had er nooit bij stilgestaan, maar de intrigerende reis van het donorhart begint met een moment van stilte van het chirurgenteam. Na het eerbetoon aan de overledene gaat het team pas vliegensvlug, maar nauwkeurig aan de slag en wordt het hart operatief verwijderd. “Een mooi hart”, zegt iemand in de operatiekamer. “Hij klopt als een donder.” Dat het orgaan kloppend in een transparante plastic bak ligt, is een gek, maar bijzonder gezicht.

Het vervoeren van het donorhart is de echte race tegen de klok. Er is file terwijl de sirenes van de auto plotseling uitvallen. En dat terwijl het voertuig voor aankomst ook al vertraging had. “Elke 15 of 20 minuten wachten betekent een of twee jaar minder leven voor degene die het donorhart ontvangt”, zegt een man met de plastic bak. De snelheid is max 130 kilometer per uur, anders hobbelt het hart te veel. Turbulentie tijdens het vliegen helpt ook al niet mee.

Lichaam ligt zonder hart op de operatietafel

Het is letterlijk en figuurlijk een enorme operatie, waar veel mensen bij betrokken zijn. Tijdens het vervoer is een ander chirurgenteam al bezig met de persoon die het donorhart gaat ontvangen. Het eigen hart, dat niet goed functioneert, moet er natuurlijk eerst uit. Ook nooit bij stilgestaan: de man (in dit geval) ligt tijdelijk zonder hart op de operatietafel. Er zit gewoon een groot gat in een lichaam dat straks hopelijk toch verder kan leven. Ongelooflijk eigenlijk.

Wat dat betreft is Hartslag van een ander hartstikke spannend en bijna een actiefilm van een half uur. Dat donorhart dat zo lekker ‘klopt als een donder’ in die plastic bak, moet in het nieuwe lichaam nog wel ‘even’ aan de gang worden gebracht. En dat is niet vanzelfsprekend. De enige vraag die deze kijker na afloop overhield: wie waren al die mensen en waar speelde dit zich allemaal af? Dat wordt namelijk niet duidelijk.

Aantal blikken uit 5: 4

Hartslag van een ander wordt vandaag (zaterdag 21 november) op het nogal bijzondere tijdstip van 23.55 uur uitgezonden door HUMAN op NPO 3. Wie dan slaapt, kan de documentaire terugkijken via NPO Start.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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