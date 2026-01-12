Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sneak jij door een poortje van een station? Dirk-Jan en collega’s kunnen je op afstand betrappen

Het is altijd leuk om ‘hoe het achter de schermen gaat’ te zien van grote zaken en bedrijven. Schermen die anders gesloten blijven. Op tv is het nu de beurt aan station, perron en terrein in Meldkamer Utrecht-Centraal. Wie speuren toch die zwartrijders op, wie stuurt lastpakken uit het treinstation en in hoeverre word jij als reiziger eigenlijk bespied?

Als makers van tv-rubriek Blik op de Buis hadden we ons in vroeger tijden afgevraagd wie er soms met z’n criminele tengels aan de Metro-bakken zat. Maar die tijden zijn op de stations ‘lang vervlogen’. Natuurlijk gingen we toch even zitten voor Meldkamer Utrecht-Centraal. Het is toch een wereld die we allemaal, of velen van ons, kennen. Afgelopen week is de achtdelige reeks begonnen, vanavond is het tijd voor deel twee (RTL 5). Is het ook zo interessant?

Meldkamer Utrecht-Centraal een wat vreemde titel

Op zich is het antwoord: ja. Wie op dezelfde zender naar Schiphol Airport keek, zal meteen ontdekken dat we ongetwijfeld met de makers van dat programma te maken hebben. Meldkamer Utrecht-Centraal heeft dezelfde vorm. Goed daaraan is dat dezelfde mensen steeds gevolgd worden en ze een beetje je beeldbuisvrienden worden. Anderzijds lijkt luchthaven Schiphol toch een wat breder speelveld om met een camera rond te lopen. Deze kijker is daarom benieuwd of – aangezien het om een reeks van acht uur gaat – het straks niet verzandt in alleen maar mensen die zonder kaartje reizen en lui die lastig doen.

Meldkamer Utrecht-Centraal is eigenlijk een wat vreemde titel. Zo vaak komt die hele meldkamer namelijk niet in beeld. Het programma volgt veel meer zeven duo’s van NS Veiligheid & Service. Zij zijn de ogen en oren van de NS in het station, op het perron en in de trein. Deze werknemers worden aangestuurd door Meldkamer Utrecht-Centraal, dat wel. Wat cijfers: die duo’s zijn met zevenhonderd mensen in totaal. Ze werken voor 1 miljoen reizigers per dag en per etmaal krijgt de meldkamer enkele honderden meldingen van overlast of iets anders uit heel Nederland binnen.

Live-uitzending was briljant geweest

Daar kun je als tv-maker natuurlijk wel wat mee. Briljant was het geweest als we vorige week bij de de aftrap een live-uitzending wegens de vorst hadden gehad. Het hele treinverkeer plat, aangepaste dienstregelingen, bevroren wissels: het ging maar door. Maar helaas, we zien lente en zomer 2025. In de de eerste aflevering van Meldkamer Utrecht-Centraal zien we al vijf mooie koppels. Michael / Joëlle en Tara / Rowan die opereren vanuit Roosendaal, Gerard en Toni (Den Haag-Centraal), Jurgen en Kim (Rotterdam) en Dennis en Orvino (Eindhoven).

Meldkamer Utrecht-Centraal is nog maar amper begonnen of we zien al een agressieve reiziger zonder kaartje die Roosendaal binnenrijdt. „Dat je me aanraakt is de allergrootste fout die je maakt”, roept ie een paar keer. „Overdrijven is ook een vak”, zou je moeder zeggen. „Ik heb wel gewoon een kaartje, flikker”, volgt er nog. En excuses, plotseling poeslief. In Den Haag nog zo’n druiloor, iemand met een reisverbod omdat hij altijd problemen veroorzaakt. Het heerschap is voor geen rede vatbaar, dus Gerard en Toni halen hoofdschuddend de politie er maar bij (zij zijn niet bevoegd om te arresteren).

Lekker plat-Haags in Meldkamer Utrecht-Centraal

Mooie types, die Hagenezen. Ze hadden zo in een ander tv-programma, Oh Oh Den Haag, kunnen zitten. Toni deed vroeger mee aan sterkste man-verkiezingen en Gerard is nog steeds een spierbundel met tatoeages. Als zij een werkelijke laveloos type hebben geholpen, constateert de spierbundel in behoorlijk plat-Haags: „Hij heef zoveel alcohol gedronken, as je ‘m ansteek dan blijf ie brande, een soort Olympisch vuur.”

Observant Dirk-Jan doet vanuit meldkamer Utrecht-Centraal mee aan een zogeheten HOA. Handhaven op afstand, betekent dat. Je kunt het vast raden: Dirk-Jan en collega’s kunnen jou op welk station dan ook in de gaten houden. Sneak je zonder geldig vervoerbewijs door een poortje? Dirk-Jan kan je zomaar betrappen. „Jongen in oranje shirt glipt achter iemand anders aan een poortje door”, zegt deze Dirk-Jan. Hij wijst de beveiligers op het perron en de trein waar meneer Glip zich waarschijnlijk bevindt. Beetje jammer alleen dat de portofoons niet werken. „Kutzooi”, is de nogal duidelijke conclusie van Tara. Overigens lost deze nog jonge meid zaken die voorvallen op een rustige en vriendelijke manier op, zonder de eerdere krachtterm.

Lallend richting de trein die misschien niet rijdt

Als jij (dronken) een concert van De Toppers in de Johan Cruijff ArenA verlaat, dan vraag je je vast niet af hoe dat nou allemaal werkt met al die duizenden in de trein. 65.000 ‘man’ zit in het stadion, waarvan er 20.000 via het spoor reizen. Daarvan moet 60 procent langs Utrecht-Centraal en als daar het treinverkeer stil ligt omdat een suïcidale vrouw wordt gezocht, dan is er op z’n zachtst gezegd iets aan de hand. Kim en Jurgen moeten deze avond hun Rotterdamse post verruilen voor de hoofdstad en doen dat ‘om dat mooie Toppersvolk’ met veel plezier. Maar hoe zullen ze met al die alcohol in het lijf reageren als er straks geen treinen rijden. Wat een operatie is hier op touw gezet, mooi om te zien.

De uitkomst van de Toppers-case zie je dus in Meldkamer Utrecht-Centraal. Het programma is geslaagd, op zich. Het is nog even afwachten of het ook acht weken lang leuk en interessant blijft.

Aantal blikken uit 5: 3

Meldkamer Utrecht-Centraal is op maandag rond 20.30 uur te zien op RTL. Terugkijken en een aflevering vooruitkijken kan via streamingdienst Videoland.

Meer lezen over (nieuwe) programma’s op tv?

Vorige Volgende

Reacties