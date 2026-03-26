Op deze onmogelijke plek vind je ‘het duurste hotel ter wereld’, maar massa’s toeristen boeken een kamer

White Desert heet het, een nogal bijzonder hotel op een al helemaal bijzondere plek: Antarctica. Hoe ver weg (en koud) ook, het trekt de afgelopen jaren drommen mensen met een dikke portemonnee. De reden: ‘Nu het nog kan’.

Daarmee wordt gelijk de insteek duidelijk van de tweedelige documentaire Ticket to Antarctica. Metro bekeek deel 1 – vanavond te zien – alvast voor televisierubriek Blik op de Buis. Luxetoerisme is nou niet echt bevorderlijk voor het klimaat. Zelfs talloze wetenschappers die de klimaatverandering op Antarctica / de Zuidpool bestuderen, vragen zich af of ze daar wel moeten zijn.

120.000 toeristen betalen 120.000 dollar

Journalist Bram Vermeulen en fotograaf / filmmaker Kadir van Lohuizen stapten voor hun Frontlinie: Ticket naar Antarctica ’toch maar’ op het vliegtuig. Zij zijn niet de enigen dus. In tien jaar tijd verdrievoudigde het aantal bezoekers naar het koudste gebied ter wereld. Vorig jaar werd letterlijk en figuurlijk een record geboekt: 120.000 toeristen. Om vijf tot acht dagen in White Desert te verblijven, betalen zij zo’n 120.000 dollar (138.000 euro) per persoon. Verwacht geen Las Vegas-achtig complex trouwens. Wat je aantreft is een verzameling luxe tenten en een – werkelijk schitterend – ijspaleis.

Of White Desert daarmee echt het duurste hotel ter wereld is – de docu stelt van wel – hangt erom. Voor de Lover’s Deep Luxury Submarine bij St. Lucia, een onderzeeër, betaal je ’tot 150.000 dollar’ voor een nachtje onder de luxe wol.

🧊 Is Antarctica hetzelfde als de Zuidpool? Nee, ze worden wel vaak onterecht door elkaar gebruikt. Antarctica is het hele continent ‘daar onderaan de aardbol’. De Zuidpool ligt op dat continent in het midden en geldt als het zuidelijkste punt van de wereld.

In korte broek richting Antarctica

Vroeger deed je er weken of maanden over om met de boot naar Antarctica te gaan, hopend dat je schip niet vast kwam te zitten in het ijs. Nu reis je per vliegtuig vanaf Kaapstad en ben je er in ongeveer 5,5 uur. In de aflevering van vanavond zie je een groep twintigers aan boord stappen, de meesten in korte broek. Het blijkt personeel van dat dure hotel te zijn, werkend in een gebied waar de zon een half jaar lang niet onder gaat. Het ijs onder hun voeten is nu nog ongeveer 700 meter dik, maar hoelang nog?

Een paspoort hoef je bij aankomst niet te tonen, vertelt Bram Vermeulen. „Je moet alleen aardig zijn voor het continent en goed voor het klimaat.” Dat laatste wordt met de grote groepen toeristen natuurlijk niet geholpen, maar volgens het Verdrag van Antarctica wordt er in elk geval nog een béétje zorgvuldig met de bizarre vakantieplek omgegaan. Alles wat doet herinneren aan de aanwezigheid van mens moet worden opgeruimd, inclusief poep en pies. Daar houdt men zich keurig aan.

Pinguïns sterven uit, dus snel nog even kijken

Wat je krijgt voor je 120.000 dollar, behalve een vliegticket en een lekkere tent, eten en drinken? Je kunt ‘mee op uitjes’. De gekste is ongetwijfeld een excursie op een paar uur vliegen – in een vliegtuig dat landt op ski’s – om een bepaalde pinguïnsoort te bekijken. De dieren gelden als ‘Antarctica’s belangrijkste attractie’, die nog maximaal een jaar of zeventig bestaat. Rond het jaar 2100 zijn de pinguïns namelijk uitgestorven. Hun leefomgeving is door de klimaatverandering te warm geworden en de stress die al die menselijke pottenkijkers hen bezorgt, helpt ook niet mee.

Dode pinguïns, druppelend ijs door dooi, het zal toeristen die de knip kunnen trekken, niet boeien. Hun drijfveer is eerder: het laatste ijs nog zien, voordat het verdwijnt. Er zijn ook groepen toeristen die helemaal geen drijfveer hebben, die boeken een reis van één (!) dag voor 20.000 dollar. Ze vliegen heen, abseilen en ijsklimmen wat, sluiten af met een party in het genoemde ijspaleis en vliegen weer terug.

Antarctica thuis op de bank bekijken

Over dit soort zaken gaat Ticket naar Antarctica dus. Interessant, deze kijker had geen idee dat zo’n ’tripje’ zelfs maar mogelijk was. En of dat nog lang kan, hangt af van het antwoord op de vraag: waarom gaan we dit nog met eigen ogen bekijken? Kunnen we thuis niet beter een mooie documentaire opzetten?

Zoals gezegd, zelfs wetenschappers twijfelen over wat ze moeten doen. Door hun lange aanwezigheid tijdens onderzoeken, zorgen zij voor tien keer zoveel schadelijke uitstoot als de toeristen. „Moet je hier nog komen om klimaatverandering te onderzoeken die je door je eigen komst mede veroorzaakt?”, vragen meerdere deskundigen zich af.

Frontlinie maakt vaker films over bijzondere plekken, zoals Oost-Oekraïne. Daphne Wesdorp woont in Oekraïne sinds het begin van de oorlog en zij filmde er zelf. Metro sprak met haar.

Aantal blikken uit 5: 4

Frontlinie: Ticket naar Antarctica is vanavond (26 maart) om 20.30 uur te zien bij de VPRO op NPO 2. Het tweede deel volgt een maand later op 30 april. Terugkijken kan via NPO Start.

