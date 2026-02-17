Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jamie (39) en Alex (38) genieten nu van hun boutique-hotel op Curaçao, maar belandden eerst in een nachtmerrie

Kapster Jamie en havenarbeider Alex vonden Nederland eenvoudig gezegd niet zo leuk meer en gingen voor hun droomleven op Curaçao. Zij maakten die beslissing vorig jaar, al ging dat zeer zacht uitgedrukt niet zonder slag of stoot. Aan Metro vertelt het stel hun verhaal en vanavond zijn zij op televisie.

Als tv-kijker hoop je er altijd op, als Nederlanders naar het buitenland vertrekken. Dat er eerst van alles misgaat, voor er weer eens een bouwval tot bed & breakfast is omgetoverd. Ik Vertrek staat er al jarenlang bekend om en sinds 2021 ook Het Roer Om op SBS 6 (daarin zien we Jamie en Alex). Zo schreef Metro eerder over een nieuw leven in Zweden dat wegens ‘een waardeloze voorbereiding‘ tot verbazing bij de kijkers leidde.

Jamie en Alex (38 en 39 jaar) uit het Zuid-Hollandse dorp Melissant hadden zich op hun nieuwe bestaan op Curaçao wél voorbereid. Toch ging er – grotendeels buiten hun schuld om in dit geval – veel mis. Heel veel mis. Wie mooie beelden wil zien van waar het stel met hun twee kinderen (7 en 9) is terechtgekomen: in de bioscoop draait momenteel Verliefd op Curaçao (Metro sprak erover met actrice Joy Delima).

Niet te bevatten wat er op Curaçao in een jaar tijd is gebeurd

Als we Jamie en Alex spreken, gaat het inmiddels gelukkig goed met ze. Zij videobellen vanaf hun Coconuts Curaçao, niet ver van Willemstad. Daar bouwden zij een villa om tot een boutique-hotel met zeven suites met heerlijk zwembad (een tropische tuin was er al) en dat had nogal wat voeten in Caribische aarde. Nu mag je hun stek gerust paradijselijk noemen. „Het is ongeveer 30 graden”, zegt Jamie. „Seizoenen hebben we niet, dus dat is het eigenlijk altijd.”

Jamie en Alex hebben hun eigen aflevering van Het Roer Om al kunnen bekijken. Alex: „Het had wel een realityshow kunnen worden, zoveel is er gebeurd. Toen we hadden gekeken, zeiden we tegen elkaar: als je ziet waar we precies een jaar geleden stonden en wat we allemaal meegemaakt hebben, dat is natuurlijk bizar. We hadden dit allemaal nooit voor mogelijk gehouden, echt niet.”

Zelfs het bier uit de koelkast was verdwenen

Zonder alles in dit verhaal prijs te geven, overkwam hen samengevat: de hele operatie pakte veel duurder uit, de villa werd tijdens de verbouwing leeggeroofd (van al het gereedschap tot de biertjes uit de koelkast), er werd een groot bijennest ontdekt en een auto reed de poort en buitenmuur van Coconuts Curaçao aan gort.

Terug naar Nederland. Alex’ roots liggen in Hellevoetsluis, die van Jamie in Limburg. Samen woonden zij in het Zuid-Hollandse Melissant. In 2023 ontstonden de eerste gedachten over een nieuw avontuur op Curaçao, in 2024 was de koop rond en februari vorig jaar was de overdracht een feit. De grootste reden? De twee vonden Nederland niet meer zo leuk.

Jamie: „Dat ontstond tijdens en na corona. Al het gedoe, het gehaast, de ratrace in ons land. Ik had een kapsalon en Alex had naast zijn werk in de haven op de Maasvlakte nog een bedrijfje in historische militaria. Voor ondernemers in Nederland werd het niet meer leuk gemaakt. Tijdens corona moest mijn kapsalon ook dicht, maar iedereen liet z’n haar natuurlijk thuis doen. Dan kwam de buurvrouw of een nicht de haren even verven. Dus ik dacht: serieus mensen, waarom moet ik überhaupt dicht als iedereen het toch doet? Dat was heel frustrerend. En oh ja, het baggerweer stond me ook steeds minder aan.”

