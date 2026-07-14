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René van der Gijp vindt Estavana Polman in Vandaag Inside toch geen goed plan: ‘De lat ligt hier te hoog’

René van der Gijp vindt het toch niet zo’n goed idee als Estavana Polman een maandelijkse gast wordt in talkshow Vandaag Inside. Hij sprak zich gisteravond uit over een eerste optreden van de ex-handbalster.

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Nou ja, Estavana Polman is in het verleden al wat vaker te gast geweest bij Vandaag Inside. Dit tot groot plezier van nestor van het programma Johan Derksen in ieder geval. Vorige week werd bekendgemaakt dat de handbalster met meer dan tweehonderd interlands elke maand op een vrijdag tafelgast wordt. Podcastmakers van De Telegraaf zagen dat meteen wel zitten.

Estavana Polman voor het eerst in Vandaag Inside

De 33-jarige Estavana Polman verscheen vorige week meteen een keer aan tafel. Vaste man René van der Gijp wilde gisteravond wel wat over dat optreden zeggen („superleuke meid”). Je hoort ‘zijn recensie’ in de video hierboven. ‘Gijp’: „De lat ligt te hoog voor Estavana, de lat ligt hier te hoog. Als ik haar was, zou ik mijn vingers er niet aan branden om hier te gaan zitten, echt niet. Wat gaan mensen doen? Mensen gaan nu wachten tot ze iets over Gaza vertelt, iets over de Oekraïne-oorlog zegt of over maakt niet uit wat. Brand je vingers daar niet aan.”

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Johan Derksen is van mening veranderd

René van der Gijp vraagt zich af of Estavana Polman interesse heeft in zulke onderwerpen, iets wat volgens hem wel nodig is. „Ligt je interesse bij Oekraïne, ligt je interesse bij stikstof of ligt je interesse bij boeren die uitgekocht worden?” Van der Gijp herhaalt: „Zo niet, dan moet je je vingers daar niet aan branden.”

De eerder positieve Johan Derksen is van mening veranderd. „Ik ben het helemaal eens met René. Ik had het me voordat ze kwam al afgevraagd. Niemand weet wat zij daadwerkelijk kan. Zij heeft de uitstraling van Hélène Hendriks, het is een hartstikke leuke meid. Maar als het niet over handbal gaat of over haar man, de ex-voetballer (Rafael van der Vaart, red.), dan doet ze niet mee.” Derksen vindt wel dat zij een kans moet krijgen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd. Wat ook volgt: een boek. Estavana Polman brengt op 21 juli Gewoon Estavana uit. Al bekend is dat zij daarin openhartig is, bijvoorbeeld over haar paracetamolverslaving.

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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