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Thomas D. (25) vindt dat Nederland alleen voor witte mensen is en zei: ‘Remigratie redt levens’

De 25-jarige Thomas D., verklaard voorstander van remigratie, werd vorig jaar opgepakt en veroordeeld. Zijn verhaal vormt de hoofdmoot in een Medialogica-uitzending van HUMAN, De zaak Thomas D. Maar dat niet alleen.

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Welke rol spelen de omroep Ongehoord Nederland en opiniemaker Wierd Duk (De Telegraaf, Nieuws van de Dag) bijvoorbeeld bij het normaliseren van het omstreden begrip remigratie? En wat zijn daarvan de gevolgen en de risico’s? Metro zag het programma dat vanavond wordt uitgezonden al voor televisierubriek Blik op de Buis.

👇 Wat is remigratie? Remigreren betekent dat je, na je emigratie, besluit terug te keren naar het land van herkomst. In het geval van Nederlanders of Belgen die geëmigreerd zijn, betekent dat dat ze terugkeren naar Nederland of België. In het programma De zaak Thomas D. gaat het over mensen die vinden dat immigranten massaal moeten terugkeren naar hun land van herkomst, al dan niet gedwongen.

Thomas D. in Wenen bij betogers die remigratie eisen

In De zaak Thomas D. zien we een grote demonstratie van rechtsextremisten in Wenen. „Stuur ze terug, stuur ze terug”, wordt er in de Oostenrijkse straten gescandeerd. Thomas D. is er te gast als spreker. „Al is het morgen, overmorgen of over honderd jaar”, roept hij naar de menigte, „we zullen het continent terugnemen dat van ons was.” Kijkers zien hem ook bij een ‘remigratie-top’ in Italië, waar Freek Jansen van Forum voor Democratie zijn verhaal houdt. Bij een demonstratie in België is hij niet gediend van interviewer Danny Ghosen. Metro schreef over de docu waarin dat gebeurde, Danny en de Asielzoekers.

Thomas D., vorig jaar gearresteerd, is lid van de rechtsextremistische Geuzenbond en een verklaard voorstander van remigratie. Wat hem betreft is Nederland er alleen voor witte mensen. Op social media verkondigde D. in een filmpje: „Remigratie redt levens.”

Thomas D. niet veroordeeld om gedachtegoed over remigratie

De AIVD waarschuwt dat D. mogelijk een aanslag zal plegen. Het Openbaar Ministerie vindt daar geen bewijs voor, maar treft in een voormalig Brabants restaurant wel verboden wapens aan. Ook wordt ‘rechtsterroristische’ lectuur gevonden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een pamflet van Anders Breivik, de Noor die in 2012 veroordeeld werd voor terrorisme en de moord op 77 slachtoffers.

De rechtbank Rotterdam kan Thomas D. niet veroordelen op de mogelijke aanslag of wat hij over remigratie heeft gezegd. Wel krijgt hij een gevangenisstraf (twee jaar, waarvan één voorwaardelijk) en wordt een behandelverplichting opgelegd. De rechter vreest dat hij zal radicaliseren en naar geweld zal grijpen om zijn doelen te bereiken. Officier van justitie Corjan Kroon in deze docu: „In de rechtbank was hij een beleefde nette jongen, die op alle vragen antwoord gaf. Hij gebruikte de rechtszaal tegelijkertijd als podium voor zijn gedachtegoed over remigratie. Hij ging wat justitie betreft de verkeerde kant op.”

‘Nederland door immigranten in de afgrond gestort’

Hoe radicaal zijn de ideeën van Thomas D. eigenlijk in het Nederland van nu?, vraagt HUMAN zich af. Wat voor rol spelen media bij het normaliseren van remigratie? Omroep Ongehoord Nederland behandelde het onderwerp regelmatig. Raisa Blommestijn maakte bijvoorbeeld een column met de woorden ‘dat Nederland door immigranten in de afgrond wordt gestort’.

Een verslaggever vroeg in de Haagse Schilderwijk aan mensen met een migratieachtergrond ‘of zij wilden remigreren’. Opiniemaker Wierd Duk bracht remigratie ter sprake in Nieuws van de Dag op SBS6 („we bezwijken aan immigratie, remigratie gaat ter sprake komen”).

‘Vol op het orgel met de term remigratie’

Volgens de makers van De zaak Thomas D. wilde Duk in dit programma niet meer op zijn uitspraken terugkomen. Ongehoord Nederland-hoofdredacteur Joost Niemöller is wel te zien. Ook hoor je bijdragen van docent burgerschap Bilal Ben Abdelkarim en rechtsextremisme-expert Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting. Wagenaar: „Extreemrechts wil remigratie bespreekbaar maken. Ze zijn met die term vol op het orgel gegaan.”

Wagenaar zegt over Thomas D.: „Hij vindt dat mensen van verschillende etniciteiten, van verschillende afkomst, gescheiden moeten leven op – wat hij vindt – ‘hun eigen plek op aarde’. Wat Thomas betreft behoren alleen witte mensen in Nederland.”

Vooral het overkoepelde deel – opkomst van het gedachtegoed over remigratie – maakt deze uitzending interessant. Deze kijker denkt: Thomas D. moet zich realiseren dat dit kleine stukje aarde niet van hem en van ons is en de aarde juist van iedereen is. Maar ik begrijp ook wel – als je naar deze documentaire kijkt al helemaal – dat lang niet iedereen het met me eens is. Al is de uitzending wat sturend richting het gedachtegoed van deze Metro-kijker, iedereen kan nog altijd z’n eigen mening vormen.

Aantal blikken uit 5: 4

Medialogica: De zaak Thomas D. is vanavond (dinsdag 30 juni) om 21.25 uur bij HUMAN op NPO 2 te zien. Terugkijken kan via NPO Start.

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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