‘We weten het meteen als toeristen op Curaçao Hollands zijn’

Alex: „Nederland is gewoon verbitterd. Het is allemaal ‘ik, ik, ik’. Een goed voorbeeld is het verkeer. Iedereen heeft haast, iedereen vindt maar dat hij het recht op voorrang heeft. Het is allemaal hollen, rennen en vliegen. Nee, wij vonden dat het er niet gezelliger op is geworden. Jamie en ik zijn met de kinderen twee keer naar Curaçao op vakantie geweest en toen we terugkwamen, hadden we zoiets van ‘wat doen we hier?’ We hadden ontdekt hoe gemoedelijk het leven op het eiland kan zijn en dat het voor ons voelde als thuiskomen. Hier word je door de temperatuur gedwongen om rust te nemen, om wat te vertragen. En iedereen is socialer dan Nederlanders. Inmiddels weten we hier precies wanneer we met Hollandse toeristen te maken hebben. Die toeteren en steken hun middelvinger naar je op.”

Mocht je denken ‘wat een mopperstel’, dat valt reuze mee. Jamie en Alex zijn buiten die ergernissen om een opgeruimd stel. Zij lieten ons land achter zich voor dat gemoedelijke Curaçao, hoewel ze „een heerlijk huis” verlieten. Met heel wat overwaarde op die woning en deels een lening, kon de overstap naar andere kant van de oceaan worden gemaakt. En dat terwijl het oorspronkelijke idee slechts een vakantiehuisje was. Met een verbouwingsbudget van 165.000 euro kon het klussen – een maand of negen was ervoor gepland – beginnen.

Financiële ellende stapelde zich op

De eerste stap op Curaçao was amper gezet en er viel een eindafrekening van de notaris van 107.000 Caribische guldens op de mat. Dat was vele duizenden euro’s hoger dan eerder was medegedeeld (vanavond zie je in Het Roer Om hoe dat zit). Daar bleef het financieel niet bij. Alex: „De wisselkoers van de Caribische gulden is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en ook aan het feit dat Trump aan de macht kwam. Toen we moesten betalen, waren we alleen aan die wisselkoers al 37.000 euro kwijt. Onze leuke spaarpot raakte snel leeg en toen moesten we nog met verbouwen beginnen.”

Eén ding hadden ze zelf kunnen weten: dat de invoerrechten van hun twee auto’s behoorlijk in de papieren zouden lopen. Gelukkig hield de aannemer die de verbouwing uitvoerde zich wel keurig aan wat hij financieel begroot had. Samen: „Die was echt top.”

En na de schrik op schrik op schrik over geld, kwam nog er nog meer. Het bijennest en – veel erger – de inbraak door een criminele bende waarbij werkelijk alles verdween, en een auto die hun muur om zeep hielp. Die auto reed door, hoe dat ook mogelijk was, en de dader werd op een bijzondere manier gesnapt. Het kwam allemaal goed, kunnen we in de uitzending over Jamie en Alex op Curaçao zien. Zestien volwassenen tegelijk (en kinderen) kunnen genieten van de suites. Wie een bruiloft wil vieren, kan zo terecht, net als een Canadese groep die binnenkort een yoga-retreat komt houden.

Janken om zoveel liefde en hulp

Met hulp van de aannemer, familie en vrienden kwam alles op z’n pootjes terecht. Jamie: „De aannemer zei steeds ‘het komt goed’ en dat kwam het ook. Die zei: niemand heeft er iets aan als het hier niet afkomt, wij niet en jullie niet. We maken het gewoon af en dan betaal je later het resterende bedrag maar. Dat was voor ons een geschenk, net als de hulp van onze ouders, vrienden en ook van bedrijven in Nederland en op Curaçao. Een kussenfirma hoorde wat ons overkomen was en stuurde spontaan gratis kussens op. Een man op het eiland met een winkel zei ook: ‘Kom maar langs, wat hebben jullie nodig om open te gaan? De betaling komt wel.’ Dan sta je wel even te janken.”

