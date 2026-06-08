Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Apotheker Paul Lebbink redde baby Firat (0) met een medicijn, maar kreeg toen big pharma op zijn dak

Paul Lebbink is eigenlijk een heel ‘gewone wijkapotheker’ in Den Haag, maar wel eentje die op een prachtige manier een baby van de dood wist te redden. Hij had nooit kunnen bedenken dat die prestatie een grote strijd met een miljoenenspeler uit de farma-industrie zou opleveren: David tegen Goliath.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Dit opmerkelijke verhaal rond Paul Lebbink is vanavond bij HUMAN te zien in de documentaire Goliath – Een bittere pil. Een ernstig ziek jongetje redden en dan voor de rechter gesleept worden? Dat wilde Metro vooraf uiteraard met belangstelling bekijken voor televisierubriek Blik op de Buis. We kunnen alvast verklappen: dit is interessante televisiekost. Zeker ook omdat oud-rechter Ybo Buruma de nodige duiding in de docu geeft.

Baby Firat was in levensgevaar

Het verhaal van Paul Lebbink is niet recent, maar start in 1996. Baby Firat van 0 jaar raakt in coma in zijn couveuse in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Martin van Waardenberg zamelde voor dat ziekenhuis geld in met twee geweldige Ome Cor-films, maar dat is een andere kijktip. Kinderneuroloog Hans de Klerk weet het eerst even niet met Firat. Door een fout in de stikstofcyclus heeft het jongetje te veel ammoniak in zijn lijfje. Zijn situatie is levensbedreigend. De Klerk vindt zelf een medicijn uit en dat werkt, wonder boven wonder.

Firat uit Den Haag zal het medicijn nog lange tijd nodig hebben, dus De Klerk gaat op zoek naar een apotheek in de buurt die het kan maken en verstrekken. Dat wordt Paul Lebbink, een man met een kleine apotheek in de Schilderswijk. Hij is eerst wat verbaasd dat hij een medicijn moet maken met onder meer een stof uit de verfindustrie, maar goed: als hij daarmee de kleine Firat kan redden… Normaal gesproken is voor een medicijn een vergunning nodig, maar Lebbink valt onder een uitzondering waarbij apothekers zelf een pilletje mogen maken.

Paul Lebbink lijnrecht tegenover big pharma

Op een congres van kinderartsen komt het medicijn later ter sprake. Op zulke congressen komen ook nieuwsgierige grote bedrijven af, die goede ideeën te gelde willen maken. Farmaceut Orphan Europe is zo’n voorbeeld. Het miljoenenbedrijf brengt een duur alternatief van het medicijn op de markt en trekt Paul Lebbink de beklaagdenbank van de rechter in. Orphan gooit het erop dat Lebbinks medicijn ‘grote risico’s zou kunnen hebben’.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

„Het moet 2002 of 2003 zijn dat Orphan mij bezocht”, zegt Paul Lebbink. „Hoe kon je een apotheker die zijn werk naar eer en geweten doet en die daarin geen fouten maakt, voor de rechter krijgen? Ik geloofde het eerst niet.” Wat hij ook niet geloofde: de prijs van het medicijn. Voor 3000 euro per jaar kon de Haagse apotheker het geneesmiddel aan de zieke Firat verstrekken. Nu moest hij het aankopen bij Orphan, voor 150.000 euro…

‘Wij domoren hadden octrooi moeten aanvragen’

De uitvinder van het medicijn, Hans de Klerk: „Een leven van een kind mag je daar toch niet aan ophangen?” De neuroloog geeft ook toe: „Hadden wij domoren maar octrooi (een exclusief, tijdelijk recht op een uitvinding, red.) aangevraagd.” Paul Lebbink laat het er niet bij zitten en besluit het medicijn toch zelf te blijven maken. Hij nam daarmee een groot risico en belandde dus voor de rechter. De Klerk gaf daarbij een verklaring in het voordeel van de Nederlander af: „Het medicijn is niet levensgevaarlijk, maar levensreddend.”

Lebbink heeft op zich overigens niets tegen big pharma. Volgens hem brengen deze bedrijven grote hoeveelheden belangrijke medicijnen op de markt en laten zij ook onderzoeken verrichten. Maar hoe zijn zaak in de rechtbank afliep – eentje met gevolgen voor alle apothekers in het land – dat moet je natuurlijk zelf gaan zien. Orphan Europe wilde overigens niet in deze docu reageren.

We verklappen wel hoe het met Firat is afgelopen. Hij trouwde afgelopen april en gaf zijn jawoord aan een apothekersassistente.

Aantal blikken uit 5: 4

Goliath – Een bittere pil is vanavond (8 juni) om 20.25 uur bij HUMAN op NPO 2 te zien. Terugkijken kan via NPO Start.

Meer lezen over (nieuwe) programma’s op tv?

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Reacties