Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oh oh Den Haag! ‘Hagenaar verzorgt zich goed, Hagenees trekt zich daar geen bal van aan’

‘Oh oh Den Haag, mooie stad achter de duinûh!’ Je kent het lied misschien van Harrie Jekkers. Vanaf vanavond is er ook een reality-programma dat Oh Oh Den Haag heet. Als je denkt te weten wat je krijgt: ja, dat krijg je ook.

Schitterende types dus, met matjes in de nek en typisch Haagse tongval. Maar niet alleen dat, zag Metro in de eerste aflevering alvast voor televisierubriek Blik op de Buis. Oh Oh Den Haag bevat namelijk een mooie tegenstelling: vier Hagenezen en vier Hagenaars. Laten we zeggen, het gewone volk met dat bekende dialect versus de nette mensen met een (overdreven) aardappel in de keel. Of, zoals de voice-over van het programma het noemt: „De bevolking van deze stad bestaat uit twee diersoorten.”

Dit levert, al heb je er verder helemaal niets aan, hartstikke leuke tv bij SBS6 op de vrijdagavond op. Gelukkig maar, want deze Metro-kijker was nog niet helemaal bekomen van het tenenkrommende House of Villains op Videoland.

De schijthuisies-koningin van Den Haag

In die spelshow om wie ‘de grootste schurk’ is, is niemand echt. Dat zijn de gevolgde acht inwoners van Den Haag wel. De stem omschrijft ze als volgt: „Een Hagenaar flaneert met een glas wijn en is altijd op zoek naar een mieters pak. De Hagenees heeft een goed ontwikkeld spraakorgaan en bloemrijk taalgebruik. Meteen verschijnt ’tante’ Joke in beeld in haar karretje: „Da’s me neef, wipkippie!”

Joke geldt als de markante wc-koningin van haar Haagse wijk en markt. Die wordt voor de kijkers ongetwijfeld net zo’n graag geziene vrouw als de ras-Amsterdamse Lida in docuserie Bij ons op de Wallen. Joke kent iedereen en iedereen kent Joke. Ze stelt zich even voor: „Ik zit bij de schijthuisies. Allemaal lieve mensen, maar ook teringlijers. Laatst heb ik er eentje een dweil in z’n bek gegooid. De stond gewoon ‘bij mijn’ op de vloer te kakkûk.”

Trotse mattendrager en stratenmaker

De andere goudeerlijke Hagenezen zijn Chicco („ik ben de trotse mattendrager”) die wil doorbreken als volkszanger. Influencer Julian is overdag gewoon een hard werkende stratenmaker en we zien ook de 66-jarige Rob, die ondanks zijn leeftijd voorlopig nog lang niet aan zijn pensioen moet denken.

Dan de deftige kant. Odilla is een keurige dame die etiquettelessen geeft. Ze is geboren Hagenaar, maar draagt een Paris-shirt. Zij is al jaren samen met haar ‘rasdiplomaat’ Ed. Roelof en Theo vormen een hecht en liefdevol, maar kibbelend stel uit Scheveningen. Ze organiseren diners en huiskamerconcerten voor het goede doel.

Ook Den Haag: bekend tv-gezicht Frank

De laatste kennen we als de binnenhuisarchitect van Den Haag, Frank. Hij kwam al op tv in Paleis voor een prikkie. De levensgenieter en pensionado is 79 en bereidt zich voor op zijn 80ste verjaardag. Tussen het bridgen en het zilver poetsen door, vat hij de twee verschillende groepen uit Den Haag mooi samen: „Een Hagenaar is iemand die zich goed verzorgt en een Hagenees trekt zich daar geen bal van aan.”

Deze mooie groep zorgt voor lekker vrijdagavondvermaak.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Oh Oh Den Haag zie je vanaf vandaag op vrijdagavond om 20.28 uur op SBS6. Twee afleveringen zijn nu al te bekijken via Kijk.nl.

Meer lezen over (nieuwe) programma’s op tv?

Reacties