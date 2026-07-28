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Adri moest zijn Jannie na 54 jaar plots loslaten, nu is hij mee met We zijn er Bijna!: ‘We zouden samen reizen’

Ze zijn er nog steeds niet, de vakantiegangers op respectabele leeftijd in We zijn er Bijna! Dus gaat een sliert campers voor de vijftiende keer op pad, met een nieuw gezicht als presentatrice.

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De titel klinkt een beetje als die single Driving Home For Christmas van Chris Rea, de man die 39 jaar lang op weg was naar zijn geliefden en nooit aankwam. Ironisch genoeg overleed Rea afgelopen december een paar dagen voor kerst. We zijn er Bijna! slaat echter vooral op dat kinderliedje natuurlijk, een oorwurm van de bovenste plank.

Vanaf vanavond tuft een flinke rij campers weer door Europa, voor zeven weken We zijn er Bijna! De start is in Kroatië, om via Servië en Noord-Macedonië Griekenland aan te doen; en dan vooral het schiereiland Peloponnesos, waar Metro zich eerder ook bijzonder goed vermaakte. De eindbestemming van de ouderenreis is Albanië, als ze het halen natuurlijk. Dit programma is allesbehalve als een oorwurm, maar juist heel vertrouwd en prettig.

Nieuw gezicht voor We zijn er Bijna!

Marlijn Weerdenburg is de presentatrice die met de reizigers meegaat en is dus het nieuwe gezicht in plaats van de amper weg te denken Martine van Os. En toch is zij wél weg te denken. Metro zag de eerste aflevering al voor televisierubriek Blik op de Buis en eerlijk gezegd merk je helemaal niets van de presentatiewissel. Dat is een positief gegeven. Weerdenburg komt over alsof zij nooit anders heeft gedaan. Dat kan komen doordat de actrice/presentatrice naar eigen zeggen zelf zo vaak gekampeerd heeft, dat voor haar alles vertrouwd is. Maar ook haar omgang met de vakantiegangers gaat op een heel natuurlijke manier; iets wat Martine van Os net zo goed in huis had.

🌄 Martine van Os Martine van Os presenteerde We zijn er Bijna! sinds 2011. Van een ander programma, Tijd voor MAX, is zij nóg langer een gezicht (2008). Twee jaar geleden gaf Van Os (nu 69 jaar) al eens aan de opnames van haar vakantieprogramma steeds moeilijker en zwaarder te vinden: „In 2011 was ik een stuk jonger, flexibeler en voelde het allemaal heel nieuw. Toen was ik zelf altijd de jongste van het gezelschap. Nu eerder een van de oudsten.”

(Heerlijke) zekerheidjes en clichés

We zijn er Bijna! staat garant voor een aantal zekerheidjes (en zo hoort het ook). Het uitroepteken in de titel, veel voedsel als piepers en pindakaas mee van thuis, spelletjes voor in de camper, jeu de boules in groepsverband, de uitjes met een stadsgids en het eeuwige inparkeren van de grote vakantiewagens („staat weer perfect”). De nodige clichés moeten wat Metro betreft verplicht voorbijkomen, zoals „scherven brengen geluk” bij een ramp met openslaande deuren van keukenkastjes. Zo horen we ook honderd keer „wat wil een mens nog meer?” en nog veel vaker „genieten (van de kleine dingen)”.

Alleenstaande Adri geniet ondanks het verlies van zijn Jannie

Liefst 42 personen reizen met We zijn er Bijna! mee; dat lijken me er wat veel om in zeven afleveringen te leren kennen. Het gaat om twintig stellen, twee alleenstaande mannen en een hond. Wie zeker gevolgd wordt is het Vlaamse stel Marc en Marina („wij zijn M&M, hahaha; maar ook B&B, Belgische Bougondiërs, hahahahahahaha!”).

De twee hebben hun huis verhuurd en rijden al vijf jaar kriskras door Europa in hun nu permanente huis op wielen. „Zelfs de kerstspullen liggen ergens onderin de caravan”, zegt Marina. We wijzen je graag ook op Alkmaarse Kaaskop en veelvuldig kaaseter René, die niet tegen zijn verlies kan („ik liet mijn kinderen vroeger ook nooit winnen”).

Veel kijkers zullen echter waardering hebben voor de alleenstaande Adri. De boerenzoon was 54 jaar samen met zijn Jannie en was net een bus aan het verbouwen tot een camperbus om samen mee te reizen, toen het noodlot toesloeg. Jannie maakte vier jaar geleden een val, viel hard op haar hoofd en kwam nooit meer bij. Hun 2-jarige kleindochter zag het gebeuren. Ondanks het vreselijke verhaal is Adri een meestal vrolijke man. Hij klaarde de busklus „als rouwverwerking” en heeft de groepsreis gekozen om niet alleen te zijn. „Meestal gaat het goed”, zegt hij over het lange rijden. „Soms is het lastig, alleen zijn is niet leuk.”

Verkeerd rijden… of niet?

Adri’s instelling staat Metro wel aan en past totaal bij We zijn er Bijna! „Ik rijd nooit verkeerd”, zegt hij tegen Marlijn Weerdenburg. „Soms rijd ik anders. Op vakantie kun je niet verkeerd rijden.”

Kijk, zulke quotes willen we horen. Naar verluidt kijken ook heel wat jongeren naar deze slow-tv. Goed om uit te brakken misschien, tijdens het terugkijken via NPO Start? Het is in ieder geval televisie om tot rust te komen. En om zeker te weten ‘dat je met zo’n groepsreis langzame gasten nooit mee zult gaan’. Tot je oud bent en het dan ongetwijfeld toch doet.

Aantal blikken uit 5: 3

We zijn er Bijna! is vanaf vanavond (dinsdag 28 juli) om 20.35 uur bij MAX te zien op NPO 1.

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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