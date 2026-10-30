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Chris Stoffer (SGP) over niet feliciteren Rob Jetten en het draagmoederschap: ‘Om 2 redenen’

Chris Stoffer van de SGP is gisteravond op tv ingegaan op het feit dat hij premier Rob Jetten (nog) niet heeft gefeliciteerd met het draagmoederschap en zijn toekomst als vader. De politicus zegt daar twee redenen voor te hebben.

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Rob Jetten en zijn partner Nicolás Keenan maakten vorige week bekend dat het stel in 2027 een kind verwacht. De premier en de Argentijnse hockeyer lieten via Instagram weten dat zij Lisa voor het draagmoederschap hebben gevonden. Het bericht zorgde voor een storm op social media. Aan de ene kant waren veel reacties te lezen waarin stond dat ‘een kind beter bij een vader en moeder kan opgroeien’. Aan de andere kant waren ook veel felicitaties te zien.

Vraag over feliciteren bij Pauw & De Wit voorgelegd

SGP-voorman Chris Stoffer (hier lees je een eerder Metro-interview met hem) feliciteerde Jetten en Keenan niet. Of misschien nog niet. Als het aan Stoffer ligt, zullen we dat ook niet van hem horen. Hij kreeg de vraag over wel of niet feliciteren gisteravond in Pauw & De Wit voorgelegd. Hij zat overigens in de talkshow om met Joost Eerdmans (JA21) en Henk Vermeer (BBB) te praten over het rechtse blok dat de politieke partijen hebben gevormd. Dit om te onderhandelen met het kabinet.

🫄 Wat vindt de SGP van het draagmoederschap? In het laatste verkiezingsprogramma stelt de SGP principieel tegen het draagmoederschap te zijn. De partij vindt dat kinderen geen handelswaar of commercieel project mogen zijn. Er is te lezen: ‘Draagmoederschap kan vrouwen uitbuiten en moeder-kindrelaties bewust verbreken. De biologische band tussen moeder en kind moet beschermd blijven, ook op de geboorteakte. De SGP streeft naar een internationaal verbod op het draagmoederschap.’

Gaat Chris Stoffer Rob Jetten vandaag feliciteren?

Nee, Chris Stoffer heeft Rob Jetten nog steeds niet met het draagmoederschap gefeliciteerd, geeft hij in Pauw & De Wit toe. „Om twee redenen. Er was een vraag of ik iemand voor de camera wilde feliciteren. Nou, ik heb nog nooit iemand voor de camera gefeliciteerd.” „Een bericht misschien?”, wil presentator Tim de Wit weten. Stoffer: „Nee, ik heb de heer Jetten nog niet eens gesproken de afgelopen week. De laatste keer dat ik hem gesproken heb, ik denk dat het drie of vier weken geleden is.”

Deze vrijdagmorgen treft de SGP’er Rob Jetten wel. En dan? „Weet je, privézaken, daar moet je geen uitspraken over doen. Dus als ik iemand wil feliciteren of niet, dat laat ik altijd onder vier ogen.”

De uitzending van Pauw & De Wit kun je terugkijken via NPO Start.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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