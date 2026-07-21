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Prima tv-types in B&B Vol Liefde, maar Metro’s favoriet is kunstenaar Fred (67): ‘Daar krijg ik geen vreugdeplasje van’

De makers van B&B Vol Liefde hebben weer een aantal tv-waardige types die op zoek zijn naar ‘de ware’ bij elkaar verzameld. Wat Metro betreft spant een van hen de kroon na de eerste aflevering van gisteravond: de eigenzinnige Fred (67) op Bonaire. Maar goed, iedereen heeft zo z’n eigen favoriet.

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Het moest er eens van komen: B&B Vol Liefde in televisierubriek Blik op de Buis. Na zoveel successeizoenen met Nederlandse B&B-eigenaren in het buitenland, op zoek naar een lover, verdient het RTL 4-programma dat ook wel. De Blik op de Buis-schrijver zag het zelden tot nooit. De enige reden: er is gewoon te veel tv-aanbod en Boer Zoekt Vrouw kijk ik ook al.

Op de redactie kun je er als bij zoveel koffieautomaten op de Hollandse werkvloeren echter niet omheen. Collega Roos was naarstig op zoek naar een B&B Vol Liefde-klepmaatje en de dames van collega-titel NSMBL raken er sowieso niet over uitgepraat. Je ziet de drie enthousiastelingen hieronder.

B&B Vol Liefde met minder ‘live-kijkers’ van start

Misschien werd het wel tijd ook. Het zesde zomerseizoen van B&B Vol Liefde trok gisteravond namelijk een half miljoen kijkers minder dan de vorige twee edities. De Vakantieman van Omroep MAX op NPO 1 trok meer belangstelling. Dat zegt overigens niet alles. B&B Vol Liefde moet namelijk wel een Videolandhit zijn (cijfers worden niet bekendgemaakt). Je kunt het datingprogramma op de streamingdienst een week vooruit kijken.

Vond deze Metro-kijker ‘het wat’? In ieder geval een hele zit, want de afleveringen van B&B Vol Liefde duren een uur. Als je dan bedenkt dat deze zomerreeks acht weken van vier afleveringen duurt, dan is dat… 34 uur. Goeie genade. Gisteravond startte ook de leuke boerenserie Woeste Grond (vijf avonden per week); als je alles volgt, zit je de hele zomer alleen maar naar de beeldbuis te turen. Maar goed, fijne voice-over Jeroen Kijk in de Vegte belooft ons een „zomer vol verleiding, verlangen en vlinders”.

Geen klachten over eerste B&B Vol Liefde-deelnemers

We zijn dus benieuwd, vooralsnog vooral naar de bed- en breakfast-eigenaren in B&B Vol Liefde. Zij komen in de eerste afleveringen vooral aan bod; gisteravond waren het er vier. Metro kan daar absoluut niet ontevreden over zijn en kijkers in het land ongetwijfeld ook niet. Paul (62) in Spanje („ik wil gewoon een Hollandse vrouw”) is een aandoenlijk heerschap en een leuke man met een triest verhaal.

Hij verruilde met zijn vrouw Liesbeth het drukke bedrijfsleven en Putten voor een B&B-avontuur in Vidreres. Liesbeth werd ziek en stierf helaas al snel. Zij had Paul echter nog meegegeven dat hij op zoek moest gaan naar een nieuwe liefde, iets wat hij in het begin absoluut niet wilde horen. Met zijn dochters Laura en Sofie is hij met B&B Vol Liefde echter klaar voor een nieuwe start (en maar liefst acht (!) vrouwen die hij wil uitnodigen).

De airfryerqueen die op een mooi gebit valt

Het kan niet anders of de flamboyante Caroline (68) wordt een van de publieksfavorieten in deze B&B Vol Liefde. De voormalig Rotterdamse streek drie jaar geleden neer in het Spaanse Estepona. Caroline is nu twintig jaar alleen, maar lijkt getrouwd met haar honden. Voor een sportieve man met mooie tanden heeft ze echter nog wel plek („ik heb killereyes for the next man”).

