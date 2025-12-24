Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Martijn Krabbé openhartig in RTL Tonight: ‘Heb veel tijd verspild’

Martijn Krabbé (57) vertelde gisteravond, samen met zijn vrouw Deborah Wietzes, aan zijn eigen keukentafel openhartig over zijn ziekte en angsten aan RTL Tonight-presentator Humberto Tan.

In januari 2024 ontdekte Krabbé tijdens een vakantie in Thailand dat hij een hersenbloeding had gehad. Die kwam voort uit de uitgezaaide kanker in zijn hersenen. Eerder bedankte zijn volgers voor de „tsunami aan liefde” die hij heeft ontvangen na de bekendmaking.

In gesprek met Tan vertelt Krabbé dat hij anders naar het leven kijkt sinds zijn diagnose. „Ik wil mensen inspireren met mijn ziekte en hoop bieden. Eén op de twee mensen krijgt met kanker te maken. Je kunt heel chagrijnig zijn, dat ben ik ook meestal. Je hebt soms geen enkel perspectief. Maar je kunt er ook anders naar kijken. Mijn leven is nu eigenlijk zoals het altijd al had moeten zijn. Ik heb voor mijn gevoel veel tijd verspild. Je raast maar door. Je staat nooit eens ergens bij stil. Maar als je dat vaker wél doet, dan zie je hoe mooi het is.”

Martijn Krabbé in gesprek met Humberto Tan

Krabbé won in oktober de Televizier-Ring Presentator. Samen met Tan kijkt hij terug naar beelden van de staande ovatie die hij bij het het Televizier Ring-gala ontving. „Ik kan hier niet naar kijken. Heel ongemakkelijk. Als dit applaus nou mag zijn voor iedereen die een strijd voert tegen kanker, dan zou ik het begrijpen. Dus deze is voor jullie.”

Tan merkt op dat het waardering is voor Krabbé, voor wat hij de afgelopen 40 jaar heeft gedaan en hoe zich uit over zijn ziekte. Die beaamt dat hij overladen is met steunbetuigingen. „Ik heb ook zoveel post gekregen. Het is niet normaal. Dan kun je alleen maar waardering hebben dat dit je allemaal overkomt. Kennelijk heb ik een soort gevoel losgemaakt waardoor deze liefde me ten deel valt. Zó ontzettend goed en succesvol was ik ook niet. Ik ben wel tevreden en dankbaar, want kennelijk wordt er van mij gehouden en dat is waar het om gaat.”

Vrouw van Krabbé:

Krabbe’s vrouw, Deborah Wietzes, schuift even later aan. Ze vertelt dat het goed met het haar gaat. „Het is heel shit allemaal, maar tegelijkertijd probeer ik het zo normaal mogelijk te doen.” Krabbé: „Hoe ze het doet, ik kan haar niet genoeg complimenteren. Dat is fantastisch.”

Hun grootste uitdaging is om dichtbij elkaar te blijven, vertelt het koppel. Wietzes: „Er zijn ook dagen dat het helemaal niet leuk is. Martijn is niet altijd een makkelijke patiënt. Een beetje eigenwijs. Ik ben wat meer volgens het boekje. Daar zit nog wel discussie.”

Krabbé is vol lof over zijn vrouw. „Ze is zo moedig. Ik kan me zo aan haar optrekken als ik het niet meer zie zitten, en dat is regelmatig. Ze is zo sterk, dat ik denk: hoe krijgt ze het voor elkaar? Want zij zal ook verdrietig zijn.” En als hem wordt gevraagd naar zijn meest gelukkige tijd in zijn leven: „Sinds wij samen zijn, ben ik gelukkig. Ik ben een enorme mazzelaar dat ik haar ben tegengekomen.”

Nachtelijke angsten

Krabbé ligt ’s nachts vaak wakker. „Ik heb de laatste tijd hele rare dromen. In de nacht ben je alleen. Dan maak ik me soms vreselijke zorgen. Dan word je weer wakker en dan maak je er weer wat van. Geen dag wil ik zomaar verspillen. Elke dag is er weer één.”

Hij geeft toe dat hij „doodsbang” is. „Dat heeft altijd met Deborah en de kinderen te maken. Ik wil ze zo goed mogelijk achterlaten. Ik zou ze het liefst gelukkig achterlaten, maar dat wordt wel heel moeilijk.”

Wietzes praat er liever niet over. „Als hij slecht slaapt, dan ligt hij te woelen, en word ik ook wakker. Dan hebben we het er even over. Maar daarna proberen we het zo snel mogelijk weer over andere dingen te hebben.” Krabbe: „Ik mag haar altijd wakker maken. Al is het iedere nacht. Is dat liefde of niet?”

Lol bij het uitzoeken van het graf

Krabbé heeft zijn eigen graf al uitgezocht. En dat was, anders dan je wellicht zou denken, allesbehalve een sombere bedoening. Het was zelfs „geweldig”, volgens Krabbé, door het dollen met zijn ouders. „Ik heb nog nooit zo gelachen. We moesten nog naar het graf toe en mijn vader (acteur Jeroen Krabbé, red.) zei: ‘Kan ik nog een annuleringsverzekering afsluiten?’ Ik vind dat best geestig. Ik moest al mijn gegevens invullen, zoals mijn telefoonnummer. Ik zei: ik kan niet garanderen dat ik opneem.”

Hij gaat verder: „We hebben er echt iets van gemaakt. Ik dacht: wat heb ik toch geweldige ouders. Als je zo’n pret kunt hebben op dit moment. Mijn vader stond met één been in mijn toekomstige graf, met het andere been in het graf van zijn moeder. Als je dan nog in staat bent om te lachen, dan kom je uit een heel bijzonder gezin. En dat zijn we.”

