Zes jonge regisseurs maakten nieuwe tv-serie ALPHA 00: vermissingen, lijk en moordenaar…

Een vermist kind, een vermist kind van vijftien jaar geleden, een lijk van een vrouw en een nog rondlopende moordenaar. En dat allemaal in één bos. Welkom bij de nieuwe tv-thriller ALPHA 00, met zes spannende afleveringen geregisseerd door zes jonge en talentvolle regisseurs.

Vanaf zondag kun je dat bij NTR zien, met een mooie hoofdrol voor Sallie Harmsen als leider van een gespecialiseerd rechercheteam. Metro bekeek de eerste aflevering van ALPHA 00 alvast voor televisierubriek Blik op de Buis. Is het wat? Jawel.

Sallie Harmsen levert altijd, ook in ALPHA 00

Niet in de laatste plaats door die eerder genoemde Sallie Harmsen. De actrice levert eigenlijk altijd. Zoals in de Netflix-thriller Noise (over een moeder met een altijd huilend kind, Metro sprak daarover met Harmsen). En al helemaal in Zee van Tijd, een film over een stel dat al zeilend een kind verliest aan de oceaan.

Nu is zij hoofdrechercheur Diana van team ALPHA 00, dat zij leidt vanuit een hypermodern mobiel commandocentrum. Diana wordt, naast alle op te lossen zaken, geconfronteerd met een corruptieschandaal binnen de politie en heeft ook nog een persoonlijk trauma te verwerken. Elke aflevering behandelt één onderwerp waarin undercoverwerk, live-intelligence en snelle tactische (menselijke!) ingrepen samenkomen. Onder meer Tarikh Janssen, Carly Wijs, Alidtcha Binazon en Alex Hendrickx zijn naast Sallie Harmsen te zien.

🎥 6 regisseurs ALPHA 00 ALPHA 00 is geregisseerd door zes talentvolle Nederlandse regisseurs. Met deze serie zetten zij ieder grote stappen in het crime genre. Na een open call en ruim 200 aanmeldingen, werden regisseurs Rachel van Bruggen, Timo Ottevanger, Roxanne Stam, Yim Brakel, Morris Maturbongs en Chris Westendorp geselecteerd. ALPHA 00 is ontwikkeld en medegefinancierd als onderdeel van de NPO-talentserieregeling.

‘Ik wil niet dat hij me pakt’

In de aflevering van zondag is het commandacentrum richting een bos ‘verhuisd’. Dit precies een jaar nadat we als kijkers bij de start Diana in de problemen zien (een ontploffing is het laatste wat we voorlopig weten). Vanuit het bos is namelijk een zeer verontrustend 112-telefoontje binnengekomen van een meisje, Milou. „Ik wil niet dat hij me pakt”, is het meest onheilspellende wat het kind zegt. En ook: „Ik mag niet alleen naar buiten.”

Vrijwilligers uit het naastgelegen dorp helpen de politie zoeken, waaronder een nogal vaag stel. Wat snel volgt: het bericht dat vijftien jaar geleden in hetzelfde bos ook al een kind werd vermist. Zij, Hannah, is nooit gevonden en het politiedossier leeg. Als men nog maar amper bekomen is, wordt er een lijk gevonden (niet van Milou). Meteen is duidelijk dat de moordenaar nog in het bos kan zijn.

Jong talent een kans geven, valt te prijzen

Gezellig hè? Team ALPHA 00 heeft opeens vier zaken in één en daar laten we het qua informatie maar even bij. Diana is bij het zoeken naar de oplossing van de puzzel niet het allervrolijkste personage, haar trauma daar gaan we nog achterkomen. We beloven wel dat de ontwikkelingen bijzonder zijn.

ALPHA 00 zal heus niet de boeken in gaan als gedenkwaardige topserie. Een vermakelijke drie kwartier krijg je echter wel en er blijft tot ver naar het einde toe iets te raden (zelf thuis op de bank een zaak proberen op te lossen, altijd leuk). Dat zes talenten de kans hebben gekregen om een serie te draaien, dat valt alleen maar te prijzen.

Aantal blikken uit 5: 3

ALPHA 00 is vanaf zondag (18 januari) wekelijks om 20.20 uur te zien bij NTR op NPO 3. Terugkijken kan via NPO Start.

