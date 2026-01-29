Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Marktgangers gaan in op toekomstig premier Rob Jetten: ‘Ah onze Rob!’ en ook een foute grap

Nu er een coalitieakkoord tussen D66, VVD en CDA is gesloten, staat het zo goed als vast dat Nederland binnenkort premier Rob Jetten als opvolger van Dick Schoof heeft. Nieuws van de Dag was benieuwd wat ‘de man (of vrouw) op straat’ van de toekomstige minister-president vindt.

Het stuk dat voor het coalitieakkoord is opgesteld, heeft de titel Aan de slag gekregen. Wat gisteravond via De Telegraaf uitlekte: D66, VVD en CDA keren zich tegen gezamenlijke Europese leningen, willen het begrotingstekort onder 2 procent houden en schrappen een extra bezuiniging van 50 miljoen euro op de publieke omroep.

Marktgangers over premier Rob Jetten

Nieuws van de Dag (SBS6) ging nog zonder de wetenschap van het akkoord naar de markt in Den Bosch. Wat zijn de verwachtingen van passanten over premier Rob Jetten, die zij via een foto in een lijstje voorgeschoteld kregen? Je ziet alle reacties in de video hierboven.

Een eerste man herkent premier Rob Jetten meteen. „Ah, onze Rob.” Op zich is de marktganger wel blij met de voorman van D66, „maar het wordt wel aanpoten denk ik”. Ook twee jongeren weten wie hij is. „Premier? Nou, gefeliciteerd Rob Jetten. Verder houd ik me er niet zo mee bezig, het maakt me niet zoveel uit.”

‘U bent van dezelfde kant?’

Een meneer in een scootmobiel heeft werkelijk geen idee wie de man in het fotolijstje is. Als ‘Rob’ alvast wordt voorgezegd, volgt een al dan niet bedoelde grap: „Ja… Rob Achterop.” Een volgende man is trots op de nieuwe premier. „Ik ben blij.” Hij vindt het mooi dat Jetten een Brabander is. „En gay, een mede-gay.” „U bent van dezelfde kant?”, vraagt verslaggever Pim Markering. De man: „Ja, van de goede kant.” Dat zijn provinciegenoot het kabinet gaat leiden vindt hij „voor de emancipatie wel belangrijk.”

Een jonge vrouw heeft ‘vertrouwen’ in de premier van straks: „Ik vind hem voor rede vatbaar, ook in de debatten die hij heeft gevoerd. Dat is al heel wat tegenwoordig.” Een laatste reactie: „Ik zie er geen gelukkig huwelijk in.”

