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Wat 10 jaar Dream School Eric van ’t Zelfde leerde over jongeren die vastlopen: ‘Soms brak mijn hart’

Zeven seizoenen lang was schooldirecteur Eric van ’t Zelfde (54) een belangrijk gezicht in het populaire televisieprogramma Dream School. Na tien jaar verlaten hij en kompaan Lucia Rijker het Dream School-gebouw. Metro spreekt van ’t Zelfde. „Uiteindelijk zijn ze allemaal op zoek naar erkenning en liefde. Daarom zou het hele schoolsysteem op de schop moeten.”

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Hoe dat voelt, stoppen met Dream School? „Als een raar gemis”, aldus Van ’t Zelfde. „Vanaf de start ben ik er altijd bij betrokken geweest. Samen met het team wisten we tien jaar geleden niet waar we aan begonnen. Dat werd een groot avontuur. Maar als iets wat zo’n groot onderdeel van je leven is geweest, stopt, dan voelt dat gewoon raar. Raar en dankbaarheid, dat is wat ik voel.”

In het kort Eric van ’t Zelfde en Lucia Rijker stoppen na zeven seizoenen als rector en mentor bij Dream School.

NTR vervangt hen door voetbalscheidsrechter Danny Makkelie als rector en Ouassima Tajmout als mentor.

Van ’t Zelfde kijkt terug op intense jaren met leerlingen, inclusief het overlijden van leerling Donilio en zijn vader.

Hij bekritiseert het Nederlandse schoolsysteem en stelt dat jongeren vooral zoeken naar ‘erkenning en liefde’.

Van ’t Zelfde werkt nu in Rotterdam met mensen in kwetsbare posities en pleit: ‘Haal ze van de straat’.

Een nieuw seizoen van Dream School komt in 2027 op televisie.

Geen Dream School meer met Lucia Rijker en Eric van ’t Zelfde

Van ’t Zelfde en voormalig kickbokser Lucia Rijker waren de afgelopen jaren twee sleutelfiguren in het programma. Rijker in haar rol als mentor en Van ’t Zelfde als rector. Maar vorige week maakte de NTR bekend dat hun Dream School-tijdperk eindigt. Eerder sprak Metro ook met Lucia Rijker en deelde ze haar tien belangrijkste levenslessen.

Die beslissing om te stoppen komt overigens niet bij Rijker of Van ’t Zelfde vandaan. „We kregen goed en vervelend nieuws. Het goede nieuws bleek dat er een nieuw seizoen zou komen. Het vervelende nieuws was dat wij werden vervangen.”

Danny Makkelie en Ouassima Tajmout nemen Dream School over

Van ’t Zelfde en Rijker dragen het stokje over aan een nieuwe rector en mentor. De bekende voetbalscheidsrechter Danny Makkelie zal de rol van rector op zich nemen en FunX-presentatrice en programmamaker Ouassima Tajmout wordt de nieuwe mentor.

Van ’t Zelfde geeft eerlijk toe dat hij na seizoen zeven ook zelf zijn twijfels had over een vervolg. „Ik kon dat besluit zelf niet goed nemen. De eerste vijf seizoenen voelden voor mij heel goed. Ik voelde me gehoord en kon al mijn pedagogische, psychologische en didactische kennis en andere ervaringen delen. Maar bij seizoen zes en zeven veranderde het productieteam en daar kon ik het minder goed mee vinden. Daardoor kon ik wel leven met de mededeling dat we zouden stoppen.”

‘Nooit televisie gemaakt’

Dream School is in Engeland ooit opgezet door televisiekok Jamie Oliver. Maar het programma werd daar al snel van de buis gehaald, omdat het niet liep. „Ik werkte in Rotterdam-Zuid als rector op een school en verscheen regelmatig in de media. Mij is toen gevraagd om mee te denken over een Nederlands format. En uiteindelijk werd ik dus ook de rector in het programma.”

„Ik had nooit eerder televisie gemaakt”, vervolgt Van ’t Zelfde. „Alles was nieuw. Het eerste seizoen was direct heel heftig. Dat kwam door de leerlingen en de genialiteit van de docenten, waardoor het direct interessant werd. Maar dat we daarmee een miljoen kijkers per week zouden trekken, dat hadden we nooit verwacht.”

De dood van leerling Donilio blijft Van ’t Zelfde bij

En zo geschiedde. Van ’t Zelfde herinnert zich nog een hoop ervaringen uit zeven seizoenen Dream School. Maar sommigen blijven hem het meest bij. De dag voor de eerste uitzending van het eerste seizoen werd de rector namelijk gebeld dat leerling Donilio op 19-jarige leeftijd in zijn slaap was overleden. „Dat vond ik heel ingrijpend. We hebben toen veel overlegd met de familie en zij vroegen mij of ik op de begrafenis een toespraak wilde houden. Lucia, sommige docenten en mensen van het productieteam waren daar ook aanwezig. Dat heb ik als buitengewoon indrukwekkend ervaren.”

Maar Van ’t Zelfde benoemt ook het overlijden van zijn eigen vader tijdens seizoen vier. „Tijdens de opnames kreeg ik dat nieuws te horen. Ik weet nog goed dat ik mijn microfoon afdeed, naar buiten rende en me naar het ziekenhuis haastte. Ook dat moment vergeet ik nooit meer.”

Maar de rector vertelt ook over alle gesprekken die hij met de leerlingen voerde. „Het gaat om jongeren die het niet gratis hebben gekregen in dit leven. Zij hebben het niet makkelijk gehad, raakten beschadigd en liepen trauma’s op. Het is buitengewoon eervol als je een kleine rol in het herstel daarvan mag spelen.”

