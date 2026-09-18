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B&B Vol Liefde-Fred vraagt een jaarsalaris voor dit ‘bijzondere’ item uit het programma

Fred wist ons in B&B Vol Liefde niet alleen te ‘vermaken’ met zijn oneindige stroom aan bijzondere uitspraken. Ook wist hij de aandacht te trekken met zijn bijzondere kijk op kunst. Zo liet hij elke vrouw meewerken aan het beschilderen van een strandstoel. En deze komt nu voor behoorlijk wat geld op de markt.

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De stoel met verfspetters van Fred op de kop tikken? Dat kost je meer dan een modaal jaarsalaris (48.000 euro in 2026, volgens het CPB).

Hét kunstobject uit B&B Vol Liefde 2026

Of je Fred nu leuk vindt of niet: creatief is ‘ie wel. Niet alleen met zijn tonijn-kunstwerken wist hij de aandacht te trekken, ook de stoel met verfspetters speelde een grote rol in het programma. Meerdere vrouwen kregen een gieter met verf en water in hun handen gedrukt, om dit vervolgens – via een parasol – op de stoel te gieten.

Deze bijzondere constructie zou een heuse regenboogstoel opleveren. Dacht je dat het een eyecatcher in de tuin van Fred zou worden? Think again. De ondernemer vraagt er een smak geld voor.

Dit vraagt Fred voor zijn stoel met verfspetters

Fred heeft deze weken een heuse expositie in Hoofddorp, waar een aantal kunstwerken van hem te zien zijn. En jawel, ook de parasol, stoel en gieter. Samen vormt het drietal een kunstobject waar Fred lang aan heeft gewerkt.

In de podcast Strikt Privé wordt de expositie van de B&B-deelnemer uitvoerig besproken. Zo stelt tv-persoonlijkheid Jordi Versteegden dat Fred maar liefst 50.000 euro voor het kunstwerk wil hebben. Iemand interesse?

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