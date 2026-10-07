Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen schudt het hoofd om video van overvallen Olcay Gulsen: ‘Gênant amateurtoneel’

Olcay Gulsen heeft in een video gedeeld hoe zij zich voelt nadat ze vorige week door een gemaskerde man werd overvallen. Dat Olcay zich nu „superonveilig” voelt, daar kun je je van alles bij voorstellen, waarschijnlijk. Zo niet Johan Derksen van Vandaag Inside. Hij vindt de video maar niets.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Olcay Gulsen (46) werd donderdag voor haar kantoor overvallen en beroofd van een horloge. Een tweede gemaskerde man stond met een scooter klaar voor een snelle vlucht. Op Instagram was de ondernemer en presentatrice daar openhartig over, zoals zij dat in eerdere jaren ook was over bijvoorbeeld haar faillissement en overleden vader. Dat zij over de overval spreekt, kwam overigens doordat het nieuws naar buiten kwam. Zelf had Olcay Gulsen haar nare ervaring liever voor zichzelf gehouden en ze ontkent dat het beroofde horloge 80.000 euro waard was.

Olcay gaat weer door ‘met het leuke leven’

De presentatrice, onlangs in het huwelijk getreden, wordt emotioneel als ze in haar video over de impact van de beroving vertelt. „Dat je als vrouw terug moet vechten en dat je niet weet hoe het afloopt”, zegt ze. Olcay Gulsen zegt veel lieve berichten te hebben ontvangen en wil de gebeurtenis nu achter zich laten. „Ik ga door met mijn leven, mijn leuke leven.” Ze besluit haar video met: „Business as usual. Bedankt voor alle steun en op naar betere dagen.”

Heren in Vandaag Inside snappen de video niet

Advocaat Job Knoester, gast bij Vandaag Inside, snapt niet goed waarom Olcay Gulsen haar video heeft gemaakt. Hij vindt video’s sowieso niets: „Waarom pronken met rijkdom als je een faillissement hebt gehad waar mensen schulden door hebben geleden? Dan zeg ik: denk er even over na.” „Even pas op de plaats”, vindt Johan Derksen ook. „Dat filmpje… ze probeerde nog krokodillentranen los te krijgen. Dat lukte niet, het was iets van amateurtoneel. Ik vond het heel gênant om naar te kijken.” Knoester: „Doe dit bij je vriendinnen of vrienden, maar dit is toch leeg?”

De video van Olcay Gulsen zie je in het fragment van Vandaag Inside boven dit artikel.

Wat vind jij van de video van Olcay Gulsen? Kies een optie Ik vind het goed dat zij zich heeft laten horen, Job Koester en Johan Derksen hebben er ook niets mee te maken. Olcay had dit beter niet kunnen doen. Stem Ik vind het goed dat zij zich heeft laten horen, Job Koester en Johan Derksen hebben er ook niets mee te maken. Gestemd 12% Olcay had dit beter niet kunnen doen. Gestemd 88%

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Reacties