Hoe Lucia Rijker en Eric van ’t Zelfde zo’n sterk duo werden

Op televisie was in al die seizoenen ook de chemie tussen Van ’t Zelfde en Rijker goed zichtbaar. „Ik kende haar eigenlijk bij de start alleen van YouTube. Ik was groot fan van Mohammed Ali en vond het een eer om met dé Lucia Rijker op te trekken. Het was nog net geen liefde op het eerste gezicht”, lacht Van ’t Zelfde. „We waren eigenlijk direct dol op elkaar en hebben dezelfde humor, geduld, rek en aanpak. Alleen had zij altijd originelere invalshoeken en dan dacht ik: ‘Ze heeft gelijk’. Ik heb veel van haar geleerd.”

„Maar we waren ook heel serieus in ons vak”, vervolgt de rector. „We sliepen tijdens opnames in hetzelfde hotel en waren soms tot ’s avonds laat nog aan het sparren. Vroeg in de ochtend begonnen de voorbereidingen al en op televisie zag je lang niet alle honderden uren die we erin staken. Je trekt intens met elkaar op, waardoor je een hechte band ontwikkelt.”

Eric van ’t Zelfde over zichtbaar maken van leerlingen

Of Van ’t Zelfde nog leerlingen spreekt van de afgelopen seizoenen? „Nee, dat is zeer beperkt vanuit mij geweest. Ik heb geen social media, maar sprak leerlingen wel tijdens reünies of reageerde op hun vragen via e-mail. Maar na zo’n seizoen ging ik terug naar mijn eigen 1200 leerlingen op school en ging daar de focus weer naartoe.”

Toch weet de rector dat het met 95 procent van de Dream School-leerlingen goed gaat. „Deze kinderen zijn vaak gestopt met school, omdat het geduld op was. Soms moet de school begrenzen en ook andere leerlingen in bescherming nemen, maar van de opvang zoals in Dream School kunnen we in het huidige schoolsysteem iets leren. Dream School is namelijk een constructie met veel geduld, goede docenten, psychologen en talentontwikkeling. Kinderen die nu van school worden geschopt, raken onzichtbaar. Bij Dream School maakten we ze juist zichtbaar.”

Kritiek op televisieoptreden

Van ’t Zelfde legt uit dat ook het terugzien van zichzelf op televisie een belangrijk leermoment voor de jongeren was. „Dan zeiden leerlingen: ‘Scheld ik echt zoveel?’ of ‘Ben ik echt zo agressief?’ Het was een stevig leerproces om hun eigen gedrag terug te zien. En dan krijg je ook nog vaak kritiek via social media.”

Social media is volgens Van ’t Zelfde namelijk genadeloos. „Daar werden we wel goed over ingelicht en we spraken er onderling ook over. Maar met social media krijg je ook het effect van de negativity bias. Het overgrote deel van de reacties is positief, maar dat kleine aantal reacties die pijn doen, die onthoud je. Ik heb dat zelf ook ervaren.”

Volgens Eric van ’t Zelfde faalt het Nederlandse schoolsysteem

Hoewel Van ’t Zelfde, met alle andere Dream School-gezichten, de jongeren lessen probeerde mee te geven, leerde hij ook van leerlingen. „Ik heb altijd in achterstandsgebieden gewerkt en ik weet wat trauma en armoede met het leerproces van kinderen doen. Maar bij Dream School trof je een hele hoop beschadigde kinderen bij elkaar. Die hadden op jonge leeftijd al een rugzak. Soms brak mijn hart als ik dat hoorde. Uiteindelijk zijn ze allemaal op zoek naar erkenning en liefde. Daarom zou het hele schoolsysteem op de schop moeten. Het systeem moet namelijk veel meer om het kind heen staan en zich richten op persoonlijke aandacht. Tegenwoordig zijn scholen data–driven, waardoor je het risico loopt dat je het kind niet meer ziet. Straf kinderen niet af op sommige misstappen in hun leven. Er zijn namelijk zoveel lieve leerlingen met slecht gedrag.”

Hij vervolgt: „Ik heb mijn onderwijs altijd zo ingericht. Wat hebben de kinderen écht nodig, in plaats van Duits, Engels of wiskunde? Wat is het trauma? Wat betekent dat voor de benadering? En wat is er in het belang van het kind? Dat was eigenlijk altijd mijn eis, dat het belang van het kind vooropstond. Zelfs als het belang van het kind haaks stond op de wet. Je kunt veel met de jeugd bereiken als je een goed team van mensen hebt die dat begrijpt.”

Waarom hangjongeren volgens Van ’t Zelfde van straat moeten worden gehaald

Tegenwoordig ontfermt Van ’t Zelfde zich bij de Pauluskerk en Dames van de Straat in Rotterdam over mensen met verslaving, daklozen en ongedocumenteerden. „Eigenlijk zijn dat allemaal Dream School-leerlingen die nooit gered zijn. Als iemand wat meer op hen had gelet, waren ze daar namelijk niet geëindigd.”

En wat moeten we als maatschappij met hangjeugd, straatschoffies of andere probleemjongeren die niet altijd begrepen worden? „Haal ze van de straat”, aldus Van ’t Zelfde. „Geef me een gebouw met een goed team en stuur ze naar ons toe. Er is namelijk zoveel goed werk mee te verrichten. Ik teken er gelijk voor.”

Het nieuwe seizoen van Dream School komt in 2027 op televisie.

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Geschreven door Julia Osendarp Na haar opleiding aan de School voor Journalistiek komt Julia in het maatschappelijke werkveld terecht en begeeft ze zich in allerlei lagen van de journalistiek. Haar maatschappelijke achtergrond loopt later als een rode draad door haar journalistieke carrière heen en is terug te herkennen in haar verhalen.

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