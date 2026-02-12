Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Regisseur Tim Kamps maakte film over gay-date: ‘Mijn broer werd in elkaar geslagen, omdat hij homo is’

Een film over een date tussen twee jonge en totaal verschillende homoseksuele jongens, die verpest wordt door de sfeer én door een gewapende overval in het restaurant waar zij zitten: is dat leuk? Best wel. Zeker met de achterliggende gedachte van Een best wel heftige date.

We hebben het hier over een romantische actiekomedie, of zoiets, maar de film die zaterdag op tv komt heeft ook een serieuze ondertoon. Dat zag Metro alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. Regisseur Tim Kamps hoopt dat de kijkers een opvallende botsing zien tussen een misdaadthriller en het komische van een zeer ongemakkelijke date. „De absurditeit van verliefd worden, terwijl er geweren op je gericht zijn.” Maar Een best wel heftige date heeft meer dan dat.

De film maakt overigens deel uit van de rijke reeks aan Telefilms over actuele thema’s, die speciaal voor televisie worden gemaakt. Metro besprak eerder onder meer het indrukwekkende En we vliegen door de dagen, over twee jonge vriendinnen van wie één uit het leven wil stappen. Die is nog op NPO Start te zien, net als andere Telefilm-titels.

‘Homo wordt weer als scheldwoord gebruikt’

„Een best wel heftige date weerspiegelt ook iets groters”, zei regisseur Tim Kamps eerder. „Homofobie neemt weer toe, ‘homo’ wordt als scheldwoord gebruikt op speelplaatsen en op straat. Voor veel jonge

mensen brengt openheid nog steeds een reëel risico met zich mee. Mijn eigen broer werd op straat in Dublin in elkaar geslagen, alleen maar omdat hij homo is. Die schok maakte dit verhaal urgent.”

Wat Kamps betreft gaat Een best wel heftige date over een op zich eenvoudige vraag: durf ik mezelf te laten zien zoals ik ben? Eenvoudig in gedachten, maar oh zo moeilijk in de realiteit. Dat geldt voor Sander (Tobias Kersloot) in elk geval. Hij komt uit een dorpje, heeft gevoelens voor jongens, maar nog nooit een date met een man gehad (en niemand weet ervan). Heel anders is zijn bewuste date, Alex (Yuani Blindenburg) uit de hoofdstad. Die is open-minded en ‘helemaal in touch‘ met zijn seksuele identiteit. Als hij vertelt dat zijn Pride-week uit ontbijt, lunch, diner en wodka bestaat, vraagt Sander wanneer die Pride eigenlijk is. Fout… Tussen de twee is geen enkele klik en de date is snel voorbij.

Juist op dat moment wordt het restaurant waar zij zitten overvallen door drie mannen (Yannick van der Velde, Kiefer Zwart en Daniël Cornelissen). Alle dinergasten, waaronder een boomerstel en een Zuid-asman en -vrouw, moeten hun waardevolle spullen afgeven en onder tafel gaan zitten. Een bizar gegeven natuurlijk, maar handig om de twee jongens toch nader tot elkaar te laten komen. Dat loopt dan nogmaals fout als de pers voor de deur staat en Sander bang is om op tv te komen. Niemand weet tenslotte dat hij homo is en dat wil hij nog even zo laten. De door de regisseur benoemde scheldwoorden die in de huidige tijd weer gangbaar zijn, klinken ook in de film. Zo noemen de overvallers de twee jongens ‘poepstampers’.

De film flitst regelmatig naar een verhoorkamer van twee agenten (Jacob Derwig en Bas Hoeflaak) die alle restaurantgasten na de overval hun verhaal laten doen. Een centrale rol is ondertussen weggelegd voor de praatgrage serveerster Jahina („noem me maar Ja of Hina”). Laura Bakker zorgt met haar rol voor de grootste komische noot en speelt dat voortreffelijk. Jahina ontdekt ook nog dat één van de overvallers zelf gay is en daarmee staat het restaurant op z’n kop. Leuk (en als film helaas ook nog nodig).

Aantal blikken uit 5: 3,5

Een best wel heftige date is zaterdag om 22.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3. Via NPO Start, waar je alle Telefilms ook terugvindt, kun je de film nu al zien.

