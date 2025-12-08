Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oproep Expeditie Robinson voor respect, maar kijkers gaan los over Churandy Martina

RTL en de makers van Expeditie Robinson zijn ‘klaar’ met schelden over het programma en de deelnemers. Gisteren kwam een statement naar buiten met een oproep tot respect in reacties op social media, richting deelnemers. Wat de kijkers gisteravond deden? Schelden. Let op: dit artikel bevat spoilers.

Reality-spel Expeditie Robinson nadert zijn einde en heeft als kandidaten voor de zege nog food-influencer Amijé van der Laan, dj en content creator Lies Zhara, radio-dj Nordin Besling, bioloog Mátyás Bittenbinder, tv-maker Tobias Camman en Camiel Kesbeke van De Augurkenkoning in het spel. Metro sprak laatstgenoemde twee onlangs nog, niet over Expeditie Robinson, maar over een nieuwe augurk.

Statement Expeditie Robinson op Instagram

Expeditie Robinson trekt nog altijd bijzonder veel kijkers, gisteravond weer meer dan 1,2 miljoen. Natuurlijk ‘vinden’ die kijkers wat van de spellen en de deelnemers, maar ze uiten dat niet alleen in familiekring met hun bakje chips in de hand. Nee, ze grijpen de smartphone of de laptop om los te gaan. En dat met taalgebruik dat ze vast niet door hun vader of moeder is aangeleerd.

De makers plaatsten daarom een statement op Instagram met de strekking: doe even normaal alstublieft. „We zien dat jullie dit seizoen weer massaal kijken, genieten van het spel en meeleven met de expeditieleden. Het spel wordt volop gespeeld. Daar mag iedereen natuurlijk iets van vinden. Helaas zien we de laatste weken ook haat in onze commentsectie. Reacties die verder gaan dan meeleven. Reacties die te ver gaan. We willen jullie daarom graag herinneren aan iets belangrijks: het is een spel. We gaan de laatste weken van Expeditie Robinson in. Laten we er samen voor zorgen dat het spannend, leuk en vooral respectvol blijft.”

Schelden op Sinterklaasjournaal en tv-spelletje

De laatste weken gingen kijkers onbehoorlijk los op een verzonnen verhaaltje van het Sinterklaasjournaal, tot aan de doodsbedreiging van een personage – Hoofdpiet – aan toe. Nu dus ook op een televisiespelletje. Wat er na de oproep vervolgens gebeurde? Mensen scholden onder de post van RTL volop door.

Dat ging vooral om een spel dat door olympisch atleet Churandy Martina kansloos werd verloren. Andere kandidaten hadden het voorzien op Martina en zijn Expeditie Robinson-vriend Nordin Besling, waardoor die twee onmogelijk konden winnen. Het had te maken met ‘wraak’ op een eerdere stemronde, oftewel: zoals dat gaat in een spel. De kijkers kunnen zoiets blijkbaar niet (of steeds minder) hebben, want het ging op social media weer flink los.

Churandy Martina zie je ook in de video hierboven. Hij vertelt tegen Telegraaf-verslaggever Pim Sedee over zijn avontuur in Expeditie Robinson. Ook gaat hij in op zijn eilandmaat Vincent Croiset, die na zijn uitschakeling in het programma bekendmaakte aan kanker te lijden.

Wil de hele uitzending van het survivalprogramma terugkijken? Dat kan op Videoland.

