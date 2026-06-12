Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen (77) loopt van tafel weg in Vandaag Inside Oranje: ‘Mijn vrouw belt’

Asielminister Bart van den Brink (CDA) verliet gisteren een politiek debat omdat zijn zoon belde. De jongen was geslaagd voor zijn schoolexamen. Johan Derksen wist daar in Vandaag Inside Oranje wel raad mee, midden in een gesprek over aow.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

De bellende Van den Brink werd in het programma van Wilfred Genee op de hak genomen. In de videobeelden boven dit artikel zie je de minister de vergadering verlaten. „Ik werd even kneiterzenuwachtig omdat mijn zoon belt. Maar hij is geslaagd. We hebben er een mbo’er bij volgend jaar, dus dat is fantastisch.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Johan Derksen over de aow, maar dan gaat de telefoon

Vervolgens gaat het in Vandaag Inside over VVD-jongeren, die de aow willen afbouwen. Gast Thomas van Groningen: „Die ouderen gaan we geen pensioen meer geven. In plaats daarvan gaan we de loonbelasting verlagen, zodat iedereen z’n eigen potje op kan bouwen. Het is een beetje braasballen om aandacht te krijgen.”

Johan Derksen neemt nog aan het gesprek deel. „Het is wel vervelend voor de VVD-politici. Ze zeggen gewoon: de aow, daar moeten we mee stoppen. Maar heel veel mensen houden aan het einde van de maand geen geld over om in een pensioenpotje te doen. Het is een klap in het gezicht van de VVD-politici in Den Haag. Ze hebben die jonge jongens niet in de hand, dat zijn een beetje oproerkraaiers.”

Als nestor Johan Derksen is uitgesproken, verlaat hij de tafel: „Oh, ik moet weg. Mijn vrouw belt.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Reacties