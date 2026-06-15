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Caroline (34) kreeg Q-koorts en moest haar zwangerschap beëindigen: ‘Had de overheid niet kunnen waarschuwen?’

Q-koorts was voor Nederland een grote volksgezondheidscrisis (2007-2009), maar lijkt min of meer vergeten. Dat geldt niet voor Bert, Caroline en heel wat anderen. Zij ondervinden nog altijd grote last van de Q-koortsbesmetting die zij ooit opliepen. En strijden – ook nog altijd – met de overheid over genoegdoening.

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Bert en Caroline ‘spelen’ vanavond de hoofdrol in een Goliath-uitzending van HUMAN, Doodmoe van de Q-koorts. Metro zag de documentaire alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. De kijker krijgt een duidelijk beeld van wat een besmetting met de bacterie Coxiella burnetii met de mens kan doen. Oud-rechter Yvo Buruma zorgt in de docu voor duiding.

Q-koorts begint altijd op boerderijen met geiten of schapen, maar zo’n zeventien jaar geleden waren ook heel veel mensen de dupe. Dat leidde tot een soort David tegen Goliath-gevecht met de overheid. De Nederlandse zieken vinden namelijk dat diezelfde overheid ernstig tekort is geschoten als het om informatieverstrekking gaat.

Eerder zagen we bij HUMAN nog zo’n David tegen Goliath-strijd. Apotheker Paul Lebbink redde het leven van een baby met een medicijn dat hij zelf produceerde, maar kreeg toen te maken met big pharma.

Bert had verse asperges… en Q-koorts

Bert Brunninkhuis is 59 jaar als hij langs een Brabantse geitenboerderij fietst. De ambtenaar, die tot dan toe met veel plezier voor zijn huidige vijand de overheid werkt: „Ik ging met mijn vrouw naar Cromvoirt om verse asperges te halen.” Die geitenboerderij bleek foute boel, voor Bert in ieder geval. Later ziet hij in dat de overheid – wat hem betreft – had kunnen waarschuwen. Het resultaat was dat hij eerst dagenlang in bed lag en geen licht kon verdragen en later jaar na jaar zwak was en toch amper in slaap kon komen.

😷 Q-koorts in Nederland „Nederland had tussen 2007 en 2009 de grootste Q-koorts-epidemie ter wereld”, stelt Jos van de Sande in Doodmoe van de Q-koorts. Hij is dan hoofd infectieziektenbestrijding bij de GGD en stelt dat de overheid in ieder geval in 2009 nieuwe besmettingen had kunnen voorkomen. In dat jaar lag de piek in Nederland, terwijl er ook al veel kennis was. In ons land raakten 50.000 mensen besmet, 4000 van hen hielden er langdurige klachten aan over. In 2016 en 2024 keerde Q-koorts nog eens terug, maar een groot gevaar voor mensen werd de bacterie nooit meer.

Caroline van Kessel is in 2009 34 jaar en zwanger. Zij gaat mee met een klassenuitje van haar zoon naar een melkveehouderij. Kort daarop heeft zij overal pijn en raakt Caroline uitgedroogd: Q-koorts. „Ik kwam niet meer in slaap, maar slaapmedicatie mocht ik vanwege de zwangerschap niet nemen.” De Brabantse valt enorm af. Haar zwangerschap moet worden beëindigd om haar eigen lichaam veilig te stellen.

Geiten leken belangrijker dan mensen

Bert en Caroline besloten zich met anderen te verenigen in Q-uestion, een actiegroep van slachtoffers van Q-koorts. Caroline is voorzitter. Ook een tienermeisje sloot zich aan. Zij „werd ziek in de buik van mijn moeder” en ziet haar vriendinnetjes amper. Driehonderd ‘leden’ van Q-uestion gingen een misschien wel net zo zware strijd aan als dat de Q-koorts al met hen uitvocht: die met de overheid. Zij voelen zich allemaal door die overheid in de steek gelaten en hoppen van arts naar arts, zonder resultaat.

Bert Brunninkhuis vindt dat er informatie onder de pet is gehouden. Het RIVM wilde in 2009 ingrijpen, maar het ministerie van Landbouw van toenmalige minister Gerda Verburg hield dat tegen. De focus lag op geiten en niet op mensen, zo voelt het voor de Q-koortsslachtoffers. Schikkingsvoorstellen die zij deden werden afgewezen, dus kwam het na lange voorbereiding (bewijs de schuld van de overheid maar eens) tot een rechtszaak in 2016. De slachtoffers kregen niet minder dan zes landsadvocaten tegenover zich. Tipje van de sluier over de afloop: het is nu 2026 en een hoger beroep is er nog altijd niet geweest…

Aantal blikken uit 5: 3

Goliath: Doodmoe van de Q-koorts is vanavond (maandag 15 juni) om 20.30 uur bij HUMAN op NPO 2 te zien. Terugkijken kan via NPO Start.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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