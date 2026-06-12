Johan Derksen (77) loopt van tafel weg in Vandaag Inside Oranje: ‘Mijn vrouw belt’
Asielminister Bart van den Brink (CDA) verliet gisteren een politiek debat omdat zijn zoon belde. De jongen was geslaagd voor zijn schoolexamen. Johan Derksen wist daar in Vandaag Inside Oranje wel raad mee, midden in een gesprek over aow.
De bellende Van den Brink werd in het programma van Wilfred Genee op de hak genomen. In de videobeelden boven dit artikel zie je de minister de vergadering verlaten. „Ik werd even kneiterzenuwachtig omdat mijn zoon belt. Maar hij is geslaagd. We hebben er een mbo’er bij volgend jaar, dus dat is fantastisch.”
Johan Derksen over de aow, maar dan gaat de telefoon
Vervolgens gaat het in Vandaag Inside over VVD-jongeren, die de aow willen afbouwen. Gast Thomas van Groningen: „Die ouderen gaan we geen pensioen meer geven. In plaats daarvan gaan we de loonbelasting verlagen, zodat iedereen z’n eigen potje op kan bouwen. Het is een beetje braasballen om aandacht te krijgen.”
Johan Derksen neemt nog aan het gesprek deel. „Het is wel vervelend voor de VVD-politici. Ze zeggen gewoon: de aow, daar moeten we mee stoppen. Maar heel veel mensen houden aan het einde van de maand geen geld over om in een pensioenpotje te doen. Het is een klap in het gezicht van de VVD-politici in Den Haag. Ze hebben die jonge jongens niet in de hand, dat zijn een beetje oproerkraaiers.”
Als nestor Johan Derksen is uitgesproken, verlaat hij de tafel: „Oh, ik moet weg. Mijn vrouw belt.”
Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.
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