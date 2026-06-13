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Suzan & Freek in tweede docu in 3 jaar: ‘Het laatste stukje… niemand weet wanneer het jouw moment is’

Op Videoland is vandaag de tweede documentaire over Suzan & Freek in drie jaar verschenen. Het muzikale duo uit de Achterhoek kreeg een jaar geleden vreselijk nieuws: Freek Rikkerink (33) is ziek en gaat niet meer beter worden. De docu gaat echter over meer dan dat.

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Metro bekeek Suzan & Freek: We Vieren Het Leven voor televisierubriek Blik op de Buis. Dat deed ondergetekende ook al in 2023, toen met de Netflix-docu Tussen Jou en Mij. We schoven bij het duo van Als Het Avond Is en De Overkant aan om te praten over de raketsnelheid van hun carrière. „Het is mentaal soms niet bij te benen”, klonk het toen. Het zou vervolgens alleen nog maar harder gaan, met onder meer ’tig’ uitverkochte Ziggo Domes in Amsterdam.

Suzan & Freek op weg naar tien keer Gelredome

Het is niet gangbaar om zo snel alweer een documentaire over een muziekduo te maken. Maar ja, een échte mentale dreun kwam er in mei 2025. Metro kopte toen de vreselijke woorden ‘Freek Rikkerink van Suzan & Freek heeft uitgezaaide longkanker: geen kans op genezing‘. Ze kregen het in het ziekenhuis een dag na een van de Ziggo Dome-concerten te horen. Ondertussen was ook net bekend dat Suzan Stortelder zwanger was van hun eerste kindje. Inmiddels zijn ze de trotse ouders van Sef.

In Suzan & Freek: We Vieren Het Leven zie je ruim een uur lang de vier weken voor de onlangs afgesloten reeks van tien (!) stadionconcerten in De Gelredome in Arnhem. Daar kwamen niet minder dan 400.000 mensen op af. Maar ook hun leven met Sef komt aan bod, net als – uiteraard – uitgebreid het verhaal over de ziekte van Freek.

🎹 Festivalzomer Suzan & Freek Met tien keer Gelredome in de benen, houdt het voor Suzan & Freek nog lang niet op. Deze zomer zijn zij op de volgende festivals te zien: Central Park in Utrecht (vandaag), Drakenboot Apeldoorn (19/6), Pinkpop (20/6), Concert at Sea (26/6), Breda Live (4/7), Wish Outdoor Lieshout (5/7), Royal Park Live Baarn (13/7), Zwarte Cross 19/7), Glemmer Beach Lemmer (22/8), Huntenpop Silvolde (ook 22/8), Culinesse Rotterdam (28/8), Zomerfeest Scheveningen 5/9), Hullabaloo Groningen (6/9) en Appelpop Tiel (12/9). Ook treden zij op verschillende festivals in België op.

‘Huh, hoe kun je nu optreden met uitgezaaide longkanker?’

Suzan & Freek: We Vieren Het Leven is voor iedereen bezienswaardig, maar vooral voor één specifieke groep mensen. Lui die onder elke socialpost van een liveconcert dingen kalken als ‘huh, hoe kun je nu optreden met uitgezaaide longkanker?’. Het is niet één keer uit een toetsenbord gekomen, maar talloze malen. Degenen die zo reageren, hebben een diploma voor de basisschool ongetwijfeld nooit in handen gekregen.

Het gaat naar omstandigheden namelijk . Hij voelt zich fitter dan toen hij ziek werd en ziet er ook goed uit. „Kort voor de Ziggo Dome was Suzan zes weken zwanger, maar met hardlopen liep zij mij er faliekant uit”, vertelt Freek in de docu over een jaar geleden. „Ik dacht: hoe kan dat nou? Toen ben ik naar de huisarts gegaan en daar kwam de diagnose later uit die iedereen nu wel kent. Superkut.”

Suzan & Freek overwogen niet om helemaal te stoppen

Velen vroegen zich af of we Suzan & Freek ooit nog zouden zien. Maar helemaal stoppen? Daar hebben de twee nooit écht aan gedacht. Freek doet er alles aan om mentaal en fysiek fit te blijven, wat tot nu toe is gelukt. Ondertussen geniet hij samen met Suzan „van kleine Seffie”. „Ik vind het fijn om de touwtjes zelf in handen te nemen en alles te doen.” Na een korte stilte: „Het laatste stukje, daar heb je geen invloed op. Niemand weet wanneer het jouw moment is.” In de docu praat ook Suzan over de ziekte van Freek en hoe zij daarmee omgaat.

Suzan & Freek: Wij Vieren Het Leven is daarmee niet een zware docu geworden. Want dat dat leven dus gevierd wordt, is duidelijk te zien. Beelden uit de Gelredome zijn mooi, inclusief het vliegen van de twee door het stadion. In een tuigje doen zij dat op een manier zoals Davina Michelle het tijdens de laatste Vrienden van Amstel LIVE deed en ooit als eerste gebeurde door Marco Borsato, ook in de Gelredome. Mooi zijn ook de laatste momenten voor de opkomst van de eerste show. Alsof je er stiekem even bij mag staan.

‘Zou Harry Styles het ook zo doen?’

Collega-artiesten Snelle en Claude hebben hun aandeel in de docu (en ook in de tien shows). Claude wordt door Suzan & Freek „een vriend die niet belt of appt, maar gewoon voor onze deur staat” genoemd. Suzan vindt de concerten wel wat beladen, maar ze hoopt dat het minder is dan die eerste keer live na het vreselijke nieuws, op Concert at Sea in Zeeland.

Als het om dat vieren van het leven gaat: de twee hebben nog genoeg om te genieten. Dat podium in Arnhem is de grootste waarop zij ooit hebben gestaan, dus worden allerlei loopjes thuis in de huiskamer geoefend. Als dat niet zo goed lukt, plakt Freek stroken tape op de vloer. De twee barsten in lachen uit. Freek: „Zou Harry Styles met tien keer Johan Cruijff ArenA thuis ook zo met triest tape bezig zijn? Wat een creatieve armoede, hahaha.”

Aantal blikken uit 5: 4

Suzan & Freek: We Vieren Het Leven is nu te streamen op Videoland.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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