Deze ‘wakkere Nederlanders’ ontvluchtten ons land en gingen naar Paraguay: ‘Weer slapen zonder 5G’

Je kent de term ‘de wakkeren’ vast wel van social media. Anderen noemen dat denigrerend ‘de wappies’. Een groep ‘wakkere Nederlanders’ ontwaakt tegenwoordig in Paraguay. Zij ontvluchtten Nederland en daarmee volgens hen de overheid of de elite die alles in de gaten houdt. VPRO heeft hun stap naar Zuid-Amerika gevolgd.

Wakker in Paraguay is een vijfdelige docuserie die je vanaf vanavond kunt zien. Metro bekeek alvast de eerste aflevering voor televisierubriek Blik op de Buis. Waarom Paraguay? Dat zou het beloofde land zijn, een plek voor ‘de moedige, niet voor de bangerik’. Daar zouden ze na al hun wantrouwen vinden wat ze zochten, wat dat ook precies mag zijn. Ook Paraguay heeft tenslotte een overheid. In de aflevering van vandaag gaat het vooral over het waarom van de emigratie, het waarom van het heil zoeken in een ander land.

Paraguay is vrijheid, met Nederland gaat het mis

Het diepe wantrouwen tegen de Nederlandse overheid („de waarheid wordt verzwegen”) groeide eigenlijk sinds corona ons land en de wereld overviel. Bureaucratische regeltjes, hoge belastingen, 5G, de Deep State, elite: de termen vielen vanaf covid continu. Een flinke groep mensen is er rotsvast van overtuigd dat het met Nederland helemaal misgaat. Maar Paraguay belooft vrijheid.

Best logisch dat de documentaire-regisseurs Fleur Amesz en Gijs Swantee de vertrekkende mensen wilden volgen. „Opnieuw beginnen in Paraguay, daar kun je van alles van vinden”, zegt Amesz. Zij pakte echter met oprechte nieuwsgierigheid naar een denkwereld de camera en microfoon: „Het is de moeite waard om te proberen te begrijpen waar het vandaan komt.”

‘Ik heb een wakkere kijk op de wereld, ik zie wat echt speelt’

Deze Metro-kijker ‘vindt er ook iets van’, maar vindt het ook de moeite om de verhalen van de vertrekkers aan te horen. Zo zien we Mart, die vindt dat we de hele dag met allerlei frequenties worden gebombardeerd. „Denk maar aan mobieltjes, wifi, 5G.” Mart vindt dat ongezond en denkt dat hij in Paraguay „weer kan slapen” zonder die 5G.

„In Nederland krijg ik daar brandende ogen van.” Volgens hem is in dit beloofde land minder controle „op alles”. Gelukkig vindt Mart dat hij zelf „een wakkere kijk op de wereld heeft en ziet wat er echt speelt”. Op naar Paraguay dus, al laat hij een huilend neefje en nichtje achter.

Carla is ook bang in eigen land. Vooral voor camera’s in lantaarnpalen en deurbellen. „Als je met je buren staat te praten, kunnen ze je afluisteren.” Geen idee wie die ‘ze’ zijn en waarom die 24 uur per dag geïnteresseerd zouden zijn in Carla’s woorden, maar goed. Zij zou met haar dochter en broer naar Paraguay gaan, maar broerlief haakte na een lange voorbereiding op het laatste moment af.

We zien in Wakker in Paraguay ook het jonge stel Anne en Lester, die met hun baby het hazenpad kiezen. Uiterlijk in september moet iedereen vertrokken zijn, want daarna zou er een nieuwe lockdown komen. De overheid zou reizen verbieden en anders zou ‘de elite ervoor zorgen dat niemand ons land nog uitkwam’. Onduidelijk is in welk jaar dit speelt, ik vermoed 2022, toen de coronatijd op z’n einde liep.

Jan Engel en Jeroen Pols, de mannen van Paraguay

Eén voorspelling is uitgekomen: ze vertrokken naar Paraguay. De rest van de aannames bleek niet te kloppen. Hoe dan ook, de wantrouwenden zitten er. Allemaal betrekken ze behoorlijk luxe villa’s van Jan Engel en Jeroen Pols, die ook naar het vrije bestaan zijn gevlucht. Engel is de broer van de bekendste dansleraar van ons land die nooit dansles geeft, Willem. Pols ken je misschien wel uit de coronatijd, als advocaat van Viruswaarheid. De groepering viel vooral op door het verliezen van rechtszaken.

Pols werd ooit veroordeeld tot 4,5 jaar cel wegens drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Iedereen verdient echter een tweede kans. Die greep hij als advocaat, binnen Viruswaarheid en nu met een mooi woongebied in Paraguay. Zijn „de Nederlandse overheid is als een kankergezwel”, valt bij deze kijker niet goed. En Jan Engel „zo hebben de Joden zich dus gevoeld” al helemaal niet.

Dat soort gezwam maakt dat je twee niet meer zo serieus kunt aanhoren. Maar dat de gedachtengangen van ‘de wakkeren’ toch interessant zijn, blijft overeind. Ze zullen me wel ‘een slaper’ vinden, dat moet dan maar. Deel 2, 3, 4 en 5 laat het nieuwe leven in Paraguay zien. „En”, zo teasen de makers, „de soms weerbarstige praktijk”. Oeh!

Aantal blikken uit 5: 3

Noot: kan uiteindelijk best 4 worden.

Wakker in Paraguay is vanaf vanavond (8 januari) vier keer op donderdag om 20.25 uur bij de VPRO op NPO 2 te zien. De hele reeks is al te streamen via NPO Start.

