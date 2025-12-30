Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ken je Dennis van de dierenwinkel en zijn forse schulden nog? Hij is terug op tv en verliefd

Ach, die goeie Dennis van de dierenwinkel in Amsterdam-Noord. Toffe peer, diep in de schulden. Hij legde zijn ziel op televisie bloot en werd een soort van cultheld. Dennis van den Burg is vanavond terug op tv. Het gaat beter met hem dan ooit.

Schuldig heette de zesdelige documentaireserie over inwoners van Amsterdam-Noord. Ze gingen gebukt onder problematische schulden. De reeks werd een onverwachte hit en trok meer dan een miljoen kijkers per week. Toen de naam Dennis in de mailbox van Metro verscheen, waren we gelijk benieuwd. Hoe zou het met die leuke gast met z’n lange haar, internet-onhandigheid en zijn geliefde duiven zijn? We keken daarom voor televisierubriek Blik op de Buis naar Tortelduifjes. Zo heet de korte docu namelijk en dat is niet zomaar.

‘Er wordt te veel verdiend aan schulden’

Het is nu bijna tien jaar geleden dat Schuldig werd uitgezonden (en het afgelopen najaar trouwens herhaald). Deze kijker dacht echt ’tien jaar, húh???’, want de serie staat nog behoorlijk scherp op het netvlies. Metro sprak destijds ook met Dennis van de dierenwinkel. Over het programma, maar ook over het feit dat zoveel Nederlanders en zeker mensen uit zijn Volgelbuurt in Amsterdam-Noord, de eindjes maar moeilijk aan elkaar konden knopen.

„Er wordt te veel verdiend aan schulden”, vond Dennis toen. De wereld van wanbetalers, mensen die weinig aan hun schulden konden doen, schuldeisers, deurwaarders en hulpverleners werd op tv pijnlijk duidelijk.

Dat er veel aan schulden wordt verdiend, Dennis wist er alles van. De ene deurwaarder na de andere stond voor zijn winkel Ambulia. Boetes stapelden zich op, de situatie was eigenlijk troosteloos. Dennis zat zo diep in de schulden dat hij gaten vulde, terwijl hij nieuwe financiële gaten liet ontstaan. Hij verkocht zelfs een van zijn topduiven voor een schamele 400 euro. Geen geld voor een topduif, maar hij kon weer iets betalen. Dennis’ verhaal riep veel op bij de kijkers. Hij kon amper geloven dat mensen hem opeens steunden en zomaar wat geld kwamen brengen.

Cultheldenstatus verruild voor eenzaamheid

Omroep HUMAN komt nu nog eens op Dennis terug. Zijn schulden zijn verdwenen, maar toch was het leven ook na zijn tijdelijke cultheldenstatus niet gemakkelijk. Zijn vader, die in Schuldig te zien was, is namelijk niet meer en Dennis werd eenzaam. „Dat is wel stil”, zegt de man die dieren (en brokjes) zo lief heeft. „Pa zei: doek die winkel toch op, dan heb je rust. Maar wat is wijsheid?” Maar goed dat hij het definitief op slot draaien van de winkeldeur bleef uitstellen, want er stapte een leuke dame binnen.

Die leuke mevrouw is Swindey. Ook zij was tijdens de ontmoeting eenzaam. Ze was de buurt en de mensen zat en was op zoek naar een vogeltje voor wat gezelschap. Swindey vond in de bezochte dierenzaak echter een mens. Een mens – Dennis – die net als zij in die tijd behoorlijk ‘op was’.

Van schulden naar heuglijk nieuws

Eerlijk gezegd was Schuldig qua documentaire veel beter – en zeker interessanter – dan Tortelduifjes. Het liet echte mensen zien, maar legde tegelijkertijd ook de complexiteit van schulden bloot. Dat zagen kenners ook, want Schuldig werd bekroond met de Zilveren Nipkowschijf.

Toch is het leuk om te zien hoe het Dennis, en natuurlijk ook zijn vlam, nu vergaat. De liefde tussen hem en Swindey spat er vanaf. Kleffe Amsterdamse tortelduiven dat het er zijn! En oh ja, voor wie gaat kijken: er is nog heuglijk nieuws ook.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Tortelduifjes kun je vandaag (dinsdag 30 december) om 21.00 uur zien bij HUMAN op NPO 2. Terugkijken – wat ook geldt voor de serie Schuldig – kan via NPO Start.

Meer lezen over (nieuwe) programma’s op tv?

Reacties