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SBS6-programma De Bondgenoten wint Gouden Televizier-Ring

AMSTERDAM - Jan Versteegh op de rode loper, voorafgaand aan het Gouden Televizier-Ring Gala in Carré. Naast de prestigieuze Gouden Televizier-Ring worden prijzen in verschillende andere categorieën uitgereikt. RAMON VAN FLYMEN / ANP
ANP / ANP / Ramon van Flymen

De SBS6-realityreeks De Bondgenoten heeft donderdagavond de Gouden Televizier-Ring gewonnen. Het programma liet Kassa (BNNVARA) en Woeste Grond (AVROTROS) achter zich. De prijs werd uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré.

De presentator van het programma, Jan Versteegh, nam de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst. De Bondgenoten werd dit jaar voor het eerst genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring. Versteegh won eerder op de avond ook de prijs voor Televizier-Ring Presentator.

De reality-spelserie is sinds het najaar van 2023 op televisie. In het programma wonen onbekende deelnemers samen in een loods, waar ze opdrachten uitvoeren.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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