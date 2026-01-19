Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rob Geus terug als De Hygiënepolitie: ‘Alles gaat dood op deze camping, zelfs de spinnen’

„Daar word ik niet vrolijk van…” De treurende woorden sprak Rob Geus jarenlang over allerlei viezigheden die hij tijdens zijn tv-werk tegenkwam. Hij is vanaf vanavond terug bij SBS6, nu als De Hygiënepolitie. Zet je schrap: het is alsof de bacteriën je beeldbuis uit komen wandelen. Gadver, wat smerig allemaal.

Dat vindt de Metro-televisiekijker althans, we keken de eerste aflevering alvast voor rubriek Blik op de Buis. Dat verdient die Rob Geus natuurlijk wel, nu hij ons vaderland na een jaar of acht afwezigheid weer wil redden van ondernemers die het met hygiëne niet zo (of helemaal niet) nauw nemen.

Dat moet Rob Geus vooral ook doen. De laatste jaren zagen we hem op tv vooral aan spelletjes meedoen, van klein tot het grote Expeditie Robinson.

Bah, Rob Geus gaat een nagelsalon controleren

In De Hygiënepolitie pakt Rob Geus als hygiëne-expert en kwaliteitscontroleur allerlei bedrijven aan. Van hotels en restaurants, tot campings, sauna’s, snackbars en zelfs een nagelsalon. Die laatste slaan we maar even over waarschijnlijk, bah. De 54-jarige Rotterdammer is in deze reeks voor zijn doen streng en dat is terecht. In vroeger jaren was hij eerlijk gezegd soms te lief („daar word ik niet vrolijk van…”). Hij vroeg falende ondernemers dan om ‘misschien een beetje dit’ of ‘misschien een beetje dat te doen’.

📺 Rob Geus eerder in vergelijkbare tv 2002-2018 De Smaakpolitie; als De Hygiënepolitie, maar alleen in de horeca.

2008-2016 Red mijn vakantie!; Nederlanders op vakantie redden van hun abominabele onderkomen.

2013 Drekwerk; vieze beroepen ervaren.

2016 Smerige Zaken; problemen van burgers met gemeenten en bedrijven oplossen.



Hygiënepolitie op een camping die je niet kunt geloven

In de aflevering van vandaag zie je een snackbar die volgens de voice-over „de meest ranzige is die mensen ooit hebben gezien”. Er schuilt in dit Hygiënepolitie-onderwerp ook een wat treurig verhaal, maar toch. We gaan in deze vooruitblik echter even in op een camping bij Otterlo op de Veluwe. Dat het woordje camping aan deze afvalstortplaats hangt, is überhaupt een raadsel.

De baas van de eh… camping heet je geen welkom, je krijgt er een of andere code voor. Niemand in Otterlo wil tegen Rob Geus over dit vakantie-onderkomen praten, dus eigenlijk weet hij al genoeg. Als hij aankomt: „Je wil hier gelijk omdraaien, dit kan niet waar zijn.”

Maar het is wel waar

Ga kijken, willen we van Metro zeggen, als je maag het aan kan. Drie uitspraken van Rob Geus geven we daarbij alvast weg:

Over het bed: „De wants zuigen je leeg, terwijl de kakkerlakken toekijken.”

Over wc en douche: „Een verlaten spookhuis. Alles wat dood kan gaan is gestorven hier. Zelfs de spinnen zijn gestorven. Kansloos, bizar.”

De camping algemeen: „Hier wil een rat nog niet wonen.”

Niet alles aan De Hygiënepolitie is geweldig trouwens. De twee onderwerpen per afleveringen lopen irritant door elkaar. Maar ja, wij als kijkers moeten wel blijven hangen hè, anders doen we dat natuurlijk niet (???). Vragen aan mensen op straat is ook niet zo nodig. Je wilt namelijk veel liever de confrontaties met de eigenaren zien. Gelukkig volgen die ook. Dat Rob Geus het niet alleen bij een opgeheven vingertje en signaleren laat, valt zeer te prijzen.

Aantal blikken uit 5: 3,5

De Hygiënepolitie van Rob Geus is vanaf vanavond (19 januari) op maandagavond om 20.30 uur op SBS6 te zien. Terugkijken kan via Kijk.nl.

