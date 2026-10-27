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Werknemers achter de schermen van badplaats Scheveningen: ‘7 dagen per week sta ik klaar’

Scheveningen roept bij de meeste mensen een warm gevoel op, letterlijk en figuurlijk. We hebben de afgelopen twee jaar ook regelmatig een andere kant van de kustplaats gezien: rellen. Alles komt vanaf vanavond samen in de realityserie Scheveningen: Dag & Nacht.

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Scheveningen staat voor mooie dingen. Nieuwjaarsduiken, een bezoek aan de voorstelling Harry Potter, of gewoon lekker bakken op het strand. Maar ook koppen als ‘rellen in Scheveningen, politie bekogeld’ duiken op websites en in kranten op.

Weet je wat, moet RTL hebben gedacht. Op die plek werken achter de schermen vast tig mensen in tientallen verschillende diensten. Die kunnen we weleens gaan volgen. De camera ging daarom richting de Noordzeekust. Metro bekeek alvast de eerste RTL 5-aflevering voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Scheveningen: Dag & Nacht lijkt vooral op Over de A4

De timing van de eerste uitzending is bijzonder (of goed bedacht). Gisteren begon namelijk al het tweede seizoen over de buurman, de realityreeks Oh Oh Den Haag op SBS6. Gepikt is Scheveningen: Dag & Nacht echter niet. De serie lijkt namelijk veel meer op Over de A4, of de docu’s over de werknemers op Schiphol, beide van RTL.

‘Scheveningen, met zijn eindeloze kilometers strand, de iconische Pier, volle terrassen en bruisende beachclubs’, prijzen de persmensen van RTL deze plaats aan. „Jaarlijks trekken ruim 17 miljoen bezoekers naar de populairste en drukste badplaats van Nederland”, leren we van voice-over Frank Evenblij. Het is hier aan zee niet alleen maar hosanna de afgelopen jaren, meldden we al. Komt de ellende ook aan bod? Het antwoord is ‘ja’.

Vrolijk op het strand, maar ook tuig op straat

De makers van Scheveningen: Dag & Nacht ontkomen er eigenlijk niet aan. Zij volgen types als strandreinigers en handhavers, politie en reddingsbrigades, surfscholen, het Rode Kruis en speciale ‘sussers’. Samen vormen zij één geoliede machine, maar regelmatig wel een machine tegen tuig op straat of op het strand.

Terwijl jij als badgast ligt te genieten van de zon, wordt er op de achtergrond keihard gewerkt, flink gelachen ook en zeker razendsnel geschakeld. Dat wordt bijzonder aardig in beeld gebracht. Rob van het strandonderhoud is al vroeg uit de veren. In onvervalst ‘Haags’ zegt hij: „Tijdens corona zag je hier geen kip, maar sinds corona staan mensen om 5.00 uur ’s ochtends al te schreeuwen.” Zijn collega: „Mediteren, sporten, zwemmen, het moet allemaal ’s morgens vroeg.” Dat is allemaal leuk en aardig, vindt Rob, maar: „Mensen doen vaak vervelend tegen ons. Ze denken dat strandwachten het leuk vinden om heen en weer te rijden. Nee, dit is ons werk. Maar gelukkig wel op een van de mooiste plekken van Nederland.”

De ‘zandhavers’ van het Scheveningse strand

Rob en zijn collega moeten er vandoor. Een vernielde strandtrap moet dringend worden gerepareerd. De kijker flitst moeiteloos naar de handhavers Daniël en Jurrian, die ook al om 5.30 uur zijn begonnen. De eerste klus (standaard): daklozen die op het strand of de boulevard van Scheveningen liggen te tukken, wakker maken. Sommige daklozen zijn al ‘aan het werk’. Zij speuren naar blikjes om in te leveren bij een supermarkt. Daniël wijst naar een man met flinke blikjesbuit: „Dat levert toch al gauw 20 euro op.” De handhavers op het strand vertellen lachend dat ze regelmatig ‘zandhavers’ worden genoemd.

Diana gaat na haar pensioen wel thuiszitten

En door maar weer! Zo gaat deze realityserie. In dit geval naar twee verkeersregelaars, Matthijs en Diana. Laatstgenoemde is een mooi type. „Ik ben zeven dagen per week beschikbaar. Ze kunnen me altijd bellen en negen van de tien keer zeg ik ja. Ik ben een beetje een workaholic. Maar ja, thuiszitten kan ik na mijn pensioen altijd nog doen.” Ze wijst op haar hoofd, daar is het rustig. Diana heeft zo even tijd om een vrouw met een schattig hondje te waarschuwen voor het hete asfalt. Verschroeide pootjes wil Diana bij haar lievelingsdier niet zien.

Vrolijke badgasten zijn er in Scheveningen genoeg natuurlijk, maar de handhavers hebben de handen juist vol aan mensen „waar ze geen zin in hebben”. Asocialen, criminelen of druiloren die hun legitimatie niet willen tonen. Een van de handhavers wordt zelfs bespuugd, gadver. De overlastplegers die dit jaar het nieuws haalden, laten we ze de scootertjes noemen, ontkomen ook niet aan aandacht in deze reeks. Jammer dat het moet, maar weglaten kan ook niet.

Scheveningen: Dag & Nacht geeft een aardig beeld van wat zich achter de schermen van zo’n badplaats allemaal afspeelt. Je zult je er als tv-kijker niet bij vervelen, maar een weekje overslaan is ook geen ramp.

Aantal blikken uit 5: 3

Scheveningen: Dag & Nacht is vanaf vandaag (dinsdag 27 oktober) om 20.30 uur te zien op RTL 7. Op Videoland vind je de eerste twee afleveringen al.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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