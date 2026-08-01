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Anna Gimbrère (40) onderzoekt op tv grote levensvragen: ‘Voelt iedereen met een eigen huis zich thuis?’

Jezelf of elkaar grote levensvragen stellen, kan heel leuk zijn. Of frustrerend als je geen goede antwoorden vindt. Anna Gimbrère dacht: ik ga zulke grote vragen eens op tv behandelen. De wetenschapsjournalist en presentatrice doet dat in de serie Zinzoekers.

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„Zolang de mens rondloopt op deze planeet, doet hij het al”, vertelt Anna Gimbrère. „Antwoorden zoeken op grote vragen. Wie ben ik? Hoe vind ik geluk? Dieren zijn alleen maar bezig met overleven, maar de mens wil meer. De mens is een zinzoeker.”

Kan leuk zijn, dachten we bij Metro. We keken de eerste van zes Zinzoekers daarom alvast voor televisierubriek Blik op de Buis. Is het ook leuk?

Geen zweverigheid voor Anna Gimbrère

Deels best wel. Anna Gimbrère is in ieder geval leuk om op de buis in actie te zien. Zo was zij populair als Mol in Wie is De Mol? twee jaar geleden. „We onderzoeken de vragen die iedereen zichzelf vroeg of laat stelt. Waar voel je je thuis, wie ben je, wat maakt je gelukkig en hoe geef je betekenis aan het leven? Ik denk veel over dit soort vragen na.”

Anna Gimbrère wil van Zinzoekers in ieder geval geen ‘zweverige toestand’ maken en dat valt te prijzen. Soms schieten zij en haar deskundigen soms toch een béétje uit de bocht.

‘Wat voel ik als ik me ergens echt thuis voel? Moeilijk…’

Neem de eerste aflevering over ‘je ergens thuis voelen’ en wanneer dat dan zo is. Anna Gimbrère bespreekt dat met socioloog Jan Willem Duyvendak, dus die zal het wel weten. Toch vindt de deskundige het een moeilijke vraag, „omdat dat bij mensen enorm varieert”. Ja, dáár hebben we wat aan… „Wat voel ik als ik me ergens echt thuis voel, is ook een moeilijke vraag”, zegt Duyvendak. „Het is een beetje suffe emotie en eigenlijk een jas die je past.” Beetje zweverig, als je het deze Metro-kijker vraagt. Desondanks knikt Anna Gimbrère zeer begrijpend. Duyvendak heeft nog een regelrechte knaller in huis: „Je thuis voelen is voor iedereen belangrijk, al zeggen sommigen van niet.” Zeggen dat je je overal thuis voelt, kan volgens de wetenschapper niet.

De tv-maakster vraagt zich vervolgens af of iedereen met een eigen huis zich thuis voelt, zeker met het toenemend aantal daklozen in het achterhoofd.

👇 Andere grote levensvragen In de volgende vijf afleveringen van Zinzoekers komen de volgende grote levensvragen aan bod. Gemeenschapszin: hoe belangrijk zijn sociale netwerken? Vriendschap: waarom zijn vriendschappen zo belangrijk in het leven? Identiteit: wat maakt ons tot wie wij zijn? In de laatste twee afleveringen gaat Anna Gimbrère met gasten in op wat religie betekent en wat mensen nou werkelijk gelukkig maakt.

Anna Gimbrère verzamelde goede verhalen

Met de zweverigheid valt het in Zinzoekers verder best mee, dat mag ook gezegd. Zeker met de losse verhalen van mensen in het land die Anna Gimbrère voor de camera heeft gekregen. Zo zien we een familie in een dorpje die generatieslang al in dezelfde boerderij woont. Hun ’thuisgevoel’ is heel anders dan Kershawn het heeft ervaren. Hij groeide op in armoede en kende een onveilige thuissituatie. Vond hij uiteindelijk een plek die hij nu echt zijn thuis kan noemen?

Kershawn heeft mooie woorden: „Kom je thuis als je de sleutel kan gebruiken? Of kom je thuis wanneer je met tegenzin gaat stofzuigen? Kom je thuis wanneer het eten uit de pan kan ruiken? Of kom je thuis wanneer je iemand een knuffel kan geven en diegene ‘ik hou van jou’ in je oor fluistert? Thuis is geen plek, thuis zijn de mensen.”

Geheel in stijl met het programma: denk daar maar eens over na!

Aantal blikken uit 5: 3

Zinzoekers kun je vanaf vanavond (zaterdag 1 augustus) om 21.25 uur zien bij KRO-NCRV op NPO 2. Terugkijken kan via NPO Start.

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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