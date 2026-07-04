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Handig: dove vrouw uit de kantine belandt in groot politieonderzoek, haar talent voor liplezen moet alles oplossen

Rose Ayling-Ellis (31) werd doof geboren. De 31-jarige Britse zette haar handicap goed in: ze is nu een bekende actrice, in eigen land een ster. De makers van de serie Code of Silence zetten Aylings doofheid ook in en dan vooral haar talent voor liplezen. Dat pakt heel goed uit.

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Rose Ayling-Ellis geldt als een van de bekendste dove tv-persoonlijkheden van het Verenigd Koninkrijk. Dat komt allemaal samen in de Videoland-titel Code of Silence. Metro bekeek het eerste deel van de serie, die je vanaf morgen kunt streamen, al voor televisierubriek Blik op de Buis.

Blind- en doofheid met succes ingezet door de politie

Of het toeval is, of logisch inspelen op een eerder succes: geen idee. Maar dit verhaal over liplezen lijkt haast een logisch vervolg op een ander goed idee, de serie Blind Sherlock van Netflix. Daarin is de Vlaamse acteur Bart Kelchtermans te zien als blinde politieman Roman in de ‘afluisterunit’ van een politiekorps. Omdat hij de meest opmerkelijke en belangrijke dingen hoort, kan een drugsoorlog in Rotterdam te lijf worden gegaan. Blind Sherlock werd veel bekeken en goed gewaardeerd (Metro strooide zelfs met 4,5 blik uit 5).

Bart Kelchtermans is ook in werkelijkheid blind, net als Rose Ayling-Ellis in haar dagelijkse bestaan doof is. In Code of Silence zien we haar als Alison Brooks, een dove vrouw die werkt in de kantine van een politiebureau. Ze haat haar job, die uit heel veel afwassen bestaat.

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Liplezen moet de gouden vondst zijn om overvallers te pakken

Alison wordt totaal onverwacht ingeschakeld bij een groot politieonderzoek. Drie kopstukken van een groep criminelen die onder meer juweliers willen overvallen, moeten van de straat worden geplukt. Een brigadier, rechercheur en inspecteur leggen Alison uit dat de overvallers overleggen op plaatsen waar de politie niet kan meeluisteren. Haar talent voor liplezen moet de gouden greep zijn. Ze geven haar nog mee dat ze voor haar eigen veiligheid niet alle ins and outs over de verdachten te horen, of beter gezegd, te liplezen krijgt.

Als de drie politiemensen staan te smoezen, geeft Alison plots antwoord, waardoor ze in de gaten hebben dat liplezen een goede vondst moet zijn. Zoiets gebeurde in het genoemde Blind Sherlock ook. Een Rotterdamse rechercheur (Frank Lammers) was totaal verbouwereerd toen hij de blinde Roman aan een testje onderwierp.

Uitgangspunt liplezen intrigeert vooral in Code of Silence

Wat begint als liplezen met een ondersteunende rol, verandert al snel in een risicovolle undercovermissie. Alison komt steeds dichter bij de criminelen met de codenamen Cruella, Hulk en Wolf te staan en raakt zo verwikkeld in een complex web van leugens, loyaliteit en gevaar. Dat kan haar haar leven kosten, terwijl zij ook nog eens gevoelens ontwikkelt voor een van de verdachten.

Die zaken zijn allemaal prima voor een spannende tv-serie, maar wat het meest intrigeert is de doofheid en het liplezen als de uitgangspunten van Code of Silence. Dat begint al wanneer Alison door de stad naar het politiebureau fietst. Je krijgt meteen een ongemakkelijk gevoel, want is dat niet gevaarlijk? Hoe zou dat zijn? Als zij collega’s ‘ziet’ praten, verschijnen Alisons gedachten ondertiteld in beeld.

Dansen zonder de muziek te horen

Rose Ayling-Ellis zal het zelf allemaal wel normaal vinden wat zij doet. Maar als kijker kun je voor haar alleen maar waardering opbrengen. Zeker als je weet dat zij zonder gehoor ooit meedeed aan Strictly Come Dancing, de Britse versie van wat wij kennen als Dancing with the Stars. Een choreografie waarin de muziek korte tijd werd weggedraaid om de beleving van doofheid door de kijkers te laten ervaren, werd in Engeland een van de meest besproken tv-momenten van 2021.

Aantal blikken uit 5: 4

Het eerste seizoen van Code Of Silence is vanaf morgen (zondag 5 juli) te streamen bij Videoland.

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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