Wildvreemde gaf Dani (1) een deel van haar lever en redde zijn leven: ‘Geen seconde over nagedacht’

Nederland zit vanavond ongetwijfeld voor de buis te snotteren voor ‘de honderdste’ All You Need Is Love. Maar er zijn meer mooie verhalen op tv, zoals in Joris’ kerstboom. Denk aan een voetbaltiener die het leven van een teamgenootje redde. Of een vrouw die zomaar een stuk van haar lever afstond om een baby te redden.

Oh ja, we nemen vanavond ook televisie-afscheid van de familie Meiland in Kerst met de Familie Meiland. Robert ten Brink brengt voor de kerstsfeer sinds mensenheugenis geliefden vanuit de hele wereld bij elkaar in All You Need Is Love. Metro keek voor tv-rubriek Blik op de Buis alvast naar Joris’ kerstboom. Dat is namelijk ook al zo’n kersttraditie, maar sneeuwt altijd wat onder bij de tranentrekkers van Ten Brink. Je kunt het vanavond en morgen zien.

Joris’ kerstboom gaat over bijzondere mensen

Joris Linssen reisde voor Joris’ kerstboom in de donkere decembermaand namelijk voor het zestiende jaar door het land om prachtige, aandoenlijke verhalen op te tekenen. Bijzondere personen en levensredders krijgen daarbij een plekje in zijn kerstbomen. Die staan vol lichtjes dit jaar opgesteld in het Friese Dokkum en Heusen in Brabant. Linssen, die dit jaar ook een documentaire over ‘hulp aan vluchtelingen strafbaar stellen en barmhartigheid‘ maakte, verrast in zijn programma mensen thuis, in het buurthuis of bij de sportclub.

„Dit jaar draait het voornamelijk over hoop en veerkracht”, zegt Linssen over zijn Joris’ kerstboom. „Het is bewonderenswaardig om te zien hoe mensen na bepaalde tegenslagen toch weer hun lichtpuntjes vinden. Met alle hartverwarmende verhalen mag het programma ook deze kerst niet ontbreken.”

Lever afgestaan aan onbekende baby

We pikken er een paar van die hartverwarmende gebeurtenissen uit. Wat te denken van Linda, die een deel van haar lever afstond om het leven van baby Dani (1) te redden. Je ziet haar, Dani en de ouders in de video bovenaan dit artikel. Bijzonder: Linda was wel een dorpsgenoot van Dani’s gezin in Wehl, maar kende hen niet. Dani heeft de zeldzame metabole ziekte en had dringend een nieuwe lever nodig. Na een oproep op Facebook, twijfelde Linda geen moment om ‘haar stukje lichaam’ te doneren. „Nee, geen seconde over nagedacht.”

Levensreddend verhaal in Joris’ kerstboom

Nadenken deed Max ook niet, toen zijn voetbalmaatje Mattheus (17) op het veld in elkaar zakte: hij bood meteen hulp. De tiener kreeg een hartstilstand tijdens een training bij hun club AFC Quick in Amersfoort. In Joris’ kerstboom zie je de herstelde Mattheus aan het woord (net als in de video hierboven). Samen met Joris Linssen brengt hij een kerstboom vol licht naar zijn ploeggenoten: Max die meteen met reanimeren begon en twee andere spelers die richting het clubhuis spurtten om een AED te halen. Over geluk of toeval gesproken: het levensreddende apparaat was nog maar net door AFC Quick aangeschaft.

Marian, pleegmoeder van een doodgeschoten jongen

Het derde verhaal waar we je als mogelijke kijker op willen wijzen: Marian, de pleegmoeder van Jerryson, die in september door een politieagent werd doodgeschoten. Dat gebeurde buiten bij een McDonald’s in Capelle aan den IJssel. Jerryson kwam als baby bij Marian en werd 15 jaar. Marian vertelt in Joris’ kerstboom hoe zij omgaat met haar verlies en kracht put uit haar besef dat schuld toewijzen niet helpt. „Wat heb ik aan boos zijn op de politie? Ik krijg Jerryson er niet mee terug. We moeten elkaar juist liefde geven.”

Ondanks al haar verdriet blijft Marian een steun en toeverlaat voor haar buren in Gouda, voor wie ze kookt in een buurthuis. Alle reden voor Cor, een man op leeftijd, om Marian in het licht van de kerstboom te zetten. Hij heeft „nog nooit zo’n ontwapenende lach als die van Marian gehoord”.

Wat een heerlijke verhalen in tijden met zoveel negativiteit. Vrolijk kerstfeest allemaal, namens Metro’s Blik op de Buis.

Aantal blikken uit 5: 4

Joris’ kerstboom is vanavond en morgen (24 en 25 december) om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2. Herhalingen zijn op eerste en tweede kerstdag om 16.35 uur op dezelfde zender. Terugkijken kan ook via NPO Start.

