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Renee (42) verloor haar man Marijn en wilde via ingevroren embryo’s een tweede kind van hem: dat mocht niet

Je man op jonge leeftijd totaal onverwacht verliezen en er vervolgens achterkomen dat je je ingevroren embryo’s niet meer mag gebruiken. En dat terwijl je zo graag een tweede kind van je overleden geliefde wilt. Dat overkwam Renee Zielhorst (42) uit Oostzaan, maar ze liet het er niet bij zitten.

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Het verhaal van de Noord-Hollandse heeft geleid tot een documentaire van bijna een uur. BNNVARA zond het indrukwekkende Erfenis van Liefde gisteravond uit, maar je kunt het op NPO Start nog zien. Spoiler alert: aan het eind van dit artikel lees je hoe de strijd van Renee Zielhorst is afgelopen. Metro bekeek Erfenis van Liefde voor televisierubriek Blik op de Buis.

Hartstilstand rukte Renee’s man uit het leven

Renee’s man Marijn was 42 jaar toen hij in 2021 midden in de nacht door een acute hartstilstand het leven liet. Hun dochtertje was toen 10 maanden jong. Omdat er veel beeld van Marijn is achtergebleven (onder meer zijn deelname aan tv-quiz 2 voor 12), krijgt zij nu toch veel van hem mee. „Mandarijn”, noemt zij haar vader tijdens jolige buien.

Ingevroren embryo’s bij Medisch Centrum Kinderwens

Renee bleef achter met een grote wens: een tweede kind van haar overleden man. Dat leek mogelijk, omdat in Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp nog acht ingevroren embryo’s van de verdrietige moeder liggen. Renee en Marijn kregen hun dochtertje via een ICSI-traject. De overgebleven embryo’s lieten zij invriezen voor een mogelijke tweede zwangerschap. Dat leek na het overlijden van Marijn een geluk bij een ongeluk, maar niets bleek minder waar. Er was wel een contract met Kinderwens, maar de nu overleden man had schriftelijk toestemming moeten geven voor het gebruik van de embryo’s, als hij zou komen te overlijden. Dat was niet gebeurd.

🤰 Wat is een ICSI-behandeling met embryo's? Een ICSI-behandeling is een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij een embryoloog in het laboratorium één enkele zaadcel rechtstreeks met een fijne naald in een eicel prikt. Het verschil met een gewone IVF-behandeling is dat de zaadcellen en eicellen bij IVF in een kweekschaaltje vanzelf bij elkaar komen, terwijl bij ICSI de zaadcel handmatig in de eicel wordt ingebracht.

‘Dan neem je toch een andere man?’

Volgens de dappere Renee was een situatie zoals zij die meemaakte niet eerder in Nederland gebeurd. Ook al staat de benodigde handtekening van haar man klip en klaar in de Embryowet van 2002, zij besluit toch een advocaat te zoeken en naar de rechter te stappen. Diezelfde advocaat, Evert Wytema, vond in stukken dat de embryo’s na 31 december 2022 zouden worden vernietigd. De aangekondigde gang naar de rechter kwam dus precies op tijd. Renees bijzondere stap haalde onder meer De Telegraaf en Hart van Nederland.

Een spermadonor voor het gewenste tweede kind was natuurlijk ook mogelijk, maar voor Renee voelde dat toch anders. „Er lagen acht embryo’s, van de man met wie ik van meet af aan heb gekozen om kinderen te krijgen. Die embryo’s zijn toch van mij?” Nou ja, feitelijk niet meer op dat moment. De meest gehoorde reactie van andere mensen was trouwens: „Dan neem je toch een andere man?” Renee: „Alsof je die bij de supermarkt haalt.”

Gynaecoloog had door wet over embryo’s geen poot om op te staan

Arne van Heusden, gynaecoloog en voormalig directeur van Medisch Centrum Kinderwens, werkt aan Erfenis van Liefde mee. Hij spreekt van een unieke vraag die hij kreeg en legt uit waarom hij door de wet over embryo’s geen poot had om op te staan. „Het was verdrietig.” Professor Guido Pennings zorgt in de docu als ethicus voor de nodige duiding. Ook de ouders van Renee komen aan bod.

Eenmaal in de rechtbank bleek dat het contract met Kinderwens op sommige punten ‘rammelde’. „Knullig”, noemt advocaat Wytema het. Maar dat bleek wel de redding voor Renee. Zij en haar man hadden niet voorgelegd gekregen dat zij een handtekening moesten zetten voor het geval een van hen zou komen te overlijden.

Nederland, regeltjesland deel 2

Renee voelde zich door haar eenvrouwsactie „David tegen Goliath”. „Ik voelde me best trots en ik hoop dat de uitspraak iets voor anderen in de toekomst kan betekenen.”

Nu ‘moest’ ze natuurlijk nog wel zwanger worden en de behandeling gebeurde gewoon bij het medisch centrum dat nog tegenover haar bij de rechter stond. Renee had acht kansen. Lang verhaal kort: in februari van dit jaar kwam in het ziekenhuis in Zaandam een wolk van een zoon ter wereld, Brin Marijn.

Inmiddels is de blije moeder in het volgende traject, Nederland Regeltjesland, terechtgekomen. De dochter heeft namelijk de achternaam van Marijn en Renee vindt het mooi als dat voor hun zoon ook geldt. Echter, Marijn is langer dan een jaar dood en dan… mag het niet. Wie weet kan dat na de embryo’s nog eens een documentaire opleveren. Want deze Erfenis van Liefde is namelijk goed en interessant.

Aantal blikken uit 5: 4

Erfenis van Liefde is te bekijken op NPO Start.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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