Jan en Jo zijn 60 jaar getrouwd: ‘Handtastelijk worden enzo, dat was in het begin niet’

Misschien doe je op Valentijnsdag een anonieme kaart in iemands bus, of sta je met een tankstation-bloemetje op de stoep. Er zijn ook geliefden die dat stadium al meer dan een halve eeuw zijn gepasseerd. Op tv kun je morgen, op Valentijnsdag, drie stellen zien die 60 jaar lief en leed delen. Wedden dat je hart daarvan gaat smelten?

Metro bekeek de documentaire Eeuwige Liefde van Omroep MAX alvast – en met heel veel plezier – voor televisierubriek Blik op de Buis. Behalve het onderwerp dat zo past bij Valentijnsdag, sprong ook de maker van de docu in het oog, Geertjan Lassche. Hij zorgde al vaker voor iets indrukwekkends. Ik was een kind bijvoorbeeld, waarin Anneloes openhartig sprak over de tijd dat zij als tiener door familieleden werd misbruikt. Weer heel iets anders was Duutsers, over hoe dorpelingen uit Rouveen de Tweede Wereldoorlog beleefden („het melken ging gewoon door”).

Recept van eeuwige liefde op Valentijnsdag

Nu staat de liefde op Valentijnsdag dus centraal. Eeuwige Liefde vertelt ‘het geheim achter zestig jaar huwelijk’. Geertjan Lassche volgde drie stellen in het jaar richting hun diamanten huwelijk, zoals dat heet. Het gaat over elkaar niet loslaten als het leven zwaarder wordt. En over het recept van hun eeuwige liefde, over drie verschillende manieren van samen oud worden. Hoe overleef je ziektes en verdriet, als je in 1965 getrouwd bent en allebei nog in leven? Wat vraagt het om zes decennia bij elkaar te blijven? De antwoorden komen in vijf kwartier samen en zijn prachtig te noemen.

💍 60 jaar getrouwd Ooit zal het amper meer voorkomen, een huwelijk dat minstens zestig jaar standhoudt. Mensen trouwen in deze tijd nu eenmaal op latere leeftijd. In de jaren 60 was dat nog heel anders. Daarom vieren in deze tijd jaarlijks zo’n 17.000 echtparen uit Nederland hun diamanten huwelijk.

Boer worden, ‘anders was het uit’

Jan en Jo uit Haaksbergen (Overijssel) waren 24 en 23 jaar toen zij na drie jaar verkering trouwden. Elke week gingen zij ‘naar het dansen’. Valentijnsdag bestond waarschijnlijk nog helemaal niet, maar Jan weet het nog goed: „Handtastelijk worden enzo, dat was in het begin niet.” Jo knikt, aan de keukentafel: „Nee, dat deed je niet. Het gevoel kon er wel zijn, maar je moest je verstand gebruiken.” Jan: „Je had wel een paar jaar verkering als je aan zulke dingen begon.”

De vader van Jo, een veehouder, stierf al voor z’n veertigste. Jo had geen broers. Jan had geleerd voor timmerman, maar kreeg de kans om de boerderij te gaan bestieren. Of beter gezegd: dat moest. „Anders was het uit.”

Geen damesbezoek toegestaan

Eeuwige Liefde strijkt ook neer in Amsterdam. Gerard en Johan troffen elkaar in de Reguliers Dwarsstraat, waar in de jaren zestig al een gaybar was. De een probeerde met de ander oogcontact te krijgen, maar in de derde week uitgaan lukte dat pas. „Toen was er meteen een klik.” En het hek van de liefdesdam, als je de twee mag geloven: „Het was een roes. We deden niets anders dan uitgaan en het bed delen. Dat bed delen we nog steeds elke dag, maar dan wel anders hè.” Mooi om te horen is ook dat er bij de jongens van toen „geen damesbezoek mocht komen”. Hadden zij even geluk…

Ik viel niet op boerenkinkels, dat deed me niets.

Het derde stel dat richting Valentijnsdag zestig jaar getrouwd is, vinden we in Bovensmilde in Drenthe. Fenny en Mezack troffen elkaar in de disco. Mezack was een opvallende verschijning, als bewoner an Schattenberg, een woonoord voor gedemobiliseerde KNIL-militairen van Zuid-Molukse afkomst. Dat kwam voor Fenny maar wat goed uit: „Ik viel niet op boerenkinkels, dat deed me niets.” Mezack vond zij echter „wel een mooie man. Hij gebruikte een geurtje en was goed verzorgd”.

Genieten van de liefde op Valentijnsdag

Ontbreekt er morgen een kaart in je bus, of een bloemetje op tafel? Kijk dan op Valentijnsdag gerust naar Eeuwige Liefde. De drie stellen geven je namelijk mooie lessen over zestig jaar liefde mee. Jan en Jo zeggen bijvoorbeeld: „We zitten de hele dag op elkaars lip.”

In Drenthe maakt Fenny de niet meer zo gezonde Mezack elke dag om kwart over negen of half tien wakker. „Wakker worden!”, klinkt het dan. „Ja baas”, reageert Mezack standaard, gevolgd door de vraag wat voor dag het is. Fenny vertelt het zonder zuchten en „daarna kijk ik stiekem of hij zich wel goed wast”. Prachtig toch?

Aantal blikken uit 5: 4

De Valentijnsdocumentaire Eeuwige Liefde kun je morgen (zaterdag 14 februari) om 20.30 uur zien bij Omroep MAX op NPO 2. Terugkijken kan via NPO Start.

