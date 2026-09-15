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Johan Derksen haalt uit naar tafelgast: ‘Heeft niks te melden’

Wie aanschuift bij Vandaag Inside, kan zijn (of haar) borst maar beter natmaken. Vooral Johan Derksen is moeilijk te bekoren en als je de plank misslaat, laat hij je dat weten ook. Dit keer zijn de pijlen gericht op WNL-presentator Frank van Leeuwen.

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Derksen is groot fan van Van Leeuwen, maar was teleurgesteld nadat de presentator bij de VI-mannen aanschoof.

Johan Derksen niet blij met Frank van Leeuwen als tafelgast

Het gesprek in Vandaag Inside gaat eigenlijk over managers, maar Derksen trekt het gesprek naar zich toe als opgemerkt wordt dat ‘ook Frank van Leeuwen een manager heeft’. Derksen: „Die jongen viel me heel erg tegen. Die Victor Vlam had groot gelijk: aan tafel heeft ie niks te melden, maar hij is wel een heel goede presentator. Dat is natuurlijk een ander vak.” Volgens Derksen was Van Leeuwen net te geschokt als hij wat ‘ongepaste dingen’ zei. Derksen: „Dan denk ik, je bent zelf ook niet nat achter de oren, jongen.”

Presentator Wilfred Genee is het ermee eens dat Van Leeuwen „geen meningmaker” is. „Hij moet daarna weer om tafel met de mensen waar wij het over hebben.” Derksen wijt het aan Van Leeuwens leeftijd; hij is 31 jaar oud. „Ik vind 40 een beetje de grens; vanaf die leeftijd kun je een volwassen talkshow handelen.”

Niet alleen Derksen, ook tafelgenoot René van der Gijp kan hard zijn over de mensen die aanschuiven bij Vandaag Inside. Estevana Polman is namelijk een graag geziene bargast in het programma – dan zitten gasten aan de bar en krijgen ze de kans om soms een mening te uiten – maar toen ze aan tafel schoof, kreeg ze de wind van voren. „Het niveau is hier te hoog“, vond Van der Gijp destijds.

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