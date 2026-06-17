Telefoon van Meddy (19) bleef na online shaming maar afgaan: ‘Toen zag ik mezelf naakt, op school riepen ze slet’
Het overkwam Meddy en Zuellen toen ze tieners van 19 en 18 waren: online shaming. Hun naaktfoto’s en een seksvideo werden gedeeld op het internet en gingen massaal rond. Wat dat met iemand doet, zie je vanavond in de docuserie De dag dat…
De dag dat mijn foto viral ging is de volledige titel van de laatste aflevering van KRO-NCRV. In eerdere uitzendingen waren drie mannen te zien die hun vrouwen verloren door zelfdoding. Vorige week vertelden politieagenten over hun PTSS, vanavond is online shaming het (heftige) onderwerp.
Metro bekeek deze ‘Dag dat’ vooruit voor televisierubriek Blik op de Buis. Het onderwerp online shaming is belangrijk. Een artikel van Metro dit voorjaar – ‘steeds meer jonge kinderen delen naaktfoto’s‘ – onderstreept dat maar weer.
Moedig dat Meddy en Zuellen vertellen over online shaming
Het is bijzonder dapper dat Meddy Goossens en Zuellen Rodrigues hun verhaal delen. Hopelijk waarschuwen zij anderen zo. Deze Nederlandse meiden kijken schaamtevol en met onbegrip terug op de online shaming die hen overkwam. En dan moesten ze het ook nog eens doen met die ene vraag die altijd als eerste werd gesteld: „Waarom heb je naaktfoto’s gemaakt en doorgestuurd dan?” Van de politie tot familie en vrienden: ze vroegen het allemaal.
Ja, Meddy had dat zelf gedaan, geeft ze nu toe. Zuellen wist niet eens dat de seks met haar eerste vriendje – haar eerste keer seks ooit – was gefilmd. Maar waar het hier natuurlijk om draait: er zijn mensen die de beelden op het internet zetten en weer anderen die dat doorsturen. Online shaming heet dat, het openbaar online vernederen en beschadigen van iemand anders.
Vriendinnen van Meddy lieten haar vallen
Meddy was een vrolijke en levenslustige meid, toen online shaming haar in 2014 overkwam. Ze deed in die tijd tot verbazing van haar vriendinnen op jonge leeftijd al mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Haar leven stortte in toen haar telefoon bleef afgaan en er een bericht verscheen met ‘You are on the internet‘. Ze kreeg het ene vriendschapsverzoek na het andere. „Toen zag ik mezelf naakt.” Haar vriendje op dat moment had die foto’s van haar gekregen, maar klonk bij het vragen om opheldering net zo in paniek als zijzelf. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk wat er nou eigenlijk is gebeurd.
„Eens op het internet, altijd op het internet”, kon haar vader alleen maar constateren. Vriendinnen van Meddy zagen het naaktbeeld ook en lieten haar vallen. Op school werd ze nageroepen: „Slet!”
Seksvideo kwam online met de tekst ‘je leven is nu voorbij’
Zuellen was nog nooit zo gelukkig geweest, toen ze in 2016 hartstikke verliefd was op haar eerste vriendje. „Alles was spannend. De eerste keer kussen, de eerste keer sekscontact.” Die ‘vriend’ beschuldigde Zuellen echter van vreemdgaan: „Terwijl we constant bij elkaar waren.” Hij bleek hun eerste keer seks te hebben gefilmd en eiste naaktfoto’s als tegenprestatie voor het niet publiceren van de video. De tiener gaf daar aan toe, maar online shaming overkwam haar evengoed. De video verscheen op het internet met de tekst ‘je leven is nu voorbij’. Later verscheen het filmpje op een pornosite.
Haar leven voorbij: zo voelde dat ook. Zuellen spijbelde lang en zat alleen maar op haar kamer, kijkend op haar telefoon naar „wat er nu weer werd gezegd”. Ten einde raad besloot ze naar de voormalige flat van haar oudere zus te gaan, waar ze wist hoe ze tien hoog kon komen. Het radeloze meisje sprong niet, want iemand greep haar vast. Zuellen belandde wel in een kliniek.
Met veerkracht er toch bovenop gekomen
Het doel van de verhalen van de twee zijn duidelijk: je leven kan zomaar – door anderen – een dramatische wending nemen. In De dag dat… zie je hoe Meddy en Zuellen er toch weer bovenop kwamen en wat hun veerkracht was. Het is goed om te zien dat Zuellen na een behandeling in de kliniek zichzelf in de spiegel durfde aan te kijken en durfde te bedenken: ik ga weer verder. Ze leeft nu met veel plezier als dj.
Meddy heeft de online shaming zelfs aangegrepen om er op scholen over te vertellen. Aan jonge tieners vertelt zij openhartig haar verhaal en beantwoordt zij alle vragen die de kinderen hebben.
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Aantal blikken uit 5: 4
Dag dag dat is vandaag (woensdag 17 juni) om 21.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2. Terugkijken – ook de eerste twee afleveringen – kan via NPO Start.
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