„We lagen half knock-out in de touwen”, voegt Alex toe. „Door de hulp van al die mensen behielden we de energie en zin om het af te maken. Terugkijkend hadden we ook eigenlijk geen keuze, we moesten door. 20 november konden we een borrel inschenken voor iedereen die had geholpen. Of beter: die zich net als wij kapot hadden gewerkt.”

Vetrekken naar Curaçao en camera mee: vragen om ellende

Als het ondernemende stel wordt voorgelegd dat – gezien de geschiedenis van Ik Vertrek en Het Roer Om – wie tv-camera’s toelaat zelf om ellende vraagt, moeten ze lachen. Alex: „Wij hebben echt de hele bingokaart vol.” Jamie: „Terwijl wij het programma juist in gingen om eens te laten zien hoe het óók kan. We hadden goed plan, een goede aannemer en gingen de kijkers wel even bewijzen dat wij goed nagedacht hadden over vrijwel alles. We hadden het huis nota bene al acht keer bezichtigd voor we het aankochten én we hadden een ruim budget.”

Jamie en Alex hebben zich voor hun avontuur zelf bij Het Roer Om aangemeld. Jamie: „Later zijn we ook nog door Ik Vertrek gevraagd. Enkeltje Verweggistan van Zapp volgde als derde, maar zij volgen de kinderen. Daar hadden we zelf niets aan. Het Roer Om keken we altijd al en dat vonden we leuk en positief. Kandidaten worden er nooit naar beneden gehaald. Met de makers hadden we snel een klik.”

Nu al zin in het WK voetbal

Het stel woont zelf niet op het complex van het boutique-hotel, maar ernaast. Alex: „Daar hebben we bewust voor gekozen, anders woon je op je werk. We wilden graag een privéplekje voor onszelf en de kinderen. Het moet niet zo zijn dat als we die yoga-retreat hebben, we de kinderen aan een lijn moeten leggen.” Diezelfde kids zijn snel gesetteld op Curaçao. De jongste, een zoon, zit al op voetbal en op school hebben ze snel vriendjes kunnen maken.

Datzelfde Curaçao – of ‘hun’ Curaçao – doet komende zomer voor het eerst mee aan het WK voetbal, dus dat wordt volgens de nieuwe bewoners één groot feest. Alex: „En Oranje doet mee, dus wij hebben twee keer feest. Het wordt hier één gekkenhuis, dat weet ik wel. Als ze nog een overwinning behalen, dan gaan we volgens mij een feest meemaken als nooit tevoren. Zelfs als ze alles verliezen wordt het mooi. Dat was het bij de plaatsing voor het WK al, toen er een optocht in Willemstad was, met het team van Dick Advocaat op een platte kar.”

Van de nachtmerrie naar de droom op Curaçao

Mooi is hun eigen leven in en buiten Coconuts Curaçao nu ook. Speelt Jamie nog met het idee om in het gebouw weer een kapsalon te beginnen? „Bij die inbraak waren mijn kappersscharen ook gestolen… Maar sowieso: ik heb er geen tijd meer voor.”

Voor Jamie en Alex is, ondanks het achterliggende jaar, de droom die zij in Nederland hadden, uitgekomen. Alex: „Uiteindelijk wel, dit is nu echt ons thuis. Maar we zijn door een hel gegaan, de grootste nachtmerrie.” Jamie: „Op een gegeven moment ga je toch denken: wat als het zo erg misgaat dat we straks eigenlijk verplicht terug naar Nederland moeten?”

Het Roer Om is vanavond (17 februari) om 20.28 uur te zien op SBS 6. Terugkijken kan via Kijk.nl.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties