Realityprogramma De Bondgenoten loopt uit op ordinaire scheldpartij (‘hou je grote waffel’ is nog netjes)

Het succesvolle realityprogramma De Bondgenoten op SBS6 is deze week uitgelopen op een ordinaire scheldpartij. Twee deelnemers, Kristie en Casper, verwijten elkaar van alles.

In De Bondgenoten zit een groep Nederlanders op elkaars lip in een pand in Flevoland. Maandelijks wint één van hen 100.000 euro, de rest niks. Dan zorgt voor een mooie strijd tijdens spellen, maar regelmatig ook voor frictie binnen de groep. Als iemand het programma verlaat, komt er een nieuwe bewoner bij.

Primeur: De Bondgenoten scoort beter dan GTST

De Bondgenoten startte in het najaar van 2023 en 2,5 jaar later is het programma er nog steeds. Metro bezocht de allereerste deelnemers destijds in een hotel, de dag voor zij hun intrek namen in hun tijdelijke reality-huis. Ze hadden amper een idee wat hen te wachten stond (hier lees je de verschillende interviews).

Na een wat stroeve start, is De Bondgenoten inmiddels een flink succes. Dagelijks kijken zo’n half miljoen mensen naar het wel en vaak ook het wee van de deelnemers. Afgelopen week scoorde het spel voor het eerst meer kijkers dan Goede Tijden, Slechte Tijden. Beide programma’s zijn tegelijk op televisie. Helemaal vergelijkbaar is dat niet, want zowel De Bondgenoten als GTST kan rekenen op flink wat extra kijkers via streamingdiensten.

Scheldpartij in reality-programma over wie nooit iets wint

De huidige bondgenoten heten Ricky, Casper, Roland, Fianca, Melvin, Bonnie, Chess, Kristie, Nyssa, Anouk, Noah, Salar, Robert, Roxy, Frank en Joshlyn. Van hen weten mensen verder weinig, maar hun avonturen worden gevreten. Wat al die kijkers zien? Deze week in elk geval een zeer ordinaire scheldpartij tussen Casper en Kristie. Het gaat om wie de handen niet uit de mouwen steekt in het huis en wie nooit ook maar één spel weet te winnen.

Wie het wil horen, kijkt naar de video hierboven. We zullen het hier niet herhalen, maar „hou je grote waffel” is zo ongeveer het netste. Het is lang niet voor het eerst dat deelnemers elkaar scheldend iets verwijten. Vorige zomer schreef Metro nog over een aflevering waarin iemand een ander „met je blaaskakenbek” toeschreeuwde. Maar ja, je zou maar 24 uur per dag op elkaars lip zitten, met mogelijk een ton aan prijzengeld in het vooruitzicht.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