Laten we hopen dat de man in kwestie een beetje kan koken, want Caroline noemt zichzelf de airfryerqueen. Zij heeft letterlijk meer airfryers dan pannen. De eerste mogelijke liefde van de rest van haar leven diende zich gisteravond al aan, Arie. Als Caroline langs de camera loopt, zegt ze: „Tanden. Ik zeg verder niks.” Succes, Arie.

‘Champagne zuipen en mannen uitzoeken’

Ook leuk (tegenvallers zijn er nog niet): Timothy (40) op Ibiza, die op zoek is naar een ‘eerlijke en zelfstandige man’. Hoe hij het allemaal flikt, weet deze Metro-kijker niet, maar ondanks dat hij een kroeg, een snackbar en meerdere foodtrucks runt, een eigen kaviaarmerk wil uitbrengen en een B&B bouwt in een deel van zijn nieuwe huis, is zijn hobby ‘op de bank liggen’. Dat maakt hem het gelukkigst en doet hij bij voorkeur ’s avonds én overdag.

Bij het bekijken van filmpjes van zijn B&B Vol Liefde-kandidaten begroet Timothy zijn moeder en zus met ‘haaaaaaaaaaaaaai, mwa! mwa!’. „Nou, champagne zuipen en mannen uitzoeken.” De eerste die op Ibiza arriveert is de 42-jarige pensionado Michael. Wat Metro betreft kan de rest thuisblijven, want dit lijkt een voltreffer. Komen ze wel, dan verraadt Timothy’s tongval zijn ongetwijfeld Amsterdamse roots: „Se moeten niet gaan sitte seike.”

Metro’s absolute favoriet in B&B Vol Liefde

Metro’s favoriet echter: Fred (67) op Bonaire, wat ons betreft vanaf nu ‘Bakkebaarden-Fred’. Ook dit lijkt een man met drie levens. Hij heeft drie gastenverblijven, is kunstenaar (schilderijen en bronzen tonijnbeeldjes), mountainbiker en staat drie keer per week met zijn foodtruck kip te verkopen voor de deur van de lokale supermarkt. De energieke levensgenieter mocht bij een koninklijk bezoek koningin Máxima tot zijn klanten rekenen. Toen zij meldde dat zijn kippetje goed smaakte, besloot Bakkebaarden-Fred zijn foodtruck voortaan Koninklijke Kip Tukkie te noemen.

Een leuke, chaotische gek, laten we Fred uit B&B Vol Liefde zo noemen, en dat is positief bedoeld. Fred is een boezemvriend van Hennie Huisman en heeft volgens zichzelf in het leven „nog tweehonderd maanden op de teller”. Daar hoort wat hem betreft de liefde bij.

Als hij filmpjes van mogelijke kandidaten bekijkt, steekt Fred zijn mening niet onder stoelen of banken. Zo klinkt bij een dame met luxaflex: „Daar krijg ik echt geen vreugdeplasje van” en bij een ander: „Sjongejonge, wel een vuurpijl, of niet?” Fred hoopt op een pittige eindstrijd tussen twee vrouwen en als ze allebei willen blijven, dan ziet ‘onze Fred’ dat ook wel zitten. Voor wie het gisteravond gemist heeft: kijk vooral naar de eerste momenten met de leeftijdloze Ceciel… Mijn hemel.

Aantal blikken uit 5: 4

Noot: 4 blikken op basis van de eerste kandidaten. Voor deze Metro-kijker zal 34 uur echter te lang zijn, vrees ik eerlijk gezegd. Collega Roos zal een ander B&B Vol Liefde-klepmaatje moeten vinden.

B&B Vol Liefde is van maandag tot en met donderdag iets voor 21.00 uur te zien op RTL 4. Je kunt een week vooruitkijken op Videoland.

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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