Veel ouderen boos op het Sinterklaasjournaal, maar ook: ‘Daardoor vieren we Sint juist nog’

Het is weer zover: mensen (lees: ouderen) zijn boos of zelfs woedend op het Sinterklaasjournaal. Er klinkt echter ook een heel ander geluid.

Wat is er nu weer aan de hand met het dagelijkse Sinterklaasjournaal onder leiding van presentatrice Merel Westrik? Volwassenen vonden het eerder niet kunnen dat er in het journaal voor kinderen ‘propaganda werd gemaakt’ voor noodpakketten (in het Sinterklaasjournaal nootpakketten) en oorlog (het Grote Pietenhuis was omgeven met soldaten, wat later niets met oorlog te maken bleek te hebben). Die noodpakketten kon je via de website van het programma overigens bestellen en dat gebeurde – ondanks die boosheid – massaal. Het onderwerp bleek later een dikke knipoog naar de realiteit.

Wat heeft het Sinterklaasjournaal nu weer gedaan?

De boosheid op het Sinterklaasjournaal richt zich nu op de uitzendingen van vrijdag en zaterdag. Zoals elk jaar zijn de cadeautjes voor 5 december kwijtgeraakt, dus Hoofdpiet heeft twee noodscenario’s aan de kijkers uitgelegd. Hoe kun je als ouders zelf pakjesavond organiseren en daarbij zelf cadeautjes kopen? En hoe strooi je als ouder zelf als Piet dat niet kan doen?

Het schoot bij volwassenen (weer eens) in het verkeerde keelgat. Hoezo laat het Sinterklaasjournaal zien hoe het in werkelijkheid gaat?, is de strekking van de woede. De twee acties van Hoofdpiet liepen trouwens volledig in het honderd. Kinderen zullen het alleen maar ‘grappig van die domme Piet’ vinden.

Wellicht tijd om het #sinterklaasjournaal naar de commerciële te verhuizen! Dit is weer een bewuste wokistische manier om een traditie de nek om te draaien! Saneer die heleboel linkse klote bende! #NPO pic.twitter.com/z6WmDwuaj2 — Jordan Michielse (@JordanMichielse) November 30, 2025

‘Het gaat van kwaad tot erger’

Telegraaf Video ging vandaag op de ‘landelijke ophef’ en ‘de mythe van pakjesavond is verklapt’ in. Entertainment-verslaggever Jordi Versteegden – je ziet hem in de video hierboven – wijst op eerder gedoe. Met het verhaal van het Sinterklaasjournaal is de laatste jaren namelijk wel vaker iets aan de hand.

„Het schuurt en het schuurt maar. Kun je je nog herinneren dat de stoomboot zonk, als de Titanic? Wat er toen in het hele land gebeurde, was niet te geloven. Vroeger was de staf of het boek kwijt, maar ja, daar kun je natuurlijk niet jarenlang mee aankomen. Ze moeten wat verzinnen. Ik moet zeggen, ik vind de verhaallijn dit jaar sowieso niet zo heel sterk. Het is te serieus. Ik houd er wel van dat het programma een beeld geeft van wat er momenteel speelt in de maatschappij. Zoals de woningnood werd behandeld, dat vond ik leuk. Maar nu gaat het van kwaad tot erger. Valt er dan echt niets anders te verzinnen?”

Over het punt van Versteegden: het Sinterklaasjournaal heeft juist door de actualiteit ook veel complimenten gehad. Zo werd de invulling bij de val het kabinet in 2023 als een hoogtepunt gezien.

Ander geluid komt van Tina Nijkamp

Op social media klinkt vanwege bovenstaande regelmatig dat ‘de NPO het Sinterklaasfeest volledig om zeep helpt’. Anderen vragen zich af ‘wat er met je leven aan de hand is als je je druk maakt om het Sinterklaasjournaal‘.

Vanmorgen had kijkcijferdeskundige Tina Nijkamp een heel andere mening over het kinderprogramma. Op haar Instagramaccount meldde zij dat het Sinterklaasjournaal het feest niet om zeep helpt, maar dat we het feest door de uitzendingen juist nog vieren. De kijkcijfers spreken wat Nijkamp betreft boekdelen: er wordt zelfs nog meer naar gekeken dan naar het 20.00 Uur Journaal. „Het Sinterklaasjournaal zorgt er juist voor dat we het nog vieren, denk ik. Als het er niet was geweest, was het feest nu veel kleiner geweest. De verhaallijn is risicovol, maar het journaal is de belangrijkste reden dat het nog wordt gevierd.”

