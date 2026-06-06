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Katja Schuurman lekker ordinair in Spaanse all-inclusive: ‘Pina colada… mét verse ananassap!’

Voor wie op zoek is naar een lekkere ‘wegkijk-zomerkomedie’: kijk dan naar Katja Schuurman in de nieuwe serie All In. Heel veel om het lijf heeft de reeks niet – ook letterlijk wegens het Spaanse strandleven – maar ach, het is weer eens wat anders naast al dat WK voetbal van de komende tijd.

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SkyShowtime is de streamingdienst waar de afleveringen van All In te zien zijn. Acht stuks zijn het er, hapklare brokjes van 25 minuten. Metro zag de eerste voor tv-rubriek Blik op de Buis. Wat je kunt verwachten? Katja Schuurman dus en een soort van hilarische strijd om de allerbeste vakantie-ervaring. Het zou zomaar kunnen dat je onder de bank kruipt van schaamte, omdat je jezelf er soms in herkent.

Nederlands gedrag tijdens een all-inclusive vakantie

Want tja, Nederlanders op vakantie… We doen altijd alsof andere volkeren ‘erg zijn’, terwijl we onszelf misschien wel luidruchtiger gedragen. Dat we schande spreken van een race in de vroege morgen om een strandbedje te claimen… en daar ondertussen zelf net zo hard aan meedoen. Of dat we in zo’n all-inclusive veel eten en nog meer drank bestellen „omdat we daar toch voor hebben betaald? Ja toch, niet dan?”

All In is ontwikkeld door de makers van Knokke-Off, je weet wel, de Vlaams-Nederlandse Netflix-hit met Pommelien Thijs. Knokke-Off is veel beter gelukt trouwens, niet alles is een voltreffer. Dat neemt niet weg dat je deze serie met Katja Schuurman prima onderuit gezakt op de bank – of wellicht tijdens je vakantie – kunt bekijken.

Katja Schuurman met het gezin op een Spaanse vakantie

51 lentes jong is ‘onze’ Katja Schuurman alweer. Dat klinkt misschien niet zo aardig, maar je geeft het haar niet als je de actrice in All In door een hotel en over het strand ziet sprankelen. Ze speelt de wat ordinaire Chantal, die met haar man Robbert (Diederik Ebbinge) en twee zoons naar de Spaanse all-inclusive is getrokken. Als ze niet belt met haar moeder (Loes Luca), dan vraagt ze om een pina colada, „maar wel mét verse ananassap!” Traag personeel wordt afgedaan met „Jézus Christus”. De medewerker die haar koffers tilt, krijgt zonder dat hij een blik waardig wordt gekeurd „you can poet de koffers on de bed” te horen.

Naast Katja Schuurman zien we dus haar (boerende) wederhelft Robbert, „de koning van de restpartijen”. Hij is tegen de barman al niet veel hartelijker dan zijn vrouw, als hem wordt gevraagd of hij een grote of een kleine bier wil: „Wat denk je zelf, wijsneus?” Als hij van z’n barkruk lazert, dan weet je genoeg.

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Strijd op het strand met gereserveerde Belgen

Vlaamse acteurs vormen – uiteraard – een Vlaams gezin in het luxe resort met de naam Mon Tivoli (dat verstaat Metro althans). Dat zijn Barbara Sarafian en Robby Cleiren, die zich met twee kinderen en een vriendinnetje all-inclusive hopen te vermaken. Dat is als gereserveerde Belgen nog geen eenvoudige opgave tegenover die luidruchtige Hollanders. Ondertussen willen ze het toch wel perfecter voor elkaar hebben dan het stel dat door Katja Schuurman en Diederik Ebbinge wordt gespeeld.

En dan zijn er ook nog pubers die zich als volwassenen gedragen, hopeloze cultuurverschillen, een criminele bende die de kop opsteekt en oververmoeid en gestrest hotelpersoneel. Briljant is het allemaal niet, best vermakelijk wel. „Mooi zitten, dom kijken”, zouden je ouders zeggen.

Aantal blikken uit 5: 2,5

All In kun je nu in z’n geheel streamen op SkyShowtime.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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