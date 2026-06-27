Danny Ghosen (47) duikt in de wereld van de medicijnmaffia: ‘Medicatie lucratiever dan drugs’
Een verdienmodel in menselijke ellende. Zo wordt ‘het werk’ van de medicijnmaffia genoemd in een nieuwe docuserie van Danny Ghosen. Hij dook in de wereld van mensen die op een illegale wijze medicijnen verkopen en van Nederlanders die ze kopen zonder ooit een dokter te hebben gezien.
Metro bekeek de eerste van drie afleveringen Danny en de Medicijnmaffia (morgen te zien bij PowNed) voor televisierubriek Blik op de Buis. Het is zo’n typisch onderwerp voor de 47-jarige tv-maker: misstanden in de wereld zichtbaar maken. Zo dook hij eerder bijvoorbeeld in de wereld van mensen die vuurwerkbommen verkopen. In Qatar sprak Ghosen met families van arbeiders die waren omgekomen bij het bouwen van stadions voor het WK voetbal 2022.
Medicijnmaffia zorgt voor doden en verslaafden
Nu gaat het om de medicijnmaffia, lieden die geld verdienen aan de illegale verkoop van medicijnen, dus buiten het reguliere zorgsysteem om. Het blijkt in Nederland big business, al zijn er geen officiële getallen over bijvoorbeeld de (enorme) verdiensten te vinden. Wat wel duidelijk is: er vallen in ons land doden door die medicijnmaffia en nog veel meer mensen raken verslaafd en afhankelijk van wat de maffia verkoopt.
Zakken vullen, daar gaat het om bij illegale medicijnen
Dat er doden vallen? Het kan de medicijnmaffia vermoedelijk geen bal schelen. Zij vullen hun zakken en goed ook. „Medicatie is lucratiever dan drugs verkopen”, zegt een dealer. Hij heeft bepaalde medicijnen die bijna niemand heeft. „Drugs kun je overal krijgen.”
Danny Ghosen spreekt voor de serie met de dealers, maar ook met gebruikers, apothekers en nabestaanden van doden. Wat hij vooral merkt: medicijnen in huis halen buiten je eigen huisarts om, is appeltje-eitje. Ghosen bestelt online bijvoorbeeld zes pijnstillers (66 euro in totaal), om ze vervolgens bij een dealer in de buurt van Amsterdam op te halen. Met jonge dealers spreekt hij – een beetje schimmig – op een bepaalde plaats af, om naar een andere plek door te reizen. De documaker belandt vervolgens in een complete apotheek. Je kunt wel stellen dat zelfmedicatie in ons land als ‘best normaal’ wordt gezien, terwijl het medicijngebruik soms levensgevaarlijk is.
‘Criminelen misbruiken kwetsbare mensen’
Danny Ghosen over de medicijnmaffia: „Hoewel ik veel heb gezien in de wereld, ben ik verbijsterd dat er in Nederland een enorme parallelle realiteit bestaat waarin criminelen kwetsbare mensen misbruiken. En daarmee wegkomen. In de serie laten we slechts een klein deel zien van wat we hebben ontdekt. Juist dat maakt het zo confronterend: achter wat wij blootleggen, schuilt een nog veel grotere verborgen wereld.”
Goed dat Ghosen dit op de vaderlandse buis laat zien. Je kunt namelijk van die dealers vinden wat je vindt: ‘we’ kopen hun rommel toch echt zelf. En zijn zelfs genoeg burgers te vinden die aan medicatie via hun huisarts komen, om het aan dealers door te verkopen. Een beetje bot gezegd houden we dit criminele circuit zo zelf in stand. De dealer die medicatie zo lucratief vindt, krijgt zelfs vele bedankjes voor het leveren van pillen die verslaafden zo nodig hebben. „Cadeaubonnen, kerstpakketten, van alles.”
Aantal blikken uit 5: 3,5
Danny en de Medicijnmaffia is vanaf morgen (28 juni) drie zondagen om 21.35 uur te zien bij PowNed op NPO 3. Terugkijken kan via NPO Start en het YouTubekanaal van PowNed.
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