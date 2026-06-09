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Uitspraken in Ex on the Beach zijn vreselijk, dus zal het wel weer een daverend succes zijn

„Charlotte oefent een koud kunstje op een ijslolly.” Tegelijkertijd klinkt een blokfluit. Welkom bij het alweer twaalfde seizoen van Ex on The Beach: Double Dutch. Het is zulke vreselijke tv, dat het ongetwijfeld – net als andere jaren – een groot succes wordt.

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Metro bekeek vandaag de eerste aflevering van Ex on The Beach: Double Dutch, die nu op Videoland te zien is. Om nou te zeggen dat dat een leuke bezigheid is… Maar goed, je hebt de televisierubriek Blik op de Buis of niet natuurlijk.

Vakantie in Ex on the Beach door oude liefdes verpest

Voor wie denkt: waar gaat dit in hemelsnaam over? Ex on the Beach is een succes sinds 2016 en was eerder ook op MTV te zien. Acht singles starten in het hunkerdebunker-programma in een of ander zonnig oord (geen idee waar). 24 uur moeten zij het zien te rooien met elkaar, maar dan klinkt een zogeheten Tablet of Terror om hun vakantie te verpesten. De ene ex na de andere ex komt het strand op fladderen om er eens lekker een complete chaos van te maken.

Blijkbaar niet zo’n gevaar als het verguisde Temptation Island

Natuurlijk kijken veel mensen hiernaar. Mooie mensen, ruzie, feest, grote bekken en veel seks, dat zijn nu eenmaal de ingrediënten. Alles wat wordt geroepen zou op andere plaatsen tot seksueel overschrijdend gedrag leiden, daar niet. De oneliners zijn fout, fouter of foutst. Zonder haperen worden ze richting de camera geslingerd, dus menig gesprekje zal opnieuw zijn gefilmd.

Is Ex on the Beach daarmee niet net zo’n gevaar als Temptation Island, waar meerdere deelnemers psychisch van in de war raakten? Blijkbaar niet, er zijn nog geen grote schandalen geweest. Videoland (RTL) houdt vol dat er goede begeleiding is, dus daar gaan we dan ook maar vanuit.

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Waarschuwing: je kunt stoppen met lezen over Ex on the Beach

De voice-over, die het eerder in dit artikel ook had over een ijslolly en een blokfluit, gaat uit van „lust en drama”. Wie de deelnemers ziet, weet dat hij gelijk heeft. Wát een types hebben ze weer bij elkaar gevonden (Metro heeft alleen de singles nog maar gezien). De gebeurtenissen uit aflevering 1 laten we even in het midden, maar een paar oneliners van deze Nederlandse jongeren willen we je niet onthouden. Wie denkt daar niet tegen te kunnen: stop nu met lezen.

Vieze Koning weet wel een goede openingszin

De eerste die het strand opwandelt, is Nick uit Eindhoven, alias Vieze Koning. Met de nepste witte tanden ooit gezien, verklaart hij: „Mijn favoriete openingszin is ‘jij hebt een opening en ik heb zin’.” Ah, daar is Levinio, de man die vrouwen een orgasme-garantie geeft. „Vanavond ga ik Charlotte afvinken”, weet hij al in de eerste uurtjes. Diezelfde Charlotte heb je misschien gezien in Paradise Island, ook zo’n soort programma. Ze haalde de finale. Charlotte – van de ijslolly – verleidt nooit mannen, ze komen altijd op haar (twee dingen) af. Ze pronkt er graag mee: „Ik ga nooit met z’n tweeën op stap, altijd met z’n drieën.”

‘Lust kan hier zeker niet ontbreken’

Destiny (25) arriveert op een paard, niemand weet waarom. Wat ze zelf weet: „Ik ben hier voornamelijk voor drama, maar ik denk dat lust hier zeker niet kan ontbreken.” Ah, daar is Henk! Mooie naam. Beetje jammer dat hij zichzelf voorstelt als „Henk spermatank”. Henk vindt de locatie een „echte pornovilla” en dus zal hij niet stilzitten: „Ik hoef een man of vrouw alleen maar aan te kijken en dan gaat de broek vanzelf uit.” Vorig seizoen zag je hem ook al in Ex on the Beach. Wat van toen is blijven hangen: „Wollah, ik krijg tbs in de villa.”

We sluiten af met de 24-jarige Jennifer, ook al uit Eindhoven. Deze Tease-Queen is soms recht voor z’n raap: „Je hebt geen water nodig om me nat te krijgen.” Maar soms klinkt Jennifer zó filosofisch, dat Johan Cruijff er de hik van zou krijgen: „Ik ben op zich wel intelligent, maar ik heb gewoon niet veel algemene kennis.”

Voor mensen die misschien gaan kijken: Metro heeft zich bij het optekenen van de uitspraken behoorlijk ingehouden.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Ex on the Beach: Double Dutch is sinds vandaag (9 juni) op Videoland te zien. Elke dinsdag volgt een nieuwe aflevering.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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