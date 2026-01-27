Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hila Noorzai vertelt of arrestatie Khadija (22) door de Taliban te maken had met haar serie

Hila Noorzai schoof gisteravond in talkshow Pauw & De Wit aan om antwoord te geven op de vraag of haar serie over Afghanistan iets met de arrestatie van een vrouw te maken heeft. AVROTROS haalde de docureeks Hila voorbij de Taliban van de presentatrice 18 januari offline. Aanleiding toen was de arrestatie.

Het ging om de Afghaanse taekwondocoach Khadija Ahmadzada (22), die openhartig haar verhaal deed in Hila voorbij de Taliban. Khadija vertelde hoe ze, ondanks het strikte Talibanbewind, toch sportlessen gaf aan vrouwen. Enkele dagen na haar arrestatie kwam ze vrij, waarbij ze aangaf „lichamelijk en geestelijk kapot te zijn”.

Eerder maakte Thomas Erdbrink een programma vanuit Afghanistan. Onze man bij de Taliban heette die serie.

Hila Noorzai had heel veel vragen

‘Had onze documentaire er iets mee te maken? Hebben we haar in gevaar gebracht, is het beeldmateriaal misschien in verkeerde handen gekomen?’ Dat vroeg Hila Noorzai zich na de arrestatie van Khadija Ahmadzada uiteraard allemaal af.

In Pauw & De Wit gaf Hila Noorzai aan of ze inmiddels antwoord heeft op haar vragen. Je ziet haar in de video hierboven. „We zijn nog steeds bezig met het volledig uitsluiten daarvan”, zegt de presentatrice. „Maar alle seinen wijzen erop dat het beeldmateriaal niets te maken heeft met de arrestatie.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sportende vrouw was de reden voor de Taliban

„Dat komt door een aantal zaken”, legt Noorzai vervolgens uit. „Via een tussenpersoon hebben we een lokale journalist gesproken. Die heeft familie en lokale autoriteiten gesproken. Die weten niets van beeldmateriaal van een documentaire, dat is daar niet ter sprake geweest. Een woordvoerder van de Taliban heeft aan de BBC bevestigd dat de arrestatie door een aantal zaken komt. Namelijk dat Khadija haar hijab niet goed had gedragen, dat er mannen en vrouwen in haar gym te vinden waren en dat zij aan taekwondo doet. Sport! Belachelijk natuurlijk, dat dat de reden is dat je wordt aangehouden. Maar ook daarbij is niet gesproken over een documentaire. Dat is waar we op dit moment staan.”

Metro sprak Hila Noorzai eerder, in meer zorgeloze tijden, als presentatrice van de Wie Is De Mol?-editie voor onbekende Nederlanders.

De hele uitzending van Pauw & De Wit kun je terugkijken via NPO Start.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties