Arianne (55) durft na scheiding Boer Zoekt Vrouw aan: ‘Een lekkere buitenman, beetje getekend’

Na bijna 120 boerenbaby’s gaat Boer Zoekt Vrouw dit jaar gewoon weer verder. Waarom ook niet, na zoveel succes? We zijn toe aan seizoen 15 met vier boeren die op zoek zijn naar een vrouw en een boer en een boerin die beiden hopen een man aan de haak te slaan. Onder hen Arianne, die na een scheiding nu vijftien jaar alleen is.

Metro was Boer Zoekt Vrouw tot nu toe nog steeds niet moe, dus we keken alvast weer vooruit voor televisierubriek Blik op de Buis. Het gaat om het voorstelrondje Boer Zoekt Vrouw: de kick-off, die je morgenavond als vanouds bij KRO-NCRV kunt zien. Daarna kun je, als je hart overslaat, een brief naar de betreffende boer schrijven.

En dus stapte Yvon Jaspers, opperkoppelaar van de landbouwers en veehouders in ons land, in haar blauwe busje. „Toch voelde het weer als de eerste keer”, zegt Jaspers, die in flinke vaart van boerenerf naar boerenerf crost. Ze heeft er dus nog zin in, al zijn we al bijna 120 baby’s die uit haar programma voortkwamen verder (op tv werden eerder een aantal kleintjes voorgesteld in een ‘spruitenspecial’).

Mooi stel boeren bij elkaar in Boer Zoekt Vrouw

We stellen de boeren van Boer Zoekt Vrouw 2026 even kort voor. Zo zien we de Brabantse Jan (33), een melkveehouder die veel waarde hecht aan familie en een vrouw zoekt om mee te lachen. Joey (31) is een Fries die na het werken met zijn paarden de dag graag afsluit met een glas witte wijn, het liefst in de jacuzzi. Joey is op zoek naar een lieve en stoere man. Limburger Maurice (47) is trotse eigenaar van een glastuinbouwbedrijf en heeft drie kinderen. Hij hoopt op een vrouw waarmee hij mooie gesprekken aan tafel kan voeren en „dat de vonken eraf vliegen”.

Tulpen- en aardappelboer Perry (58) woont in Flevoland en heeft ook drie kinderen. Hij zoekt een sociale vrouw. Misschien kan hij haar meenemen naar zijn voetbalclub en of een rondje maken op de mountainbike. Nog een Fries: melkveehouder Anne (35). Hij hoopt op een leuke dame met een beetje tegengas en zijn glas is altijd halfvol. Yvon Jaspers constateert dat in de sloten langs zijn land toch talloze toeristen langs moeten varen. Zit er nooit iemand bij? Anne droogjes: „Ik sta toch niet de hele dag aan het water?”

De enige vrouw in Boer Zoekt Vrouw

We richten onze blik even op Arianne (55) uit Zeeland, de enige vrouw in het nieuwe Boer Zoekt Vrouw-gezelschap. Zij is fruitteler en heeft twee dochters van 24 en 27, Jacqueline en Leonie. Ariannes volle en witgrijze bos haar wappert in de Zeeuwse wind. Zij heeft een beroemde voorganger uit Zeeland in deze liefdeszoektocht, Bertie Steur, die een echte BN’er werd en onder meer opdook in Expeditie Robinson.

Dat laatste zien we Arianne niet meteen doen. Die voelt zich heel erg thuis in haar fruitwinkel, waar Yvon Jaspers haar ontmoet. Zij verkoopt er appels, peren en kersen uit eigen boomgaard en het fruit kun je meenemen in een tas met de opdruk ‘Tas vol Zeeuwse zooi’. In de winkel wordt Arianne door anderen gezien als ‘de buurtvriendin’. Eenzaam is zij dus allesbehalve, nu nog een vriend.

Met z’n tweetjes snoeien in de boomgaard

Vijftien jaar geleden is Arianne gescheiden. En daarna? „Ik ben gewoon niemand tegengekomen bij wie ik dacht: dat is ‘m.” Bezig zijn met hobby’s en vrienden vindt de fruitvrouw ‘lekker veilig’. „Dan is er niemand die je kwetst.” Toch wil ze weer iets opbouwen en dan met z’n tweetjes lekker snoeien in de boomgaard. Arianne zoekt „een lekkere buitenman, met een beetje een getekend gezicht”.

Haar twee dochters, van wie de jongste nog thuis woont, hebben de hoop voor hun moeder eerlijk gezegd al een beetje opgegeven. Toch denken ze dat mams er door Boer Zoekt Vrouw wel echt voor gaat. Leonie: „De man stapt dan wel een druk leven in. Het werk in de winkel en om het huis is er eigenlijk altijd. Maar als hij zegt ‘we gaan iets leuks doen, iets spontaans’, dan denk ik dat dat ook mogelijk is.” Arianne denkt dan gelijk aan het Zeeuwse strand, maar dan wel in de winter. „In de zomer lig ik daar niet op zo’n kleedje.” En waar ze ook van is? „Glaasje wijn, blokje kaas en een haardvuurtje.”

Kijk, dat horen we graag. Zo is Boer Zoekt Vrouw oud en vertrouwd en zo moet het zijn. Net als dat Yvon Jaspers vervolgens weer nét iets te hard roept: „Pennen klaar? Schrijven maar!”

Aantal blikken uit 5: 3,5

Boer Zoekt Vrouw: de kick-off kun je morgenavond (zondag 1 maart) om 20.25 uur zien bij KRO-NCRV op NPO 1. Terugkijken kan via NPO Start.

