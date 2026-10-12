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Dit bedrag verdienen deelnemers van De Slimste Mens 2026 per aflevering

Het nieuwe seizoen van De Slimste Mens is in volle gang en dus zitten we weer iedere avond klaar om mee te puzzelen vanaf onze eigen bank. Maar terwijl de kandidaten hun algemene kennis uit de kast trekken, loopt er achter de schermen ook een kleine teller mee. Want wat verdien je eigenlijk als je meedoet aan De Slimste Mens?

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Dit jaar is het seizoen bovendien extra bijzonder. Orakel Paulien Cornelisse overleed op 30 september op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De afleveringen van het seizoen waren al opgenomen en worden, in overleg met haar familie, alsnog uitgezonden. Daardoor is Paulien de komende tijd nog op televisie te zien.

Deelnemers van De Slimste Mens 2026 krijgen 250 euro per aflevering

Wie plaatsneemt in een van de stoelen van De Slimste Mens, krijgt een vaste vergoeding van 250 euro per aflevering. Dat bedrag is niet afhankelijk van hoe goed je het doet: voor het winnen van de titel krijg je geen extra geld.

Oud-deelnemer Rob Goossens vertelde eerder aan Veronica Superguide dat kandidaten 250 euro per aflevering ontvangen. En omdat er meerdere afleveringen op één dag worden opgenomen, kan het bedrag behoorlijk snel oplopen. Er worden drie afleveringen per opnamedag opgenomen. Wie dus een volledige opnamedag meedoet, ontvangt 750 euro.

Krijgt de winnaar van De Slimste Mens meer geld?

De winnaar van De Slimste Mens krijgt dus geen extra geldbedrag bovenop de vergoeding per aflevering. In tegenstelling tot programma’s als Expeditie Robinson, waar dat wel zo is. Je verdient simpelweg meer als je langer in het spel blijft.

Een Slimste Mens-kandidaat die bijvoorbeeld negen afleveringen meespeelt, verdient 2250 euro. Dat was eerder dit jaar ook precies de rekensom voor de meest recente winnaar, Frank van Leeuwen: negen afleveringen à 250 euro. Het grote voordeel van winnen is dus vooral de eeuwige eer.

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