Vals Spel: ‘Oh neeeeee, niet weer tien BN’ers op tv!’ Maar is het eigenlijk wat?

Je lokt tien BN’ers naar een geheime plek – vooraf weten ze van elkaar niet wie – en laat ze zonder uitleg aan een strategisch avontuur beginnen. Dat krijg je een schimmige groepsdynamiek en een gemene strijd, kortom: Vals Spel. RTL 4 / Videoland laat het de tien bekende Nederlanders vanaf morgenavond spelen.

„Oh neeeeeee, niet wéér tien BN’ers.” We horen het je thuis op de bank al mopperen. Met daar achteraan: „BN’ers? CN’ers zul je bedoelen, of DN’ers! Wie zijn dat?” En vervolgens ga je stiekem kijken, toch? Dat laatste weten we natuurlijk niet, maar Metro keek alvast voor je, voor de televisierubriek Blik op de Buis.

Eerlijk gezegd is het best grappig om ook als kijker geen idee te hebben waar Vals Spel heen gaat. Halverwege de eerste aflevering heb je nog geen enkel idee wat dit spel brengt. Dat is dan op z’n minst verfrissend te noemen. Wat Vals Spel je als kijker in ieder geval geeft: groepsdynamiek en een psychologisch experiment van tien dagen met elkaar in één ruimte. En geld (25.000 euro voor de winnaar), status, macht, moeilijke keuzes, liegen, nog meer liegen en de onvermijdelijke afvallers en bondjes zoals je die je vast kent uit Expeditie Robinson en Wie Is De Mol?

Deelnemers Vals Spel kennen elkaar ook niet

Over dat ‘ik ken niemand’ door de mensen thuis gesproken: het grappige is dat de tien elkaar grotendeels ook niet kennen. Acteur Marouane Meftah (Komtgoed in Mocro Maffia) kent bijvoorbeeld alleen Défano Holwijn „van gezicht”. Maxim ‘botte hork’ Hartman is de enige deelnemer die anderen recht in de ogen kijkt en glashard en eerlijk zegt: „Nee, ken ik niet. Jij bent?” We stellen je de tien daarom maar even voor.

📺 De tien in Vals Spel Arno Kantelberg (journalist); Défano Holwijn (rapper/acteur); Dionne Slagter (YouTuber OnneDi); Juultje Tieleman (influencer); Marouane Meftah (acteur); Maxim Hartman (tv-maker); Margriet van der Linden (journalist); Teun Kaptein (kapper ‘Teun Föhn‘ van Urk); Victoria Koblenko (actrice) en Vonneke Bonneke (contentcreator).

‘Ruzie’ Maxim Hartman en Victoria Koblenko

Voormalig Metro-columniste Victoria Koblenko noemt haar binnenkomst als tweede in de lege ‘woning’ „unheimisch“. Margriet van der Linden komt kort voor aankomst „vooral borden met hospice en crematorium” tegen. Met de komst van Maxim Hartman, als zevende, gebeurt er eindelijk echt wat. Hij heeft al snel een clash met Koblenko, maar geeft tijdens de eeuwige gesprekjes in de camera toe: „Ik vind het gewoon leuk om mensen uit de tent te lokken.”

Wat de tien niet weten, is dat op een andere geheime plek vier getuigen alles in Vals Spel meekijken (geen idee wat hun rol verder zal zijn). Het zijn Nikkie de Jager, Patty Brard, presentator Valerio Zeno en Erik Wegemans. Laatstgenoemde, van Special Forces VIPS, weet als defensieman gedrag in een groep prima te duiden. Ook dit kwartet weet niet wat ze te wachten staat. Wat Patty Brard wel weet: „Er zijn zoveel valse mensen.” Maar bij Vals Spel kan de diva dat goed hebben: „Hoe valser hoe beter.”

De ultieme psycho treedt binnen

De getuigen hebben meteen in de gaten dat Vals Spel los kan gaan als die Maxim Hartman binnenstapt. Zelfs al hij nog niets heeft gezegd, hoor je ze grijzend „nu kan het feest beginnen” zeggen. Valerio Zeno iets later: „Ze zijn bang voor hem.” Toch kan ook de tiende deelnemer, Arno Kantelberg, op spelwaardering rekenen. Zeno weer: „De ultieme psycho die geen spoor achterlaat.”

De tien kunnen beginnen als een stem door de gezamenlijke woonkamer schalt: „Dit is Vals Spel, het meest oneerlijke spel dat ooit gespeeld zal worden.” Opdracht één: iemand moet over een uur worden geëlimineerd… Gaat die Hartman er meteen aan als overheersende uit-de-tent-lokker? Of kun je met hem maar beter een bondje hebben, voor zover dat met dit heerschap mogelijk is? In elk geval: gezellig! Al helemaal als zestig minuten later uit de mond van het slachtoffer klinkt: „Vuile ratten, vuile vuile ratten.”

Heb je nu al een beeld van wat je de komende weken krijgt? Wij ook niet. Toch maar aflevering twee gaan zien.

Aantal blikken uit 5: 3

Vals Spel trapt morgen (6 december) af met drie afleveringen bij Videoland en daarna is er wekelijks op zaterdag een nieuwe aflevering te streamen. De eerste aflevering is morgen ook als première op tv te zien, om 22.35 uur bij RTL 4.

