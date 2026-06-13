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12 influencers die voor tv bij een stam in Afrika logeren, is dat nog van deze tijd?

Een oud tv-format is tussen de mottenballen vandaan gevist: Nederlanders en Belgen die het goed hebben, laten logeren bij nomaden in Afrika, Namibië om precies te zijn. Prime Video presenteert vanaf vandaag Ticket to the Tribes: zonder socials naar de stammen. Is zo’n format eigenlijk nog wat, anno 2026? Lastig, lastig…

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De streamingdienst zag deze vraag waarschijnlijk aankomen, want al voor de eerste uitzending is een statement (of gewoon uitleg) over de totstandkoming van het filmen in Afrika gegeven. ‘Ticket to the Tribes: zonder socials naar de stammen is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Himba-gemeenschap. Wederzijds respect en ethische productiestandaarden staan daarbij voorop’, valt er in persberichten te lezen.

Oprecht… of primitievelingen uit Afrika bekijken?

Maar ja, hebben die nomaden uit Namibië in Afrika er ook iets aan? Of krijgen we dit thuis op de bank vooral als entertainment voorgeschoteld en is het niet meer dan ‘primitievelingen kijken’? En naar hoe hopeloos bekende koppen / influencers niet kunnen omgaan met moeilijke omstandigheden (en vooral niet kunnen overleven zonder hun smartphone). Metro ging er met de eerste aflevering daarom belangstellend voor zitten voor televisierubriek Blik op de Buis.

Zelfde format, ook in Afrika

Dat ‘primitievelingen kijken’ was de klacht – dan wel ophef – bij eerdere programma’s met dit format. SBS6 zond van 2005 tot 2010 Groeten uit de Rimboe uit, waarbij de nomaden uit Afrika (net als nu de Himba) ook naar Nederland kwamen. Dezelfde omroep bracht in 2013 Welkom bij de Kamara’s, ook al in Namibië. Het leek op wat we nu zien, maar de stamleden bleken uiteindelijk deels Nederlandse acteurs en ook Namibiërs die zelf in de grote stad woonden. Dat was dus sowieso entertainment.

Deze keer reisden de volgende min of meer bekende koppen – veel influencers – naar Afrika af: Mark Baanders, Maik de Boer, Alessio de Martino, Megan Desaever, Garbi Denteh, Debby Gommeren, Rian Donders (zus van Roy), Denise van der Laan, Gioëm Cederburg (Goudtje), Tom de Koning, Plamedi Ngonda en Yordi (Nogmaals).

Mark Baanders gaat er helemaal voor

Eigenlijk zie je alleen tv-maker Mark Baanders dit meteen doen. Die is altijd voor zulke avonturen te porren, zoals in Ter Apel wonen om te ondervinden ‘of het echt zo erg is met die asielzoekers’. Leuk dat hij erbij is, want hij gaat ervoor.

Metro heeft nog twee favorieten: etiquette-man De Koning is een regelrechte dramaqueen en de Brabantse entertainer Yordi Nogmaals is met elke quote leuk (en dat vindt niet alleen deze Metro-kijker). En ach ja, Maik de Boer kunnen we ook wel hebben. Met hem gebeurt er in de eerste aflevering meteen iets bijzonders, verklappen we alvast. Het presentatieduo Loiza Lamers en Gabriël Martina (Wildebras) is eigenlijk best prima, vooral Loiza.

Wie wordt erelid van de Himba-gemeenschap?

De twaalf ‘personality’s uit de Lage Landen’, zoals ze worden genoemd, moeten het even doen zonder smartphone, elektriciteit en welke vorm van luxe dan ook. Door middel van challenges worden de Nederlanders en Vlamingen fysiek en mentaal op de proef gesteld. Wie zich het beste weet aan te passen aan het leven en de tradities van deze Himba-stam in Afrika, wordt ‘erelid van de gemeenschap’. Een speciale stamraad besluit wie er wint en – dat is wel leuk – de prijs is een keer niet een groot geldbedrag, maar simpelweg roem en respect.

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Metro vindt Ticket to the Tribes vooral entertainment

Eerlijk gezegd stoort het genoemde format deze kijker niet echt, maar toch heb je zoiets van ‘moet dat nou?’ Iedereen zal er trouwens z’n eigen oordeel wel over hebben. Wat Metro-betreft is Ticket to the Tribes toch vooral bedoeld als entertainment. Als je de cultuur van de Himba écht wil laten zien, moet je gewoon een documentaire over ze maken.

Nu is een groot deel van deze bijzondere tijd in Afrika gevuld met klagen. Over op hoge hakken lopen bijvoorbeeld (waarom heb je die aan???), niet kunnen plassen, het ontbreken van een douche, het slapen „in een pizza-oven” (Yordi Nogmaals uiteraard). En oh ja: die stamleden spreken natuurlijk helemaal geen Engels (verrassend!) en de heren moeten bij enkele mannen van de stam slapen „die alleen een doekje voor hun dinges hebben”.

Rian Donders vindt dat de Himba sowieso weinig kleding aan hebben en is daar best verbaasd over: „Wij sturen toch allemaal kleding op?” Nogmaals: vorm je eigen mening, maar dit is zo’n beetje het niveau.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Noot: we houden het maar in het midden.

De eerste drie van in totaal acht afleveringen van Ticket to the Tribes: zonder socials naar de stammen zijn nu bij Prime Video te zien. Elke vrijdag komt er een nieuwe aflevering bij.

Wat vind jij: heeft een culturele ‘clash’ tussen mensen uit Afrika, Nederland en België echt waarde, of is het een duidelijke vorm van entertainment en niets anders? Laat het hieronder weten!

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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