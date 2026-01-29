Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Als dropout ploeteren in een resort: ’30 minuten schermtijd? Mijn telefoon is een orgaan hè?’

„Geen zin.” Het zijn vermoedelijk de vaakst uitgesproken twee woorden in Dropout Resort, een programma over aartsluie schoolverlaters die eens goed aan het werk worden gezet. Weliswaar op Curaçao, maar toch. Een mooi motto daarbij van een coach: „Aai over je bol, schop onder je hol.”

Metro zag Dropout Resort deels al voor tv-rubriek Blik op de Buis. De acht afleveringen van omroep PowNed zijn vanaf vandaag allemaal te streamen. Het format werd bedacht omdat een groeiende groep Nederlandse jongeren vastloopt zonder enig toekomstperspectief. Dat werken ze, door alleen maar uit hun neus te vreten, behoorlijk zelf in de hand.

Want eerlijk? Na de eerste drie kwartier moet je lamgeslagen eigenlijk aan het zuurstof. Wat een stelletje nietsnutten. Maar goed, laten we grotere doorzetters zijn dan deze tien jongeren (18-23 jaar). Ergens zit er namelijk ook wel wat goeds in deze gasten en er kleeft – natuurlijk – iets aan ze. Denk aan een pestverleden of opgroeien met een drugsverslaafde moeder.

Dropout, maar nu ‘strijden om een baan’

De tien jongeren zonder diploma zijn naar Curaçao gevlogen om vier weken te werken – wat anderen heel normaal vinden, zeg maar – in een all-inclusive resort. Het tweehonderd kamers tellende vakantie-optrekje is tijdelijk omgedoopt tot Dropout Resort, maar de gasten zijn echt. Schoonmaken, onderhoud, bediening en keuken: daar gaat het deze weken om. Gelukkig gaat degene die het hardste zwoegt eens niet met een forse geldprijs naar huis. Nee, drie jongeren krijgen aan het einde van de rit een baan aangeboden.

Als er nog drie over zijn trouwens. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt door eigenaar Wout Tieleman zonder pardon op het vliegtuig terug over de oceaan gestuurd. Tieleman is de juiste baas voor ‘Team Geen Zin’. Hij was zelf een dropout: „Ik ben op mijn 15e ongediplomeerd van school gestuurd. Alleen door keihard werken heb ik dit bereikt.” Eén gouden regel geeft de resortbaas aan elke dropout mee: „Je gaat nooit in discussie met de gast, of die gelijk heeft of niet.”

👇 Begeleiders Nadia Pelesa, presentatrice van Dropout Resort, ziet hoe de ene jongere boven zichzelf uitstijgt en de ander totaal vastloopt in eigen gedrag. De ervaren jongerencoach Gabrielle la Rose is er om de groep bij te staan, te confronteren en een spiegel voor te houden. La Rose is degene van het eerder genoemde motto ‘aai over je bol, schop onder je hol’.

Huisregel om van te huilen en naar huis te willen

Er zijn echter ook huisregels over tijden van opstaan en beginnen met werken en dergelijke, maar één regel springt bij de groep meteen in het oog: per dag maximaal een half uur schermtijd. Voor de 19-jarige Nova vergaat de wereld: „Nee nee, ik ga huilen! Ik ga huilen, ik ga huilen. Ik kan dit niet, neeeeeee, ik kán dit niet. In 30 minuten kan ik nog niet eens douchen, ik wil nu al naar huis.” Justin is het met Nova eens: „Mijn telefoon is gewoon een orgaan hè?!” Een ander meisje snapt die hele ophef niet: „Dat detoxen is volgens mij wel goed.” Bij detoxen ontgift je normaal gesproken je lichaam van allerlei troep, maar we snappen de jongedame.

Voor wie eens wil zien hoe hard werken eruit ziet: daarvoor moet je niet bij Dropout Resort zijn. Dat is ook niet héél gek. Angel bijvoorbeeld, stond in Nederland meestal om 17.00 uur op. Haar ontbijt was warm avondeten. Angel is het type dat auto rijdt zonder rijbewijs „omdat ze dat niet nodig vindt”. Als deze meid over haar pestverleden begint, hoop je toch het beste voor haar op Curaçao. Veel slechter dan die ene dag dat zij het in een supermarkt heeft volgehouden, zal het niet worden.

Gedrag in Dropout Resort soms te verklaren

Dat is het lastige wel van Dropout Resort. Die futloosheid van de meesten is hemeltergend. Als je een jongen als Justin (die van die telefoon en het orgaan) hoort of dat pesten van Angel, dan is het echter ook verklaarbaar. Justin heeft al een drank- en drugsverleden achter de rug, hij groeide op met een drugsverslaafde moeder. Hoe slecht begin je dan? Zijn nieuwe drugs heet, gelukkig maar zou je bijna zeggen, botox. Justin is zielsgelukkig met elke volgende naald, maar dan in zijn voorhoofd of lippen.

Hoe het met Nova van de 30 minuten schermtijd gaat? De blondine is wat bijgedraaid en geeft toe: „Wat bij een ander iets kleins is, is bij mij altijd honderd keer erger.” Kijk aan, toch wat zelfinzicht gekregen in aflevering 1. We hopen het beste voor deze gasten in de resterende afleveringen, maar previews voorspellen weinig goeds: „Als ik morgen nog zó hard moet werken, dan ga ik in staking!”

Aantal blikken uit 5: 3

Dropout Resort is nu in z’n geheel te streamen op NPO Start.

