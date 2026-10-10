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10 BN’ers gaan strijd aan om titel ‘Nederlands Domste’: ‘Beter 1 vogel in de hand, dan 6 in de lucht’

Je moet maar durven: meedoen aan een spelshow met de titel Nederlands Domste. Tien bekende Nederlanders gaan die strijd, soms vooraf al enigszins wanhopig, toch aan. Ook mensen waarvan je het vooraf misschien niet had gedacht, zoals Lale Gül en Henk Krol.

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Vanavond start de eerste van acht afleveringen op RTL 4. Metro bekeek deze alvast voor televisierubriek Blik op de Buis. Want tja, is Nederlands Domste leuk en grappig? Of misschien wel tenenkrommend? En vooral: wáárom doen deze BN’ers mee?

De tien zijn: Lale Gül (schrijver), Mark Baanders (presentator), Sjorleone (realityster), Diva Brons (presentator), Henk Krol (oud-politicus), Brace (zanger), Inge de Bruijn (olympisch zwemkampioen), Horace Cohen (comedian), Vonneke Bonneke (influencer) en Denise van der Laan (realityster).

In Nederlands Domste bewijzen ‘dat ik toch iets kan’

Deze kijker gokt erop dat er tegenover een deelname aan Nederlands Domste een aardige vergoeding staat. Daarnaast kunnen onze domme beeldbuisvrienden en -vriendinnen meedoen aan zo’n spelletjesprogramma ook gewoon leuk vinden natuurlijk. De blonde Denise wil het tegendeel van het bekende vooroordeel over haar haarkleur bewijzen.

Sjorleone stelt dat er al zijn hele leven ‘jij kan helemaal niks’ tegen hem wordt gezegd. „Ik ben hier eigenlijk in de hoop dat ik toch iets kan.” Gouden zwemster Inge hoopt vooral dat zij nog iets kan „met mijn verchloorde hersenen”. Lale Gül zegt elk seizoen voor De Slimste Mens te worden gevraagd, maar dat zij niet durft. Nou ja, dan maar voor de domste gaan, hè?

Een spel waarbij je niet tot het einde wilt meedoen

Nederlands Domste is een spel dat je juist níet wilt winnen. De slimste van de dag mag de spelstudio namelijk verlaten. Wie na acht weken nog in het schoolbankje zit, weet blijkbaar nog geen vogel van een hond te onderscheiden. De kandidaten krijgen algemene kennisvragen die iedereen moet kunnen beantwoorden, zoals ‘welke letter zit er op je toetsenbord tussen de w en de r?’ en ‘wat is de hoofdstad van Gelderland?’ „Nijmegen”, denkt oud-politicus Henk Krol. Ook zijn er logica-opdrachten en fysieke opdrachten. Een voorbeeld van zo’n laatste taak is twee linten tegelijk aanraken, terwijl die te ver uit elkaar hangen. Als hulpmiddelen krijgen de tien een stoel, een basketbal, een schaar en een veertje. Het blijkt een hele toestand.

Al dit zenuwengedoe wordt aan elkaar gepraat en begeleid door het duo Monica Geuze en Edson da Graça. Wat deze kijker betreft, doen ze dat leuk en gevat. Als Mark Baanders met een gebroken scheenbeen op krukken binnenstrompelt, zegt Da Graça meteen: „Er valt mij meteen iets op: je hebt een blauwe trui aan.” Een cabaretprijs gaat dat niet worden, maar toch.

📺 Populair in het buitenland Het format van Nederlands Domste komt oorspronkelijk uit Noorwegen. Het programma is – volgens RTL – inmiddels een internationale hit, onder meer in Zweden, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Soms kun je zelf meedoen aan Nederlands Domste

Nederlands Domste is zo’n programma dat de een na een kwartier afzet en de ander schaterend aanschouwt. Deze Metro-kijker gaat de acht weken niet uitzitten, maar heeft de laptop ook niet na vijftien minuten dichtgeklapt. Het is soms vermakelijk en je kunt af en toe meedoen met opdrachten als ‘noem twee landen met een X in de naam’. Zo kun je je ego een boost geven als je slimmer bent dan die sukkels op tv (of heel wijselijk even je mond houden).

Of bij het afmaken van spreekwoorden, waarbij sommige deelnemers zich alvast kandidaat stellen voor de titel domste Nederlander. „Wie een kuil graaft voor een ander, graaft z’n eigen kuil”, zegt iemand. „Beter één vogel in de hand, dan zes in de lucht”, weet een ander. Langzaamaan geeft deze kijker de hoop hoofdschuddend op. Als een van de BN’ers een korte spreekbeurt moet houden bij een getoonde foto en begint te vertellen over de baas van de Wereldvoetbalbond, is het moment bijna daar. Een van de dames geeft me het ‘gillend stoppen met kijken-zetje’ als zij invult: ‘Baas in eigen poes’.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Nederlandse Domste kun je vanaf vandaag (zaterdag 24 oktober) wekelijks om 21.00 uur zien op RTL 4. Terugkijken kan op Videoland.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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