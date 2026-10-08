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SBS6-programma De Bondgenoten wint Gouden Televizier-Ring

De SBS6-realityreeks De Bondgenoten heeft donderdagavond de Gouden Televizier-Ring gewonnen. Het programma liet Kassa (BNNVARA) en Woeste Grond (AVROTROS) achter zich. De prijs werd uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré.

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De presentator van het programma, Jan Versteegh, nam de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst. De Bondgenoten werd dit jaar voor het eerst genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring. Versteegh won eerder op de avond ook de prijs voor Televizier-Ring Presentator.

De reality-spelserie is sinds het najaar van 2023 op televisie. In het programma wonen onbekende deelnemers samen in een loods, waar ze opdrachten uitvoeren.

ANP

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