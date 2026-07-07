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Podcastmakers positief over Estavana Polman (33) in Vandaag Inside: ‘Dit programma kan zij ook doen’

Estavana Polman gaat maandelijks aanschuiven bij talkshow Vandaag Inside op SBS6. De onlangs gestopte handbalster (33) vult op een vaste vrijdag de stoel van Hélène Hendriks. Twee Telegraaf-journalisten zien dat wel zitten, maar hebben nóg wel een idee voor de vriendin van Rafael van der Vaart.

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Dat Estavana Polman een maandelijks gezicht van Vandaag Inside wordt, werd gisteravond duidelijk in de uitzending van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. De komst van de oud-handbalinternational werd ingeleid door Genee, die vaststelde dat er alleen mannen aan tafel zaten. Het zou meer „genuanceerd” worden als er een vrouw bij zou zitten. „Estavana Polman, bijvoorbeeld.”

Derksen en Genee blij met Estavana Polman

Johan Derksen ging daarna door op Polman, die hij „dezelfde uitstraling als Hélène Hendriks” vindt hebben. „Die spat van het scherm”, zei hij. Daarop zei Genee dat ze in de toekomst een keer in de maand zal aanschuiven. „Daar ben ik heel blij mee”, zei hij. Derksen was sowieso al fan van de sportvrouw, want aan de talkshowtafel is zij niet op haar mondje gevallen. Eerder viel zij in Vandaag Inside al op door voetbaljournalist Valentijn Driessen uit te dagen.

Estavana Polman stopte dit voorjaar als topsporter. Televisie-ervaring heeft zij al. Voor SBS6 presenteerde ze in 2023 het programma Beter laat dan nooit, waarin zij op reis ging met de oudgedienden Hennie Huisman, Ad Visser, Edwin Rutten en Frits Barend.

📗 Openhartig in boek Op 21 juli brengt Estavana Polman haar biografie uit, Gewoon Estavana. Uit voorpublicaties en interviews blijkt dat de handbalster in haar boek bijzonder openhartig is. Een voorbeeld is haar verslaving aan paracetamol. In de podcast Strikt Privé van De Telegraaf klonk daarover: „Ze ontbijt met paracetamol en andere pijnstillers, omdat ze altijd pijn heeft na haar intensieve handbalcarrière.”

‘Ik zie haar nou niet van een showtrap afkomen’

In de hierboven genoemde podcast Strikt Privé (zie de video hierboven) gaat het vandaag ook over Estavana Polman als vaste gast in Vandaag Inside. Jan Uriot en Jordi Versteegden vragen zich af of er voor Polman misschien wel meer in tv-land in het vat zit. Uriot heeft gehoord dat zij heeft geroepen dat ze All You Need Is Love graag zou willen presenteren. „Ik weet niet of zij dat kan. Ik denk dat ze leuk is als tafelgast, maar ik zie haar nou niet van de showtrap afkomen.”

Uriot heeft een ander idee voor Estavana Polman: „Ik denk dat ze op Schiphol al die mensen uit het buitenland leuk kan ontvangen.” De Telegraaf-man heeft het dan natuurlijk over Hello Goodbye, dat al sinds 2005 op de Nederlandse televisie te zien is. Wat Joris Linssen – die het programma al meer dan twintig jaar vanaf de luchthaven presenteert – daarvan vindt, is een tweede…

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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