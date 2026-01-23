Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bart (30) was opeens blind, maar nu heeft hij een nieuwe baan: de hoofdrol in een Netflix-serie

Wat een verhaal, zowel in een serie als in het echt. Bart Kelchtermans (30) is sinds enige tijd blind, maar nu als totale nieuweling naast Frank Lammers in de hoofdrol in Blind Sherlock te zien. De politieserie is vandaag op Netflix uitgekomen.

Dat zowel het verhaal uit een serie als dat van de acteur in het eigen leven aangrijpend is, is op z’n minst bijzonder. Metro bekeek de eerste van de zes afleveringen van Blind Sherlock daarom voor televisierubriek Blik op de Buis. Met Bart Kelchtermans als blinde politieman in de ‘afluisterunit’ van het korps. De belangrijkste taak van de agenten: de drugsoorlog van Rotterdam te lijf gaan.

De misdaadserie is geproduceerd door De Mensen, dat de afgelopen jaren ook zeer gewaardeerde titels als Undercover (lees hier een interview met Tom Waes) en Ferry maakte. Over die laatste sprak Metro met Frank Lammers en Elise Schaap.

Door onbekende oorzaak raakte Bart blind

Eerst het verhaal van Bart Kelchtermans zelf. Deze 30-jarige Vlaming was – tot nu – helemaal geen acteur, totdat er rampspoed in zijn leven kwam. Door onbekende oorzaak stierven zijn oogzenuwen vier jaar geleden af. Het vreselijke resultaat uiteindelijk: Kelchtermans raakte blind. Of misschien beter: visueel zeer ernstige beperkt, want hij ziet nog iéts door zijn linkerooghoek.

Tja, hoe ga je dan opeens verder met je leven. Aan HUMO vertelde de krachtige Belg: „Ik heb geleerd dat een mens sterker is dan hij denkt. Drie, hooguit vier maanden nadat ik mijn zicht was kwijtgeraakt, wees een vriend me op een open auditie voor een serie. Ze zochten iemand die blind of slechtziend was. Ik ben eropaf gegaan en twee weken later werd ik gebeld: ‘We willen met jou verder.’ Geweldig cool dat ze dat doen toch?”

Verhaal achter Blind Sherlock wordt nóg mooier

Vanaf vandaag is blinde Bart Kelchtermans op Netflix ook de blinde Roman Mertens en tegelijkertijd een hoorwonder. Door zijn uitzonderlijke gehoor mag hij als rechercheur aan de slag bij de afluisterunit van de Rotterdamse politie, in een team met Frank Lammers (Nico). De slechterik uit Undercover mag nu eens zelf boeven oppakken. Overigens spreekt de Brabantse Amsterdammer in Blind Sherlock Rotterdams. Voor een leek als deze Metro-kijker gaat hem dat wel goed af, ‘Rotterdammerts’ zullen daar zelf wel iets van vinden…

Om het verhaal nóg mooier te maken: Blind Sherlock is gebaseerd op ware feiten. Die Roman Mertens heeft in een andere gedaante dus echt bestaan, of bestaat nog. Een dove ‘luisteragent’ is al een prachtig uitgangspunt voor een serie, de achterliggende verhalen maken het alleen nog maar mooier. Of de onbekende rechercheur bij zijn sollicitatie in eerste instantie net zo schandalig werd afgewezen als Roman, weten we niet. Maar ja, hoe het personage – met blindengeleidehond en stok – het team toch binnenkomt, is schitterend. Tipje van de sluier: hij moet als test een overval met dodelijke afloop beluisteren en vertelt het verbaasde team dat het om de haven gaat, de twee daders Oezbeken zijn (plus hun leeftijden) en dat Roman ook het merk auto plus het type herkent…

Blind Sherlock werkt zichzelf ook in nesten

Daarmee is het nog niet meteen een goede serie natuurlijk. Blind Sherlock heeft behalve een drugsoorlog en een blinde rechercheur nog iets extra’s nodig. Dat gebeurt ook: ons hoorwonder krijgt erkenning, maar raakt door zijn goede werk ook verstrikt in de wereld van duistere drugscriminelen.

De weg daar naartoe zien we in elk geval in het staartje van aflevering 1, met een doodeng persoon tegenover Roman in de Rotterdamse watertaxi. De engerd is een personage van Maarten Heijmans (ook Sigrid ten Napel, Charlie Chan Dagelet, Pierre Bokma, Manoushka Zeegelaar Breeveld en Cynthia Abma zien je in deze serie).

Veelbelovend, zeker met dat einde. Snel maar verder kijken dus.

Beoordeling uit 5: 3,5 (kan 4 worden)

Blind Sherlock is nu in z’n geheel via Netflix te streamen.

